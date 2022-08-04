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Лавров заявил, что пока не пересекался с Блинкеном на мероприятиях АСЕАН

Лавров заявил, что пока не пересекался с Блинкеном на мероприятиях АСЕАН - РИА Новости, 04.08.2022

Лавров заявил, что пока не пересекался с Блинкеном на мероприятиях АСЕАН

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что пока не пересекался с госсекретарем США Энтони Блинкеном на мероприятиях по линии АСЕАН в Камбодже. РИА Новости, 04.08.2022

2022-08-04T16:56

2022-08-04T16:56

2022-08-04T16:56

россия

сша

камбоджа

экономическое сообщество асеан

в мире

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

сергей лавров

государственный департамент сша

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ПНОМПЕНЬ, 4 авг - РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что пока не пересекался с госсекретарем США Энтони Блинкеном на мероприятиях по линии АСЕАН в Камбодже."Не знаю, ничего не пересекалось сегодня. По программе работали", - сказал Лавров журналистам.Лавров в Камбодже принимает участие в мероприятиях по линии АСЕАН, Восточноазиатского саммита и регионального форума АСЕАН по безопасности. "АСЕАНовская неделя", которая стартовала в минувшую субботу, стала вторым за месяц многосторонним мероприятием, где присутствуют Лавров и Блинкен.Впервые после начала в феврале Россией спецоперации на Украине, главы российской и американской дипломатий пересеклись на министерском заседании G20 в Индонезии. Тогда отдельной встречи Лаврова и Блинкена не состоялось - по словам главы российского МИД, не Москва прекратила все контакты с США, поэтому "ни за кем бегать с предложениями о переговорах не будет". Сейчас, по словам представителя госдепа, у Блинкена также не запланировано встречи с Лавровым.

https://ria.ru/20220726/izolyatsiya-1804948943.html

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

россия, сша, камбоджа, экономическое сообщество асеан, в мире, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), сергей лавров, государственный департамент сша, энтони блинкен