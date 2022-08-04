https://ria.ru/20220804/altay-1807125086.html

Новые автомобили для оказания медицинской помощи поступили в Алтайский край

Новые автомобили для оказания медицинской помощи поступили в Алтайский край - РИА Новости, 04.08.2022

Новые автомобили для оказания медицинской помощи поступили в Алтайский край

Новые автомобили для оказания медицинской помощи поступили в Алтайский край, регион закупил 25 машин, сообщает пресс-служба правительства края. РИА Новости, 04.08.2022

2022-08-04T06:51

2022-08-04T06:51

2022-08-04T06:51

алтайский край

алтайский край

барнаул

бийск

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БАРНАУЛ, 4 авг - РИА Новости. Новые автомобили для оказания медицинской помощи поступили в Алтайский край, регион закупил 25 машин, сообщает пресс-служба правительства края."Двадцать пять автомобилей для оказания медицинской помощи поступили в Алтайский край. 13 машин скорой помощи и 12 легковых автомобилей для оказания неотложной медицинской помощи были приобретены за средства краевого бюджета. На эти цели в 2022 году выделено 93,2 миллионов рублей", - говорится в сообщении.По данным регионального минздрава, приобретенные автомобили относятся к классу "В" и предназначены для проведения лечебных мероприятий скорой медицинской помощи силами врачебной фельдшерской бригады. Машины медслужбы на базе Lada Largus предназначены для транспортировки медицинского персонала и пациентов."Пятого августа машины отправятся в медицинские организации Барнаула, Бийска, Рубцовска и других городов и районов Алтайского края", - уточняет пресс-служба.

https://ria.ru/20220803/investitsii-1806849396.html

алтайский край

барнаул

бийск

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алтайский край, барнаул, бийск