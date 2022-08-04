https://ria.ru/20220804/biooruzhie-1807258372.html

Минобороны сообщило о разработке биооружия на Украине под прикрытием USAID

Минобороны сообщило о разработке биооружия на Украине под прикрытием USAID - РИА Новости, 04.08.2022

Минобороны сообщило о разработке биооружия на Украине под прикрытием USAID

Пентагон мог пытаться скрыть свое участие в военно-биологической программе на Украине, действуя через агентство США по международному развитию USAID, заявил... РИА Новости, 04.08.2022

2022-08-04T15:59

2022-08-04T15:59

2022-08-04T17:41

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вооруженные силы украины

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МОСКВА, 4 авг — РИА Новости. Пентагон мог пытаться скрыть свое участие в военно-биологической программе на Украине, действуя через агентство США по международному развитию USAID, заявил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС России Игорь Кириллов.Как рассказал генерал-лейтенант, при проведении специальной военной операции на Украине российские военные изъяли документы, подтверждающие, что USAID и его основной подрядчик — компания "Лабиринт Украина" — с 2019 года принимали участие в этой программе.Он пояснил, что указанная компания входит в американскую Labyrinth Global Health. Ее учредили бывшие сотрудники Metabiota — ключевого подрядчика Пентагона в сфере военно-биологической деятельности.Начальник войск РХБЗ предположил, что USAID могли выбрать координатором работ, чтобы избежать обвинений в адрес Пентагона в разработке биологического оружия после того, как Россия начала выражать свою озабоченность деятельностью украинских биолабораторий.Так, Минобороны опубликовало письмо начальника санитарно-эпидемиологического управления командования медицинских сил ВСУ, полковника медицинской службы Сергея Моргуна на имя директора "Лабиринт Украина" Карен Сейлорс.Украинский военный выражал заинтересованность во внедрении на Украине программы USAID "Обновление системы здравоохранения и ее устойчивость" (PHS R&R).Кириллов отметил, что Минобороны продолжает анализировать военно-биологическую деятельность США и их союзников на Украине и в других регионах мира с учетом новой информации, полученной на освобожденных территориях.

https://ria.ru/20220804/ukraina-1807254541.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Минобороны о сотрудничестве компании "Лабиринт Украина" с агентством USAID США Минобороны о сотрудничестве компании "Лабиринт Украина" с агентством USAID США 2022-08-04T15:59 true PT0M35S

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Дарья Буймова

сша, россия, агентство по международному развитию сша, вооруженные силы украины, в мире