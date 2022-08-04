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"АвтоВАЗ" будет выпускать 500 тысяч машин в год, заявил президент компании - РИА Новости, 04.08.2022
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"АвтоВАЗ" будет выпускать 500 тысяч машин в год, заявил президент компании
"АвтоВАЗ" будет выпускать 500 тысяч машин в год, заявил президент компании - РИА Новости, 04.08.2022
"АвтоВАЗ" будет выпускать 500 тысяч машин в год, заявил президент компании
Оптимизация производства на "АвтоВАЗе" позволит обеспечить выпуск до 500 тысяч автомобилей в год с 2023 года, производственный план будет зависеть от спроса на... РИА Новости, 04.08.2022
2022-08-04T16:17
2022-08-04T16:17
экономика
авто
ижевск
тольятти
автоваз
lada vesta
renault logan
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МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Оптимизация производства на "АвтоВАЗе" позволит обеспечить выпуск до 500 тысяч автомобилей в год с 2023 года, производственный план будет зависеть от спроса на российском авторынке, заявил президент компании Максим Соколов."Это решение позволит обеспечить выпуск начиная со следующего года уже на производственных мощностях оптимизированных "АвтоВАЗа" до 500 тысяч автомобилей в год в зависимости от того спроса, который будет предъявлять наш российский авторынок", - передает его слова пресс-служба."АвтоВАЗ" также заявил о решении перенести производство модели Lada Vesta из Ижевска на основную площадку в Тольятти, выпуск модели запланирован на весну 2023 года. При этом на ижевском заводе продолжится производство комплектующих для Lada Vesta (в частности, штамповочное производство, производство пластика) и сохранятся сервисные функции. Более того, на площадке будет организовано производство электромобиля Lada e-Lagrus. Детали проекта компания пока не раскрывает."АвтоВАЗ" владеет производственными площадками в Тольятти и Ижевске. Несмотря на передачу активов Renault в госсобственность, вся линейка Lada сохранится, уточняли в Минпромторге. Сейчас марка состоит из пяти семейств моделей: Vesta, Xray, Largus, Granta и Niva. По данным автопроизводителя, за прошлый год его общие продажи составили 350,7 тысячи машин (+2% к 2020 году).
https://ria.ru/20220804/elektromobil-1807256309.html
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экономика, авто, ижевск, тольятти, автоваз, lada vesta, renault logan, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
16:17 04.08.2022
 
"АвтоВАЗ" будет выпускать 500 тысяч машин в год, заявил президент компании

Соколов: "АвтоВАЗ" с 2023 года сможет производить до 500 тысяч автомобилей в год

© Фото : АвтовазОбновленная LADA Largus
Обновленная LADA Largus - РИА Новости, 1920, 04.08.2022
© Фото : Автоваз
Обновленная LADA Largus. Архивное фото
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МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Оптимизация производства на "АвтоВАЗе" позволит обеспечить выпуск до 500 тысяч автомобилей в год с 2023 года, производственный план будет зависеть от спроса на российском авторынке, заявил президент компании Максим Соколов.
"Это решение позволит обеспечить выпуск начиная со следующего года уже на производственных мощностях оптимизированных "АвтоВАЗа" до 500 тысяч автомобилей в год в зависимости от того спроса, который будет предъявлять наш российский авторынок", - передает его слова пресс-служба.
"АвтоВАЗ" также заявил о решении перенести производство модели Lada Vesta из Ижевска на основную площадку в Тольятти, выпуск модели запланирован на весну 2023 года. При этом на ижевском заводе продолжится производство комплектующих для Lada Vesta (в частности, штамповочное производство, производство пластика) и сохранятся сервисные функции. Более того, на площадке будет организовано производство электромобиля Lada e-Lagrus. Детали проекта компания пока не раскрывает.
"АвтоВАЗ" владеет производственными площадками в Тольятти и Ижевске. Несмотря на передачу активов Renault в госсобственность, вся линейка Lada сохранится, уточняли в Минпромторге. Сейчас марка состоит из пяти семейств моделей: Vesta, Xray, Largus, Granta и Niva. По данным автопроизводителя, за прошлый год его общие продажи составили 350,7 тысячи машин (+2% к 2020 году).
Цех сборки автомобилей ОАО АвтоВАЗ - РИА Новости, 1920, 04.08.2022
15:47
"АвтоВАЗ" намерен запустить производство электромобилей
 
ЭкономикаАвтоИжевскТольяттиАвтоВАЗLada VestaRenault LoganМинистерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)
 
 
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