https://ria.ru/20220804/biolaboratoriya-1807255876.html

США меняют подходы к работе зарубежных биолабораторий, заявили в Минобороны

США меняют подходы к работе зарубежных биолабораторий, заявили в Минобороны - РИА Новости, 04.08.2022

США меняют подходы к работе зарубежных биолабораторий, заявили в Минобороны

США меняют подходы к работе своих биолабораторий за рубежом в связи с ростом международного возмущения их деятельностью, заявил начальник войск радиационной,... РИА Новости, 04.08.2022

2022-08-04T15:46

2022-08-04T15:46

2022-08-04T15:46

сша

евразийский экономический союз

министерство обороны рф (минобороны рф)

в мире

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МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. США меняют подходы к работе своих биолабораторий за рубежом в связи с ростом международного возмущения их деятельностью, заявил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов."Общественными организациями Евразийского экономического союза была принята резолюция по закрытию таких биообъектов (США - ред). В этих условиях мы уже наблюдаем изменение подходов работы военного ведомства США в биологической сфере в других странах", - сказал он на брифинге.По словам Кириллова, теперь государствам, в которых американцы проводят исследования двойного назначения, предлагают подписать коллективное обращение о сотрудничестве с США исключительно в целях "укрепления глобальной безопасности в сфере здравоохранения и уменьшения воздействия инфекционных заболеваний на население"."При этом проявившим лояльность к американской инициативе странам предполагается выделение дополнительного финансирования в рамках Программы сокращения биологических угроз", - отметил генерал.

https://ria.ru/20220804/farmkompanii-1807253777.html

сша

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2022

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

сша, евразийский экономический союз, министерство обороны рф (минобороны рф), в мире