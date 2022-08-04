https://ria.ru/20220804/donbass-1807133094.html
В ЛНР с февраля из-за действий ВСУ погибли 77 человек
В ЛНР с февраля из-за действий ВСУ погибли 77 человек - РИА Новости, 04.08.2022
В ЛНР с февраля из-за действий ВСУ погибли 77 человек
По меньшей мере 77 мирных жителей погибли, еще 229 пострадали в Луганской Народной Республике с 17 февраля в результате обстрелов со стороны украинских войск,... РИА Новости, 04.08.2022
2022-08-04T08:37
2022-08-04T08:37
2022-08-04T08:45
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ЛУГАНСК, 4 авг - РИА Новости. По меньшей мере 77 мирных жителей погибли, еще 229 пострадали в Луганской Народной Республике с 17 февраля в результате обстрелов со стороны украинских войск, сообщает представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."В период с 17.02.2022 по 04.08.2022… Жертвами агрессии ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.)… стали 306 мирных жителей, из которых 77 человек погибли и 229 получили ранения. В результате обстрелов три ребенка погибло и 19 детей получили ранения", - говорится в сообщении.Отмечается, что было разрушено и повреждено 2142 домостроения в 31 населенном пункте, а также повреждено 187 объектов гражданской инфраструктуры.
https://ria.ru/20220804/lnr-1807132947.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, луганская народная республика, украина
08:37 04.08.2022 (обновлено: 08:45 04.08.2022)
В ЛНР с февраля из-за действий ВСУ погибли 77 человек
В ЛНР с февраля из-за действий ВСУ погибли 77 мирных жителей, 229 человек пострадали