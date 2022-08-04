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Минобороны сообщило о разработке биооружия на Украине под прикрытием USAID - РИА Новости, 04.08.2022
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Минобороны сообщило о разработке биооружия на Украине под прикрытием USAID
Минобороны сообщило о разработке биооружия на Украине под прикрытием USAID - РИА Новости, 04.08.2022
Минобороны сообщило о разработке биооружия на Украине под прикрытием USAID
Пентагон мог пытаться скрыть свое участие в военно-биологической программе на Украине, действуя через агентство США по международному развитию USAID, заявил... РИА Новости, 04.08.2022
2022-08-04T15:59
2022-08-04T17:41
сша
россия
агентство по международному развитию сша
вооруженные силы украины
в мире
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МОСКВА, 4 авг — РИА Новости. Пентагон мог пытаться скрыть свое участие в военно-биологической программе на Украине, действуя через агентство США по международному развитию USAID, заявил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС России Игорь Кириллов.Как рассказал генерал-лейтенант, при проведении специальной военной операции на Украине российские военные изъяли документы, подтверждающие, что USAID и его основной подрядчик — компания "Лабиринт Украина" — с 2019 года принимали участие в этой программе.Он пояснил, что указанная компания входит в американскую Labyrinth Global Health. Ее учредили бывшие сотрудники Metabiota — ключевого подрядчика Пентагона в сфере военно-биологической деятельности.Начальник войск РХБЗ предположил, что USAID могли выбрать координатором работ, чтобы избежать обвинений в адрес Пентагона в разработке биологического оружия после того, как Россия начала выражать свою озабоченность деятельностью украинских биолабораторий.Так, Минобороны опубликовало письмо начальника санитарно-эпидемиологического управления командования медицинских сил ВСУ, полковника медицинской службы Сергея Моргуна на имя директора "Лабиринт Украина" Карен Сейлорс.Украинский военный выражал заинтересованность во внедрении на Украине программы USAID "Обновление системы здравоохранения и ее устойчивость" (PHS R&amp;R).Кириллов отметил, что Минобороны продолжает анализировать военно-биологическую деятельность США и их союзников на Украине и в других регионах мира с учетом новой информации, полученной на освобожденных территориях.
https://ria.ru/20220804/ukraina-1807254541.html
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Минобороны о сотрудничестве компании "Лабиринт Украина" с агентством USAID США
Минобороны о сотрудничестве компании "Лабиринт Украина" с агентством USAID США
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сша, россия, агентство по международному развитию сша, вооруженные силы украины, в мире
15:59 04.08.2022 (обновлено: 17:41 04.08.2022)
 
Минобороны сообщило о разработке биооружия на Украине под прикрытием USAID

Минобороны сообщило о попытке Пентагона скрыть участие в разработке биооружия на Украине

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МОСКВА, 4 авг — РИА Новости. Пентагон мог пытаться скрыть свое участие в военно-биологической программе на Украине, действуя через агентство США по международному развитию USAID, заявил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС России Игорь Кириллов.
Как рассказал генерал-лейтенант, при проведении специальной военной операции на Украине российские военные изъяли документы, подтверждающие, что USAID и его основной подрядчик — компания "Лабиринт Украина" — с 2019 года принимали участие в этой программе.
Он пояснил, что указанная компания входит в американскую Labyrinth Global Health. Ее учредили бывшие сотрудники Metabiota — ключевого подрядчика Пентагона в сфере военно-биологической деятельности.
Начальник войск РХБЗ предположил, что USAID могли выбрать координатором работ, чтобы избежать обвинений в адрес Пентагона в разработке биологического оружия после того, как Россия начала выражать свою озабоченность деятельностью украинских биолабораторий.
Сотрудницы лаборатории - РИА Новости, 1920, 04.08.2022
15:41
В Рубежном нашли доказательства испытаний на Украине опасных препаратов
Так, Минобороны опубликовало письмо начальника санитарно-эпидемиологического управления командования медицинских сил ВСУ, полковника медицинской службы Сергея Моргуна на имя директора "Лабиринт Украина" Карен Сейлорс.
Украинский военный выражал заинтересованность во внедрении на Украине программы USAID "Обновление системы здравоохранения и ее устойчивость" (PHS R&R).
"В случае получения компанией "Лабиринт Украина" поддержки со стороны USAID я с нетерпением ожидаю начала сотрудничества с вами в 2022 году для официального установления участия санитарно-эпидемиологического управления командования медицинских сил Вооруженных сил Украины в программе PHS R&R и организации сотрудничества с компанией "Лабиринт Украина" и партнерами", — писал Моргун.
Кириллов отметил, что Минобороны продолжает анализировать военно-биологическую деятельность США и их союзников на Украине и в других регионах мира с учетом новой информации, полученной на освобожденных территориях.
Таблетки - РИА Новости, 1920, 04.08.2022
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СШАРоссияАгентство по международному развитию СШАВооруженные силы УкраиныВ мире
 
 
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