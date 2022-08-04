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ВСУ выпустили по Донецку восемь снарядов калибром 122 миллиметра - РИА Новости, 04.08.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220804/donetsk-1807127904.html
ВСУ выпустили по Донецку восемь снарядов калибром 122 миллиметра
ВСУ выпустили по Донецку восемь снарядов калибром 122 миллиметра - РИА Новости, 04.08.2022
ВСУ выпустили по Донецку восемь снарядов калибром 122 миллиметра
Украинские войска обстреляли Куйбышевский район Донецка, выпущено восемь снарядов калибром 122 миллиметра, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по РИА Новости, 04.08.2022
2022-08-04T07:51
2022-08-04T07:51
специальная военная операция на украине
в мире
куйбышевский район
донецк (днр)
украина
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ДОНЕЦК, 4 авг – РИА Новости. Украинские войска обстреляли Куйбышевский район Донецка, выпущено восемь снарядов калибром 122 миллиметра, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня."Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 07:15 (совпадает с мск) – населенный пункт Водяное – город Донецк (Куйбышевский район): выпущено 8 снарядов калибром 122 мм", отмечается в Telegram-канале представительства.
https://ria.ru/20220803/donetsk-1807089890.html
куйбышевский район
донецк (днр)
украина
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в мире, куйбышевский район, донецк (днр), украина
07:51 04.08.2022
 
ВСУ выпустили по Донецку восемь снарядов калибром 122 миллиметра

Украинские войска выпустили по Донецку восемь снарядов калибром 122 миллиметра

© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкМногоэтажный дом, пострадавший от обстрелов ВСУ Куйбышевского района Донецка
Многоэтажный дом, пострадавший от обстрелов ВСУ Куйбышевского района Донецка - РИА Новости, 1920, 04.08.2022
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Многоэтажный дом, пострадавший от обстрелов ВСУ Куйбышевского района Донецка. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 4 авг – РИА Новости. Украинские войска обстреляли Куйбышевский район Донецка, выпущено восемь снарядов калибром 122 миллиметра, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.
"Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 07:15 (совпадает с мск) – населенный пункт Водяное – город Донецк (Куйбышевский район): выпущено 8 снарядов калибром 122 мм", отмечается в Telegram-канале представительства.
Последствия обстрела в Донецке со стороны украинских войск - РИА Новости, 1920, 03.08.2022
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреКуйбышевский районДонецк (ДНР)Украина
 
 
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