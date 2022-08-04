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Украинские войска выпустили 15 снарядов по трем районам Донецка - РИА Новости, 04.08.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220804/donetsk-1807116055.html
Украинские войска выпустили 15 снарядов по трем районам Донецка
Украинские войска выпустили 15 снарядов по трем районам Донецка - РИА Новости, 04.08.2022
Украинские войска выпустили 15 снарядов по трем районам Донецка
Украинские войска в среду вечером выпустили 15 снарядов калибром 122 и 152 миллиметра по Куйбышевскому, Петровскому и Кировскому районам Донецка, сообщили в... РИА Новости, 04.08.2022
2022-08-04T00:16
2022-08-04T00:16
специальная военная операция на украине
в мире
донецк (днр)
кировский район
донецкая народная республика
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ДОНЕЦК, 3 авг - РИА Новости. Украинские войска в среду вечером выпустили 15 снарядов калибром 122 и 152 миллиметра по Куйбышевскому, Петровскому и Кировскому районам Донецка, сообщили в представительстве ДНР в СЦКК."Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ по направлениям: 22:59 - н.п. Красногоровка – г. Донецк (Куйбышевский район): выпущено 5 снарядов калибром 152 мм; 23:02 - н.п. Красногоровка – г. Донецк (Петровский район): выпущено 4 снаряда калибром 122 мм; 23:35 - н.п. Первомайское – г. Донецк (Кировский район): выпущено 6 снарядов калибром 122 мм", - говорится в сообщении.Петровский район Донецка находится на западной окраине столицы ДНР, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район, начиная от линии соприкосновения за городом Марьинка, регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.
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донецк (днр)
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в мире, донецк (днр), кировский район, донецкая народная республика
00:16 04.08.2022
 
Украинские войска выпустили 15 снарядов по трем районам Донецка

ВСУ выпустили 15 снарядов по Куйбышевскому, Петровскому и Кировскому районам Донецка

© РИА Новости / РИА Новости / Перейти в фотобанкЦистерны с горюче-смазочными материалами, пострадавшие в результате обстрела Донцка
Цистерны с горюче-смазочными материалами, пострадавшие в результате обстрела Донцка - РИА Новости, 1920, 04.08.2022
© РИА Новости / РИА Новости
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Цистерны с горюче-смазочными материалами, пострадавшие в результате обстрела Донцка. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 3 авг - РИА Новости. Украинские войска в среду вечером выпустили 15 снарядов калибром 122 и 152 миллиметра по Куйбышевскому, Петровскому и Кировскому районам Донецка, сообщили в представительстве ДНР в СЦКК.
"Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ по направлениям: 22:59 - н.п. Красногоровка – г. Донецк (Куйбышевский район): выпущено 5 снарядов калибром 152 мм; 23:02 - н.п. Красногоровка – г. Донецк (Петровский район): выпущено 4 снаряда калибром 122 мм; 23:35 - н.п. Первомайское – г. Донецк (Кировский район): выпущено 6 снарядов калибром 122 мм", - говорится в сообщении.
Петровский район Донецка находится на западной окраине столицы ДНР, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район, начиная от линии соприкосновения за городом Марьинка, регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.
Неразорвавшийся снаряд РСЗО Град в Донецке - РИА Новости, 1920, 03.08.2022
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреДонецк (ДНР)Кировский районДонецкая Народная Республика
 
 
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