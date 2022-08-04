https://ria.ru/20220804/biolaboratoriya-1807255876.html
США меняют подходы к работе зарубежных биолабораторий, заявили в Минобороны
США меняют подходы к работе зарубежных биолабораторий, заявили в Минобороны - РИА Новости, 04.08.2022
США меняют подходы к работе зарубежных биолабораторий, заявили в Минобороны
США меняют подходы к работе своих биолабораторий за рубежом в связи с ростом международного возмущения их деятельностью, заявил начальник войск радиационной,... РИА Новости, 04.08.2022
2022-08-04T15:46
2022-08-04T15:46
2022-08-04T15:46
сша
евразийский экономический союз
министерство обороны рф (минобороны рф)
в мире
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МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. США меняют подходы к работе своих биолабораторий за рубежом в связи с ростом международного возмущения их деятельностью, заявил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов."Общественными организациями Евразийского экономического союза была принята резолюция по закрытию таких биообъектов (США - ред). В этих условиях мы уже наблюдаем изменение подходов работы военного ведомства США в биологической сфере в других странах", - сказал он на брифинге.По словам Кириллова, теперь государствам, в которых американцы проводят исследования двойного назначения, предлагают подписать коллективное обращение о сотрудничестве с США исключительно в целях "укрепления глобальной безопасности в сфере здравоохранения и уменьшения воздействия инфекционных заболеваний на население"."При этом проявившим лояльность к американской инициативе странам предполагается выделение дополнительного финансирования в рамках Программы сокращения биологических угроз", - отметил генерал.
https://ria.ru/20220804/farmkompanii-1807253777.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сша, евразийский экономический союз, министерство обороны рф (минобороны рф), в мире
США меняют подходы к работе зарубежных биолабораторий, заявили в Минобороны
Минобороны России: США меняют подходы к работе зарубежных биолабораторий
МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. США меняют подходы к работе своих биолабораторий за рубежом в связи с ростом международного возмущения их деятельностью, заявил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов.
"Общественными организациями Евразийского экономического союза
была принята резолюция по закрытию таких биообъектов (США
- ред). В этих условиях мы уже наблюдаем изменение подходов работы военного ведомства США в биологической сфере в других странах", - сказал он на брифинге.
По словам Кириллова, теперь государствам, в которых американцы проводят исследования двойного назначения, предлагают подписать коллективное обращение о сотрудничестве с США исключительно в целях "укрепления глобальной безопасности в сфере здравоохранения и уменьшения воздействия инфекционных заболеваний на население".
"При этом проявившим лояльность к американской инициативе странам предполагается выделение дополнительного финансирования в рамках Программы сокращения биологических угроз", - отметил генерал.