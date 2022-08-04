https://ria.ru/20220804/donbass-1807143113.html
Украинские войска обстреляли Донецк, Еленовку и Глубокую Балку
Украинские войска обстреляли Донецк, Еленовку и Глубокую Балку - РИА Новости, 04.08.2022
Украинские войска обстреляли Донецк, Еленовку и Глубокую Балку
Украинские войска за 25 минут обстреляли Донецк, Еленовку и Глубокую Балку в Донецкой Народной Республике из крупнокалиберных орудий, заявило представительство... РИА Новости, 04.08.2022
2022-08-04T09:58
2022-08-04T09:58
2022-08-04T09:58
специальная военная операция на украине
в мире
донецк (днр)
украина
петровский район
нато
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ДОНЕЦК, 4 авг - РИА Новости. Украинские войска за 25 минут обстреляли Донецк, Еленовку и Глубокую Балку в Донецкой Народной Республике из крупнокалиберных орудий, заявило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня."Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 9.35 (совпадает с мск) - населенный пункт Первомайское – город Донецк: выпущено десять снарядов калибром 155 миллиметров", - пишет представительство в своем Telegram-канале.Кроме того, ведомство сообщило, что в 9.10 украинские войска выпустили пять снарядов калибром 155 миллиметров по Еленовке, в 9.18 - пять мин калибром 120 миллиметров по населенному пункту Глубокая Балка, а в 9.30 - десять снарядов калибром 122 миллиметра по Петровскому району Донецка.Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. Также на Украине под такой калибр была разработана и изготовлена в единственном экземпляре колесная самоходная артиллерийская установка "Богдана". Ранее США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M-777 калибром 155 миллиметров, украинские войска уже использовали их для обстрела городов, включая Донецк, в результате чего гибли мирные жители.
https://ria.ru/20220804/donetsk-1807138749.html
https://ria.ru/20220804/dnr-1807134865.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, донецк (днр), украина, петровский район, нато
Украинские войска обстреляли Донецк, Еленовку и Глубокую Балку
ДНР: ВСУ обстреляли Донецк, Еленовку и Глубокую Балку из крупнокалиберных орудий