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США меняют подходы к работе зарубежных биолабораторий, заявили в Минобороны - РИА Новости, 04.08.2022
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США меняют подходы к работе зарубежных биолабораторий, заявили в Минобороны
США меняют подходы к работе зарубежных биолабораторий, заявили в Минобороны - РИА Новости, 04.08.2022
США меняют подходы к работе зарубежных биолабораторий, заявили в Минобороны
США меняют подходы к работе своих биолабораторий за рубежом в связи с ростом международного возмущения их деятельностью, заявил начальник войск радиационной,... РИА Новости, 04.08.2022
2022-08-04T15:46
2022-08-04T15:46
сша
евразийский экономический союз
министерство обороны рф (минобороны рф)
в мире
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МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. США меняют подходы к работе своих биолабораторий за рубежом в связи с ростом международного возмущения их деятельностью, заявил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов."Общественными организациями Евразийского экономического союза была принята резолюция по закрытию таких биообъектов (США - ред). В этих условиях мы уже наблюдаем изменение подходов работы военного ведомства США в биологической сфере в других странах", - сказал он на брифинге.По словам Кириллова, теперь государствам, в которых американцы проводят исследования двойного назначения, предлагают подписать коллективное обращение о сотрудничестве с США исключительно в целях "укрепления глобальной безопасности в сфере здравоохранения и уменьшения воздействия инфекционных заболеваний на население"."При этом проявившим лояльность к американской инициативе странам предполагается выделение дополнительного финансирования в рамках Программы сокращения биологических угроз", - отметил генерал.
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сша, евразийский экономический союз, министерство обороны рф (минобороны рф), в мире
15:46 04.08.2022
 
США меняют подходы к работе зарубежных биолабораторий, заявили в Минобороны

Минобороны России: США меняют подходы к работе зарубежных биолабораторий

© Sputnik / Денис Асланов / Перейти в фотобанкТабличка на двери лаборатории
Табличка на двери лаборатории - РИА Новости, 1920, 04.08.2022
© Sputnik / Денис Асланов
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МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. США меняют подходы к работе своих биолабораторий за рубежом в связи с ростом международного возмущения их деятельностью, заявил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов.
"Общественными организациями Евразийского экономического союза была принята резолюция по закрытию таких биообъектов (США - ред). В этих условиях мы уже наблюдаем изменение подходов работы военного ведомства США в биологической сфере в других странах", - сказал он на брифинге.
По словам Кириллова, теперь государствам, в которых американцы проводят исследования двойного назначения, предлагают подписать коллективное обращение о сотрудничестве с США исключительно в целях "укрепления глобальной безопасности в сфере здравоохранения и уменьшения воздействия инфекционных заболеваний на население".
"При этом проявившим лояльность к американской инициативе странам предполагается выделение дополнительного финансирования в рамках Программы сокращения биологических угроз", - отметил генерал.
Таблетки - РИА Новости, 1920, 04.08.2022
15:39
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СШАЕвразийский экономический союзМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)В мире
 
 
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