https://ria.ru/20220804/avianosets-1807129151.html

Авианосец США Ronald Reagan провел плановые операции в Филиппинском море

Авианосец США Ronald Reagan провел плановые операции в Филиппинском море - РИА Новости, 04.08.2022

Авианосец США Ronald Reagan провел плановые операции в Филиппинском море

Американский атомный авианосец Ronald Reagan провел плановые операции в Филиппинском море, говорится в сообщении Седьмого флота США. РИА Новости, 04.08.2022

2022-08-04T08:03

2022-08-04T08:03

2022-08-04T08:03

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МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Американский атомный авианосец Ronald Reagan провел плановые операции в Филиппинском море, говорится в сообщении Седьмого флота США."Единственный авианосец передового базирования ВМС США USS Ronald Reagan (CVN 76) провел плановые операции в Филиппинском море", - говорится в Twitter-аккаунте флота.В мае авианосец покинул базу Йокосука недалеко от Токио, чтобы отправиться в длительное патрулирование.Япония укрепляет сотрудничество с США в военной сфере с учетом усиления присутствия Китая в регионе и ракетной программы КНДР. Не так давно, с 8 по 16 мая, Ronald Reagan провел совместные учения с военно-морскими силами самообороны Японии.

https://ria.ru/20220803/pentagon-1806815164.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, сша, япония, токио, военно-морские силы сша