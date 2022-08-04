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Лавров заявил, что пока не пересекался с Блинкеном на мероприятиях АСЕАН - РИА Новости, 04.08.2022
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Лавров заявил, что пока не пересекался с Блинкеном на мероприятиях АСЕАН
Лавров заявил, что пока не пересекался с Блинкеном на мероприятиях АСЕАН - РИА Новости, 04.08.2022
Лавров заявил, что пока не пересекался с Блинкеном на мероприятиях АСЕАН
Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что пока не пересекался с госсекретарем США Энтони Блинкеном на мероприятиях по линии АСЕАН в Камбодже. РИА Новости, 04.08.2022
2022-08-04T16:56
2022-08-04T16:56
россия
сша
камбоджа
экономическое сообщество асеан
в мире
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
сергей лавров
государственный департамент сша
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ПНОМПЕНЬ, 4 авг - РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что пока не пересекался с госсекретарем США Энтони Блинкеном на мероприятиях по линии АСЕАН в Камбодже."Не знаю, ничего не пересекалось сегодня. По программе работали", - сказал Лавров журналистам.Лавров в Камбодже принимает участие в мероприятиях по линии АСЕАН, Восточноазиатского саммита и регионального форума АСЕАН по безопасности. "АСЕАНовская неделя", которая стартовала в минувшую субботу, стала вторым за месяц многосторонним мероприятием, где присутствуют Лавров и Блинкен.Впервые после начала в феврале Россией спецоперации на Украине, главы российской и американской дипломатий пересеклись на министерском заседании G20 в Индонезии. Тогда отдельной встречи Лаврова и Блинкена не состоялось - по словам главы российского МИД, не Москва прекратила все контакты с США, поэтому "ни за кем бегать с предложениями о переговорах не будет". Сейчас, по словам представителя госдепа, у Блинкена также не запланировано встречи с Лавровым.
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россия, сша, камбоджа, экономическое сообщество асеан, в мире, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), сергей лавров, государственный департамент сша, энтони блинкен
16:56 04.08.2022
 
Лавров заявил, что пока не пересекался с Блинкеном на мероприятиях АСЕАН

Лавров заявил, что пока не пересекался с Блинкеном на мероприятиях АСЕАН в Камбодже

© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров и государственный секретарь США Энтони Блинкен
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и государственный секретарь США Энтони Блинкен - РИА Новости, 1920, 04.08.2022
© РИА Новости / Павел Бедняков
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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и государственный секретарь США Энтони Блинкен. Архивное фото
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ПНОМПЕНЬ, 4 авг - РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что пока не пересекался с госсекретарем США Энтони Блинкеном на мероприятиях по линии АСЕАН в Камбодже.
"Не знаю, ничего не пересекалось сегодня. По программе работали", - сказал Лавров журналистам.
Лавров в Камбодже принимает участие в мероприятиях по линии АСЕАН, Восточноазиатского саммита и регионального форума АСЕАН по безопасности. "АСЕАНовская неделя", которая стартовала в минувшую субботу, стала вторым за месяц многосторонним мероприятием, где присутствуют Лавров и Блинкен.
Впервые после начала в феврале Россией спецоперации на Украине, главы российской и американской дипломатий пересеклись на министерском заседании G20 в Индонезии. Тогда отдельной встречи Лаврова и Блинкена не состоялось - по словам главы российского МИД, не Москва прекратила все контакты с США, поэтому "ни за кем бегать с предложениями о переговорах не будет". Сейчас, по словам представителя госдепа, у Блинкена также не запланировано встречи с Лавровым.
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РоссияСШАКамбоджаЭкономическое сообщество АСЕАНВ миреМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)Сергей ЛавровГосударственный департамент СШАЭнтони Блинкен
 
 
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