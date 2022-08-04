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Украинские войска обстреляли Еленовку и Донецк
Украинские войска обстреляли Еленовку и Донецк - РИА Новости, 04.08.2022
Украинские войска обстреляли Еленовку и Донецк
Украинские войска за 25 минут выпустили десять снарядов калибром 122 миллиметра по Донецку и пять снарядов калибром 155 миллиметров по Еленовке, заявило... РИА Новости, 04.08.2022
2022-08-04T11:53
2022-08-04T11:53
2022-08-04T11:53
специальная военная операция на украине
в мире
донецк (днр)
украина
кировский район
нато
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ДОНЕЦК, 4 авг - РИА Новости. Украинские войска за 25 минут выпустили десять снарядов калибром 122 миллиметра по Донецку и пять снарядов калибром 155 миллиметров по Еленовке, заявило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня."Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 11.15 (совпадает с мск) - населенный пункт Невельское – город Донецк (Кировский район): выпущено десять снарядов калибром 122 миллиметра", - пишет представительство в своем Telegram-канале.Кроме того, ведомство сообщило, что в 10.50 украинские войска выпустили пять снарядов калибром 155 миллиметров по Еленовке.Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. Также на Украине под такой калибр была разработана и изготовлена в единственном экземпляре колесная самоходная артиллерийская установка "Богдана". Ранее США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M-777 калибром 155 миллиметров, украинские войска уже использовали их для обстрела городов, включая Донецк, в результате чего гибли мирные жители.
https://ria.ru/20220804/donetsk-1807173116.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, донецк (днр), украина, кировский район, нато
Украинские войска обстреляли Еленовку и Донецк
В ДНР заявили, что ВСУ обстреляли Еленовку и Донецк крупнокалиберными снарядами