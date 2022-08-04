https://ria.ru/20220804/donetsk-1807127904.html

ВСУ выпустили по Донецку восемь снарядов калибром 122 миллиметра

ВСУ выпустили по Донецку восемь снарядов калибром 122 миллиметра - РИА Новости, 04.08.2022

ВСУ выпустили по Донецку восемь снарядов калибром 122 миллиметра

Украинские войска обстреляли Куйбышевский район Донецка, выпущено восемь снарядов калибром 122 миллиметра, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по РИА Новости, 04.08.2022

2022-08-04T07:51

2022-08-04T07:51

2022-08-04T07:51

специальная военная операция на украине

в мире

куйбышевский район

донецк (днр)

украина

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ДОНЕЦК, 4 авг – РИА Новости. Украинские войска обстреляли Куйбышевский район Донецка, выпущено восемь снарядов калибром 122 миллиметра, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня."Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 07:15 (совпадает с мск) – населенный пункт Водяное – город Донецк (Куйбышевский район): выпущено 8 снарядов калибром 122 мм", отмечается в Telegram-канале представительства.

https://ria.ru/20220803/donetsk-1807089890.html

куйбышевский район

донецк (днр)

украина

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в мире, куйбышевский район, донецк (днр), украина