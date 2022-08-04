https://ria.ru/20220804/avianosets-1807129151.html
Авианосец США Ronald Reagan провел плановые операции в Филиппинском море
Авианосец США Ronald Reagan провел плановые операции в Филиппинском море - РИА Новости, 04.08.2022
Авианосец США Ronald Reagan провел плановые операции в Филиппинском море
Американский атомный авианосец Ronald Reagan провел плановые операции в Филиппинском море, говорится в сообщении Седьмого флота США. РИА Новости, 04.08.2022
2022-08-04T08:03
2022-08-04T08:03
2022-08-04T08:03
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МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Американский атомный авианосец Ronald Reagan провел плановые операции в Филиппинском море, говорится в сообщении Седьмого флота США."Единственный авианосец передового базирования ВМС США USS Ronald Reagan (CVN 76) провел плановые операции в Филиппинском море", - говорится в Twitter-аккаунте флота.В мае авианосец покинул базу Йокосука недалеко от Токио, чтобы отправиться в длительное патрулирование.Япония укрепляет сотрудничество с США в военной сфере с учетом усиления присутствия Китая в регионе и ракетной программы КНДР. Не так давно, с 8 по 16 мая, Ronald Reagan провел совместные учения с военно-морскими силами самообороны Японии.
https://ria.ru/20220803/pentagon-1806815164.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, япония, токио, военно-морские силы сша
Авианосец США Ronald Reagan провел плановые операции в Филиппинском море
Атомный авианосец США Ronald Reagan провел плановые операции в Филиппинском море