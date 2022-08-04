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США заявили, что не давят на американский бизнес в Китае - РИА Новости, 04.08.2022
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США заявили, что не давят на американский бизнес в Китае
США заявили, что не давят на американский бизнес в Китае - РИА Новости, 04.08.2022
США заявили, что не давят на американский бизнес в Китае
США не оказывают давление на американский бизнес в Китае на фоне обострения отношений и заявлений главы ФБР об угрозе со стороны КНР, заявил в четверг... РИА Новости, 04.08.2022
2022-08-04T23:40
2022-08-04T23:54
в мире
кристофер рэй
федеральное бюро расследований сша
нэнси пелоси
народно-освободительная армия китая
конгресс сша
сша
китай
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ВАШИНГТОН, 4 авг - РИА Новости. США не оказывают давление на американский бизнес в Китае на фоне обострения отношений и заявлений главы ФБР об угрозе со стороны КНР, заявил в четверг координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности при Белом доме Джон Кирби.Он также отметил, что на сегодняшний день США не испытывают никаких сложностей в работе цепочек поставок с КНР.Ранее в четверг директор ФБР Кристофер Рэй заявил о том, что Китай рассматривается в качестве главной угрозы для США в ближайшие 10 лет.Отношения Вашингтона и Пекина также обострились из-за визита во вторник на Тайвань спикера палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси.В ответ Восточная зона боевого командования Народно-освободительной армии Китая (НОАК) с вечера вторника приступила к совместным военным учениям в северной, юго-западной и юго-восточной акваториях у берегов Тайваня с участием ВМС, ВВС, ракетных войск, сил стратегической поддержки, объединенных сил тылового обеспечения. В четверг начнутся масштабные учения НОАК в шести районах в акватории вокруг Тайваня, они продлятся до 7 августа.Также Пекин ввел санкции против двух тайваньских фондов, приостановил экспорт природного песка на остров и импорт с Тайваня цитрусовых и некоторых видов рыбной продукции, а МИД КНР заявил, что Китай намерен принять решительные и жесткие меры, а также дал понять, что все негативные последствия визита, против которого Пекин выступал несколько месяцев, еще впереди, и ответственность за них будут нести Вашингтон и Тайбэй.
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в мире, кристофер рэй, федеральное бюро расследований сша, нэнси пелоси, народно-освободительная армия китая, конгресс сша, сша, китай, экономика
23:40 04.08.2022 (обновлено: 23:54 04.08.2022)
 
США заявили, что не давят на американский бизнес в Китае

США заявили, что не давят на американский бизнес в КНР на фоне обострения отношений

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкРайон Пудун в Шанхае
Район Пудун в Шанхае - РИА Новости, 1920, 04.08.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
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Район Пудун в Шанхае. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 4 авг - РИА Новости. США не оказывают давление на американский бизнес в Китае на фоне обострения отношений и заявлений главы ФБР об угрозе со стороны КНР, заявил в четверг координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности при Белом доме Джон Кирби.
"Мы прозрачны в отношениях с компаниями касательно нашего беспокойства относительно операций внутри или с Китаем, но речь идет о частных компаниях, которые принимают собственные решения, и мы должны их уважать", - заявил Кирби.
Он также отметил, что на сегодняшний день США не испытывают никаких сложностей в работе цепочек поставок с КНР.
Ранее в четверг директор ФБР Кристофер Рэй заявил о том, что Китай рассматривается в качестве главной угрозы для США в ближайшие 10 лет.
Отношения Вашингтона и Пекина также обострились из-за визита во вторник на Тайвань спикера палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси.
В ответ Восточная зона боевого командования Народно-освободительной армии Китая (НОАК) с вечера вторника приступила к совместным военным учениям в северной, юго-западной и юго-восточной акваториях у берегов Тайваня с участием ВМС, ВВС, ракетных войск, сил стратегической поддержки, объединенных сил тылового обеспечения. В четверг начнутся масштабные учения НОАК в шести районах в акватории вокруг Тайваня, они продлятся до 7 августа.
Также Пекин ввел санкции против двух тайваньских фондов, приостановил экспорт природного песка на остров и импорт с Тайваня цитрусовых и некоторых видов рыбной продукции, а МИД КНР заявил, что Китай намерен принять решительные и жесткие меры, а также дал понять, что все негативные последствия визита, против которого Пекин выступал несколько месяцев, еще впереди, и ответственность за них будут нести Вашингтон и Тайбэй.
Нэнси Пелоси в аэропорту Тайбэя, Тайвань - РИА Новости, 1920, 03.08.2022
3 августа, 08:28
США навсегда потеряли Китай после поездки Пелоси, считает эксперт
 
В миреКристофер РэйФедеральное бюро расследований СШАНэнси ПелосиНародно-освободительная армия КитаяКонгресс СШАСШАКитайЭкономика
 
 
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