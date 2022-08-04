https://ria.ru/20220804/donbass-1807176880.html

Украинские войска обстреляли Еленовку и Донецк

Украинские войска обстреляли Еленовку и Донецк - РИА Новости, 04.08.2022

Украинские войска обстреляли Еленовку и Донецк

Украинские войска за 25 минут выпустили десять снарядов калибром 122 миллиметра по Донецку и пять снарядов калибром 155 миллиметров по Еленовке, заявило... РИА Новости, 04.08.2022

2022-08-04T11:53

2022-08-04T11:53

2022-08-04T11:53

специальная военная операция на украине

в мире

донецк (днр)

украина

кировский район

нато

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ДОНЕЦК, 4 авг - РИА Новости. Украинские войска за 25 минут выпустили десять снарядов калибром 122 миллиметра по Донецку и пять снарядов калибром 155 миллиметров по Еленовке, заявило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня."Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 11.15 (совпадает с мск) - населенный пункт Невельское – город Донецк (Кировский район): выпущено десять снарядов калибром 122 миллиметра", - пишет представительство в своем Telegram-канале.Кроме того, ведомство сообщило, что в 10.50 украинские войска выпустили пять снарядов калибром 155 миллиметров по Еленовке.Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. Также на Украине под такой калибр была разработана и изготовлена в единственном экземпляре колесная самоходная артиллерийская установка "Богдана". Ранее США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M-777 калибром 155 миллиметров, украинские войска уже использовали их для обстрела городов, включая Донецк, в результате чего гибли мирные жители.

https://ria.ru/20220804/donetsk-1807173116.html

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донецк (днр)

украина

кировский район

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Дарья Буймова

в мире, донецк (днр), украина, кировский район, нато