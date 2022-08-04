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Авианосец США Ronald Reagan провел плановые операции в Филиппинском море - РИА Новости, 04.08.2022
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Авианосец США Ronald Reagan провел плановые операции в Филиппинском море
Авианосец США Ronald Reagan провел плановые операции в Филиппинском море - РИА Новости, 04.08.2022
Авианосец США Ronald Reagan провел плановые операции в Филиппинском море
Американский атомный авианосец Ronald Reagan провел плановые операции в Филиппинском море, говорится в сообщении Седьмого флота США. РИА Новости, 04.08.2022
2022-08-04T08:03
2022-08-04T08:03
в мире
сша
япония
токио
военно-морские силы сша
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МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Американский атомный авианосец Ronald Reagan провел плановые операции в Филиппинском море, говорится в сообщении Седьмого флота США."Единственный авианосец передового базирования ВМС США USS Ronald Reagan (CVN 76) провел плановые операции в Филиппинском море", - говорится в Twitter-аккаунте флота.В мае авианосец покинул базу Йокосука недалеко от Токио, чтобы отправиться в длительное патрулирование.Япония укрепляет сотрудничество с США в военной сфере с учетом усиления присутствия Китая в регионе и ракетной программы КНДР. Не так давно, с 8 по 16 мая, Ronald Reagan провел совместные учения с военно-морскими силами самообороны Японии.
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в мире, сша, япония, токио, военно-морские силы сша
08:03 04.08.2022
 
Авианосец США Ronald Reagan провел плановые операции в Филиппинском море

Атомный авианосец США Ronald Reagan провел плановые операции в Филиппинском море

© Фото : U.S. 7th Fleet/Mass Commcialist 2nd Class Kaila V. PetersАвианосец "Рональд Рейган"
Авианосец Рональд Рейган - РИА Новости, 1920, 04.08.2022
© Фото : U.S. 7th Fleet/Mass Commcialist 2nd Class Kaila V. Peters
Авианосец "Рональд Рейган". Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Американский атомный авианосец Ronald Reagan провел плановые операции в Филиппинском море, говорится в сообщении Седьмого флота США.
"Единственный авианосец передового базирования ВМС США USS Ronald Reagan (CVN 76) провел плановые операции в Филиппинском море", - говорится в Twitter-аккаунте флота.
В мае авианосец покинул базу Йокосука недалеко от Токио, чтобы отправиться в длительное патрулирование.
Япония укрепляет сотрудничество с США в военной сфере с учетом усиления присутствия Китая в регионе и ракетной программы КНДР. Не так давно, с 8 по 16 мая, Ronald Reagan провел совместные учения с военно-морскими силами самообороны Японии.
Авианосец ВМС США Рональд Рейган - РИА Новости, 1920, 03.08.2022
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