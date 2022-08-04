https://ria.ru/20220804/asean-1807279472.html
Лавров заявил, что пока не пересекался с Блинкеном на мероприятиях АСЕАН
Лавров заявил, что пока не пересекался с Блинкеном на мероприятиях АСЕАН - РИА Новости, 04.08.2022
Лавров заявил, что пока не пересекался с Блинкеном на мероприятиях АСЕАН
Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что пока не пересекался с госсекретарем США Энтони Блинкеном на мероприятиях по линии АСЕАН в Камбодже. РИА Новости, 04.08.2022
2022-08-04T16:56
2022-08-04T16:56
2022-08-04T16:56
россия
сша
камбоджа
экономическое сообщество асеан
в мире
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
сергей лавров
государственный департамент сша
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/15/1768895453_207:0:2845:1484_1920x0_80_0_0_43e83627ce3ec7e41497e0ad0e281887.jpg
ПНОМПЕНЬ, 4 авг - РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что пока не пересекался с госсекретарем США Энтони Блинкеном на мероприятиях по линии АСЕАН в Камбодже."Не знаю, ничего не пересекалось сегодня. По программе работали", - сказал Лавров журналистам.Лавров в Камбодже принимает участие в мероприятиях по линии АСЕАН, Восточноазиатского саммита и регионального форума АСЕАН по безопасности. "АСЕАНовская неделя", которая стартовала в минувшую субботу, стала вторым за месяц многосторонним мероприятием, где присутствуют Лавров и Блинкен.Впервые после начала в феврале Россией спецоперации на Украине, главы российской и американской дипломатий пересеклись на министерском заседании G20 в Индонезии. Тогда отдельной встречи Лаврова и Блинкена не состоялось - по словам главы российского МИД, не Москва прекратила все контакты с США, поэтому "ни за кем бегать с предложениями о переговорах не будет". Сейчас, по словам представителя госдепа, у Блинкена также не запланировано встречи с Лавровым.
https://ria.ru/20220726/izolyatsiya-1804948943.html
россия
сша
камбоджа
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/15/1768895453_168:0:2899:2048_1920x0_80_0_0_2b10f67e916d976f42fc89334da56ce2.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, сша, камбоджа, экономическое сообщество асеан, в мире, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), сергей лавров, государственный департамент сша, энтони блинкен
Лавров заявил, что пока не пересекался с Блинкеном на мероприятиях АСЕАН
Лавров заявил, что пока не пересекался с Блинкеном на мероприятиях АСЕАН в Камбодже