https://ria.ru/20220804/donbass-1807133094.html

В ЛНР с февраля из-за действий ВСУ погибли 77 человек

В ЛНР с февраля из-за действий ВСУ погибли 77 человек - РИА Новости, 04.08.2022

В ЛНР с февраля из-за действий ВСУ погибли 77 человек

По меньшей мере 77 мирных жителей погибли, еще 229 пострадали в Луганской Народной Республике с 17 февраля в результате обстрелов со стороны украинских войск,... РИА Новости, 04.08.2022

2022-08-04T08:37

2022-08-04T08:37

2022-08-04T08:45

в мире

луганская народная республика

украина

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ЛУГАНСК, 4 авг - РИА Новости. По меньшей мере 77 мирных жителей погибли, еще 229 пострадали в Луганской Народной Республике с 17 февраля в результате обстрелов со стороны украинских войск, сообщает представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."В период с 17.02.2022 по 04.08.2022… Жертвами агрессии ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.)… стали 306 мирных жителей, из которых 77 человек погибли и 229 получили ранения. В результате обстрелов три ребенка погибло и 19 детей получили ранения", - говорится в сообщении.Отмечается, что было разрушено и повреждено 2142 домостроения в 31 населенном пункте, а также повреждено 187 объектов гражданской инфраструктуры.

https://ria.ru/20220804/lnr-1807132947.html

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украина

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Дарья Буймова

в мире, луганская народная республика, украина