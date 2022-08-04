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Украинские войска обстреляли Еленовку и Донецк - РИА Новости, 04.08.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220804/donbass-1807176880.html
Украинские войска обстреляли Еленовку и Донецк
Украинские войска обстреляли Еленовку и Донецк - РИА Новости, 04.08.2022
Украинские войска обстреляли Еленовку и Донецк
Украинские войска за 25 минут выпустили десять снарядов калибром 122 миллиметра по Донецку и пять снарядов калибром 155 миллиметров по Еленовке, заявило... РИА Новости, 04.08.2022
2022-08-04T11:53
2022-08-04T11:53
специальная военная операция на украине
в мире
донецк (днр)
украина
кировский район
нато
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ДОНЕЦК, 4 авг - РИА Новости. Украинские войска за 25 минут выпустили десять снарядов калибром 122 миллиметра по Донецку и пять снарядов калибром 155 миллиметров по Еленовке, заявило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня."Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 11.15 (совпадает с мск) - населенный пункт Невельское – город Донецк (Кировский район): выпущено десять снарядов калибром 122 миллиметра", - пишет представительство в своем Telegram-канале.Кроме того, ведомство сообщило, что в 10.50 украинские войска выпустили пять снарядов калибром 155 миллиметров по Еленовке.Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. Также на Украине под такой калибр была разработана и изготовлена в единственном экземпляре колесная самоходная артиллерийская установка "Богдана". Ранее США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M-777 калибром 155 миллиметров, украинские войска уже использовали их для обстрела городов, включая Донецк, в результате чего гибли мирные жители.
https://ria.ru/20220804/donetsk-1807173116.html
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донецк (днр)
украина
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в мире, донецк (днр), украина, кировский район, нато
11:53 04.08.2022
 
Украинские войска обстреляли Еленовку и Донецк

В ДНР заявили, что ВСУ обстреляли Еленовку и Донецк крупнокалиберными снарядами

© РИА НовостиПоследствия артиллерийского обстрела Донецка со стороны ВСУ. Кадр из видео
Последствия артиллерийского обстрела Донецка со стороны ВСУ. Кадр из видео - РИА Новости, 1920, 04.08.2022
© РИА Новости
Последствия артиллерийского обстрела Донецка со стороны ВСУ. Кадр из видео
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 4 авг - РИА Новости. Украинские войска за 25 минут выпустили десять снарядов калибром 122 миллиметра по Донецку и пять снарядов калибром 155 миллиметров по Еленовке, заявило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.
"Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 11.15 (совпадает с мск) - населенный пункт Невельское – город Донецк (Кировский район): выпущено десять снарядов калибром 122 миллиметра", - пишет представительство в своем Telegram-канале.
Вид на соседний дом через разбитое окно - РИА Новости, 1920, 04.08.2022
11:43Специальная военная операция на Украине
При обстреле Ворошиловского района Донецка погибли два человека
Кроме того, ведомство сообщило, что в 10.50 украинские войска выпустили пять снарядов калибром 155 миллиметров по Еленовке.
Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. Также на Украине под такой калибр была разработана и изготовлена в единственном экземпляре колесная самоходная артиллерийская установка "Богдана". Ранее США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M-777 калибром 155 миллиметров, украинские войска уже использовали их для обстрела городов, включая Донецк, в результате чего гибли мирные жители.
Последствия обстрела ВСУ района драмтеатра и гостиницы Донбасс Палас в Донецке - РИА Новости, 1920, 04.08.2022
11:51
Украинские войска обстреляли район оперного театра в Донецке
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреДонецк (ДНР)УкраинаКировский районНАТО
 
 
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