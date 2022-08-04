https://ria.ru/20220804/donbass-1807143113.html

Украинские войска обстреляли Донецк, Еленовку и Глубокую Балку

Украинские войска обстреляли Донецк, Еленовку и Глубокую Балку - РИА Новости, 04.08.2022

Украинские войска обстреляли Донецк, Еленовку и Глубокую Балку

Украинские войска за 25 минут обстреляли Донецк, Еленовку и Глубокую Балку в Донецкой Народной Республике из крупнокалиберных орудий, заявило представительство... РИА Новости, 04.08.2022

2022-08-04T09:58

2022-08-04T09:58

2022-08-04T09:58

специальная военная операция на украине

в мире

донецк (днр)

украина

петровский район

нато

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ДОНЕЦК, 4 авг - РИА Новости. Украинские войска за 25 минут обстреляли Донецк, Еленовку и Глубокую Балку в Донецкой Народной Республике из крупнокалиберных орудий, заявило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня."Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 9.35 (совпадает с мск) - населенный пункт Первомайское – город Донецк: выпущено десять снарядов калибром 155 миллиметров", - пишет представительство в своем Telegram-канале.Кроме того, ведомство сообщило, что в 9.10 украинские войска выпустили пять снарядов калибром 155 миллиметров по Еленовке, в 9.18 - пять мин калибром 120 миллиметров по населенному пункту Глубокая Балка, а в 9.30 - десять снарядов калибром 122 миллиметра по Петровскому району Донецка.Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. Также на Украине под такой калибр была разработана и изготовлена в единственном экземпляре колесная самоходная артиллерийская установка "Богдана". Ранее США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M-777 калибром 155 миллиметров, украинские войска уже использовали их для обстрела городов, включая Донецк, в результате чего гибли мирные жители.

https://ria.ru/20220804/donetsk-1807138749.html

https://ria.ru/20220804/dnr-1807134865.html

донецк (днр)

украина

петровский район

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, донецк (днр), украина, петровский район, нато