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Украинские военные за сутки выпустили более 300 снарядов по ДНР - РИА Новости, 04.08.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220804/dnr-1807338870.html
Украинские военные за сутки выпустили более 300 снарядов по ДНР
Украинские военные за сутки выпустили более 300 снарядов по ДНР - РИА Новости, 04.08.2022
Украинские военные за сутки выпустили более 300 снарядов по ДНР
Народная милиция ДНР сообщила, что в четверг украинские войска выпустили более 300 снарядов по 12 населенным пунктам республики, в том числе из РСЗО "Ураган". РИА Новости, 04.08.2022
2022-08-04T19:50
2022-08-04T19:53
специальная военная операция на украине
в мире
донецкая народная республика
сцкк
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ДОНЕЦК, 4 авг - РИА Новости. Народная милиция ДНР сообщила, что в четверг украинские войска выпустили более 300 снарядов по 12 населенным пунктам республики, в том числе из РСЗО "Ураган"."За текущие сутки, по информации от СЦКК ДНР, противник выпустил более 300 снарядов из реактивных систем залпового огня "Ураган" (оснащенных противопехотными минами ПФМ-1 "Лепесток"), ствольной артиллерии калибром 155, 152 и 122-мм, 120-мм минометов. Огонь велся по районам 12 населенных пунктов Республики", - говорится в сообщении в Telegram-канале Народной милиции.Отмечается, что в результате обстрелов девять мирных жителей погибли, 12 получили ранения, повреждены 38 жилых домов и 11 объектов гражданской инфраструктуры.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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в мире, донецкая народная республика, сцкк
19:50 04.08.2022 (обновлено: 19:53 04.08.2022)
 
Украинские военные за сутки выпустили более 300 снарядов по ДНР

ДНР: ВСУ за сутки выпустили более 300 снарядов по 12 населенным пунктам

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaУкраинские военные
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 04.08.2022
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Украинские военные. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 4 авг - РИА Новости. Народная милиция ДНР сообщила, что в четверг украинские войска выпустили более 300 снарядов по 12 населенным пунктам республики, в том числе из РСЗО "Ураган".
"За текущие сутки, по информации от СЦКК ДНР, противник выпустил более 300 снарядов из реактивных систем залпового огня "Ураган" (оснащенных противопехотными минами ПФМ-1 "Лепесток"), ствольной артиллерии калибром 155, 152 и 122-мм, 120-мм минометов. Огонь велся по районам 12 населенных пунктов Республики", - говорится в сообщении в Telegram-канале Народной милиции.
Отмечается, что в результате обстрелов девять мирных жителей погибли, 12 получили ранения, повреждены 38 жилых домов и 11 объектов гражданской инфраструктуры.
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