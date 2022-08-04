https://ria.ru/20220804/armeniya-1807285399.html

Сроки визита Путина в Армению уточняются, заявил Песков

Сроки визита Путина в Армению уточняются, заявил Песков - РИА Новости, 04.08.2022

Сроки визита Путина в Армению уточняются, заявил Песков

Точных дат возможного визита президента РФ Владимира Путина в Армению пока нет, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. РИА Новости, 04.08.2022

2022-08-04T17:20

2022-08-04T17:20

2022-08-04T17:36

армения

владимир путин

дмитрий песков

россия

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МОСКВА, 4 авг - РИА новости. Точных дат возможного визита президента РФ Владимира Путина в Армению пока нет, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков."По-моему нет. Хотя там есть, конечно, приглашение. Сейчас точных дат нет", - сказал он журналистам, отвечая на вопрос, планируется ли до конца года визит Путина в Армению.

https://ria.ru/20220804/putin-1807283440.html

армения

россия

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

армения, владимир путин, дмитрий песков, россия