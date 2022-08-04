https://ria.ru/20220804/biznes-1807373059.html

США заявили, что не давят на американский бизнес в Китае

США заявили, что не давят на американский бизнес в Китае - РИА Новости, 04.08.2022

США заявили, что не давят на американский бизнес в Китае

США не оказывают давление на американский бизнес в Китае на фоне обострения отношений и заявлений главы ФБР об угрозе со стороны КНР, заявил в четверг... РИА Новости, 04.08.2022

2022-08-04T23:40

2022-08-04T23:40

2022-08-04T23:54

в мире

кристофер рэй

федеральное бюро расследований сша

нэнси пелоси

народно-освободительная армия китая

конгресс сша

сша

китай

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/150877/54/1508775489_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_168311e0482a64b5136a9cda057f0063.jpg

ВАШИНГТОН, 4 авг - РИА Новости. США не оказывают давление на американский бизнес в Китае на фоне обострения отношений и заявлений главы ФБР об угрозе со стороны КНР, заявил в четверг координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности при Белом доме Джон Кирби.Он также отметил, что на сегодняшний день США не испытывают никаких сложностей в работе цепочек поставок с КНР.Ранее в четверг директор ФБР Кристофер Рэй заявил о том, что Китай рассматривается в качестве главной угрозы для США в ближайшие 10 лет.Отношения Вашингтона и Пекина также обострились из-за визита во вторник на Тайвань спикера палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси.В ответ Восточная зона боевого командования Народно-освободительной армии Китая (НОАК) с вечера вторника приступила к совместным военным учениям в северной, юго-западной и юго-восточной акваториях у берегов Тайваня с участием ВМС, ВВС, ракетных войск, сил стратегической поддержки, объединенных сил тылового обеспечения. В четверг начнутся масштабные учения НОАК в шести районах в акватории вокруг Тайваня, они продлятся до 7 августа.Также Пекин ввел санкции против двух тайваньских фондов, приостановил экспорт природного песка на остров и импорт с Тайваня цитрусовых и некоторых видов рыбной продукции, а МИД КНР заявил, что Китай намерен принять решительные и жесткие меры, а также дал понять, что все негативные последствия визита, против которого Пекин выступал несколько месяцев, еще впереди, и ответственность за них будут нести Вашингтон и Тайбэй.

https://ria.ru/20220803/pelosi-1806832833.html

сша

китай

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, кристофер рэй, федеральное бюро расследований сша, нэнси пелоси, народно-освободительная армия китая, конгресс сша, сша, китай, экономика