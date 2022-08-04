https://ria.ru/20220804/donetsk-1807138749.html

Украинские войска дважды обстреляли Донецк из крупнокалиберной артиллерии

Украинские войска дважды обстреляли Донецк из крупнокалиберной артиллерии - РИА Новости, 04.08.2022

Украинские войска дважды обстреляли Донецк из крупнокалиберной артиллерии

Украинские войска дважды за 30 минут обстреляли Донецк, выпустив десять снарядов калибром 122 миллиметра и пять снарядов калибром 152 миллиметра, заявило... РИА Новости, 04.08.2022

2022-08-04T09:26

2022-08-04T09:26

2022-08-04T09:26

специальная военная операция на украине

в мире

донецк (днр)

украина

куйбышевский район

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/05/1800390936_0:112:1035:694_1920x0_80_0_0_4740321a3f3a310c1352f90318186d7f.jpg

ДОНЕЦК, 4 авг - РИА Новости. Украинские войска дважды за 30 минут обстреляли Донецк, выпустив десять снарядов калибром 122 миллиметра и пять снарядов калибром 152 миллиметра, заявило представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня."Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 9.00 (совпадает с мск) - населенный пункт Нетайлово – город Донецк (Куйбышевский район): выпущено пять снарядов калибром 152 мм", - пишет представительство в своем Telegram-канале.Кроме того, ведомство сообщило, что в 8.30 украинские войска выпустили десять снарядов калибром 122 миллиметра по Петровскому району Донецка.

https://ria.ru/20220804/donetsk-1807132224.html

донецк (днр)

украина

куйбышевский район

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, донецк (днр), украина, куйбышевский район