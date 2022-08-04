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Украинские войска дважды обстреляли Донецк из крупнокалиберной артиллерии
Украинские войска дважды обстреляли Донецк из крупнокалиберной артиллерии - РИА Новости, 04.08.2022
Украинские войска дважды обстреляли Донецк из крупнокалиберной артиллерии
Украинские войска дважды за 30 минут обстреляли Донецк, выпустив десять снарядов калибром 122 миллиметра и пять снарядов калибром 152 миллиметра, заявило... РИА Новости, 04.08.2022
2022-08-04T09:26
2022-08-04T09:26
2022-08-04T09:26
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в мире
донецк (днр)
украина
куйбышевский район
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ДОНЕЦК, 4 авг - РИА Новости. Украинские войска дважды за 30 минут обстреляли Донецк, выпустив десять снарядов калибром 122 миллиметра и пять снарядов калибром 152 миллиметра, заявило представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня."Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 9.00 (совпадает с мск) - населенный пункт Нетайлово – город Донецк (Куйбышевский район): выпущено пять снарядов калибром 152 мм", - пишет представительство в своем Telegram-канале.Кроме того, ведомство сообщило, что в 8.30 украинские войска выпустили десять снарядов калибром 122 миллиметра по Петровскому району Донецка.
https://ria.ru/20220804/donetsk-1807132224.html
донецк (днр)
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РИА Новости
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7 495 645-6601
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в мире, донецк (днр), украина, куйбышевский район
Украинские войска дважды обстреляли Донецк из крупнокалиберной артиллерии
В ДНР заявили, что украинские войска дважды обстреляли Донецк из артиллерии