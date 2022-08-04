https://ria.ru/20220804/armeniya-1807285399.html
Сроки визита Путина в Армению уточняются, заявил Песков
Сроки визита Путина в Армению уточняются, заявил Песков - РИА Новости, 04.08.2022
Сроки визита Путина в Армению уточняются, заявил Песков
Точных дат возможного визита президента РФ Владимира Путина в Армению пока нет, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. РИА Новости, 04.08.2022
2022-08-04T17:20
2022-08-04T17:20
2022-08-04T17:36
армения
владимир путин
дмитрий песков
россия
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МОСКВА, 4 авг - РИА новости. Точных дат возможного визита президента РФ Владимира Путина в Армению пока нет, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков."По-моему нет. Хотя там есть, конечно, приглашение. Сейчас точных дат нет", - сказал он журналистам, отвечая на вопрос, планируется ли до конца года визит Путина в Армению.
https://ria.ru/20220804/putin-1807283440.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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армения, владимир путин, дмитрий песков, россия
17:20 04.08.2022 (обновлено: 17:36 04.08.2022)
Сроки визита Путина в Армению уточняются, заявил Песков
Песков: точных дат возможного визита Путина в Армению пока нет