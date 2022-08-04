https://ria.ru/20220804/donetsk-1807116055.html

Украинские войска выпустили 15 снарядов по трем районам Донецка

Украинские войска выпустили 15 снарядов по трем районам Донецка - РИА Новости, 04.08.2022

Украинские войска выпустили 15 снарядов по трем районам Донецка

Украинские войска в среду вечером выпустили 15 снарядов калибром 122 и 152 миллиметра по Куйбышевскому, Петровскому и Кировскому районам Донецка, сообщили в... РИА Новости, 04.08.2022

2022-08-04T00:16

2022-08-04T00:16

2022-08-04T00:16

специальная военная операция на украине

в мире

донецк (днр)

кировский район

донецкая народная республика

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ДОНЕЦК, 3 авг - РИА Новости. Украинские войска в среду вечером выпустили 15 снарядов калибром 122 и 152 миллиметра по Куйбышевскому, Петровскому и Кировскому районам Донецка, сообщили в представительстве ДНР в СЦКК."Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ по направлениям: 22:59 - н.п. Красногоровка – г. Донецк (Куйбышевский район): выпущено 5 снарядов калибром 152 мм; 23:02 - н.п. Красногоровка – г. Донецк (Петровский район): выпущено 4 снаряда калибром 122 мм; 23:35 - н.п. Первомайское – г. Донецк (Кировский район): выпущено 6 снарядов калибром 122 мм", - говорится в сообщении.Петровский район Донецка находится на западной окраине столицы ДНР, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район, начиная от линии соприкосновения за городом Марьинка, регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.

https://ria.ru/20220803/donetsk-1807092418.html

донецк (днр)

кировский район

донецкая народная республика

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в мире, донецк (днр), кировский район, донецкая народная республика