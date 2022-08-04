https://ria.ru/20220804/byudzhet-1807180465.html

Бюджет Вологодской области сохранит социальную направленность

Бюджет Вологодской области сохранит социальную направленность - РИА Новости, 04.08.2022

Бюджет Вологодской области сохранит социальную направленность

Бюджет Вологодской области на ближайшие три года сформирован по базовому сценарию и сохранит социальную направленность, сообщает пресс-служба правительства... РИА Новости, 04.08.2022

2022-08-04T12:03

2022-08-04T12:03

2022-08-04T12:03

вологодская область

олег кувшинников

жкх

строительство

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ВОЛОГДА, 4 авг – РИА Новости. Бюджет Вологодской области на ближайшие три года сформирован по базовому сценарию и сохранит социальную направленность, сообщает пресс-служба правительства области со ссылкой на губернатора Олега Кувшинникова."В соответствии с текущими геополитическими рисками мы разработали три сценария поступления доходов в областной бюджет: базовый, консервативный и стресс-сценарий. Учитывая текущую и перспективную динамику наполняемости региональной казны, приняли решение сформировать прогнозный бюджет по базовому сценарию. Мы сделаем все для того, чтобы обеспечить стабильный курс социально-экономического развития Вологодской области в соответствии с утвержденным прогнозом", - приводит пресс-служба слова главы региона.По информации пресс-службы, основные параметры бюджета на 2023 год будут выше уже принятых областным законом на 2022-2024 годы. Приоритетным в следующем году останется финансирование социальных обязательств и национальных проектов. Основной объем расходов планируется направить на строительство и ремонт дорог, переселение граждан из аварийного жилого фонда, повышение качества питьевой воды, финансовую поддержку семей с детьми, модернизацию первичного звена здравоохранения и других федеральных программ.Проект бюджета на 2023 год и плановый период 2024-2025 годов будет внесен для рассмотрения в Законодательное собрание области не позднее 1 ноября.

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

олег кувшинников, жкх, строительство