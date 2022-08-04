https://ria.ru/20220804/aeratsiya-1807145702.html

На улицах Москвы за день трижды проведут аэрацию

На улицах Москвы за день трижды проведут аэрацию - РИА Новости, 04.08.2022

На улицах Москвы за день трижды проведут аэрацию

Специалисты трижды за день проведут аэрацию на улицах Москвы из-за жары, сообщил заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. РИА Новости, 04.08.2022

2022-08-04T10:08

2022-08-04T10:08

2022-08-04T10:08

общество

городское хозяйство москвы

москва

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/02/1799768028_0:290:3126:2048_1920x0_80_0_0_c39bc8abe311e26cbec6ab2d37c20091.jpg

МОСКВА, 4 авг – РИА Новости. Специалисты трижды за день проведут аэрацию на улицах Москвы из-за жары, сообщил заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков."При температуре выше плюс 25 градусов производится аэрация воздуха. Сегодня повторим ее трижды. При аэрации струи воды поливомоечной техники направляются вверх, таким образом, они охлаждают не только дорожное полотно, но и воздух, который нагревается от асфальта", – рассказал Бирюков, чьи слова приводятся в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства.Отмечается, что при длительном воздействии прямых солнечных лучей и высокой транспортной нагрузке асфальт сильнее подвержен пластической деформации. Благодаря регулярному поливу в жаркие дни ее уровень удается существенно снизить.Уточняется, что к первой за сегодня аэрации специалисты приступят в 11.00, процедуру повторят в 13.00 и 15.00."Просим автомобилистов с понимаем отнестись к работе городских служб и не препятствовать движению колонн техники. С 21.00 до 06.00 обильно поливаем деревья, кустарники и цветники", - добавили в сообщении.

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

общество, городское хозяйство москвы, москва