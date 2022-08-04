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Украинские войска обстреляли Донецк и Старомихайловку
Украинские войска обстреляли Донецк и Старомихайловку - РИА Новости, 04.08.2022
Украинские войска обстреляли Донецк и Старомихайловку
Украинские войска за 40 минут выпустили десять снарядов калибром 122 миллиметра по Донецку, а также пять мин калибром 120 миллиметров по Старомихайловке в... РИА Новости, 04.08.2022
2022-08-04T10:33
2022-08-04T10:33
2022-08-04T10:33
специальная военная операция на украине
в мире
донецк (днр)
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ДОНЕЦК, 4 авг - РИА Новости. Украинские войска за 40 минут выпустили десять снарядов калибром 122 миллиметра по Донецку, а также пять мин калибром 120 миллиметров по Старомихайловке в Донецкой Народной Республике, заявило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня."Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 10.10 (совпадает с мск) - населенный пункт Невельское – город Донецк (Кировский район): выпущено пять снарядов калибром 122 миллиметра", - пишет представительство в своем Telegram-канале.Кроме того, ведомство сообщило, что украинские войска в 9.50 выпустили еще пять снарядов калибром 122 миллиметра по Петровскому району Донецка, а в 9.30 - пять мин калибром 120 миллиметров по населенному пункту Старомихайловка.
https://ria.ru/20220804/donbass-1807143113.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, донецк (днр), украина, кировский район
Украинские войска обстреляли Донецк и Старомихайловку
В ДНР заявили, что ВСУ обстреляли Донецк и Старомихайловку из крупнокалиберной артиллерии