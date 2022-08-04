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На улицах Москвы за день трижды проведут аэрацию - РИА Новости, 04.08.2022
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На улицах Москвы за день трижды проведут аэрацию
На улицах Москвы за день трижды проведут аэрацию - РИА Новости, 04.08.2022
На улицах Москвы за день трижды проведут аэрацию
Специалисты трижды за день проведут аэрацию на улицах Москвы из-за жары, сообщил заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. РИА Новости, 04.08.2022
2022-08-04T10:08
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общество
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МОСКВА, 4 авг – РИА Новости. Специалисты трижды за день проведут аэрацию на улицах Москвы из-за жары, сообщил заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков."При температуре выше плюс 25 градусов производится аэрация воздуха. Сегодня повторим ее трижды. При аэрации струи воды поливомоечной техники направляются вверх, таким образом, они охлаждают не только дорожное полотно, но и воздух, который нагревается от асфальта", – рассказал Бирюков, чьи слова приводятся в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства.Отмечается, что при длительном воздействии прямых солнечных лучей и высокой транспортной нагрузке асфальт сильнее подвержен пластической деформации. Благодаря регулярному поливу в жаркие дни ее уровень удается существенно снизить.Уточняется, что к первой за сегодня аэрации специалисты приступят в 11.00, процедуру повторят в 13.00 и 15.00."Просим автомобилистов с понимаем отнестись к работе городских служб и не препятствовать движению колонн техники. С 21.00 до 06.00 обильно поливаем деревья, кустарники и цветники", - добавили в сообщении.
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общество, городское хозяйство москвы, москва
10:08 04.08.2022
 
На улицах Москвы за день трижды проведут аэрацию

На улицах Москвы за день трижды проведут аэрацию из-за жары

© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкГородские службы проводят аэрацию улиц Москвы, что помогает охладить дорожное полотно и воздух в жаркую погоду
Городские службы проводят аэрацию улиц Москвы, что помогает охладить дорожное полотно и воздух в жаркую погоду - РИА Новости, 1920, 04.08.2022
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Городские службы проводят аэрацию улиц Москвы, что помогает охладить дорожное полотно и воздух в жаркую погоду. Архивное фото
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МОСКВА, 4 авг – РИА Новости. Специалисты трижды за день проведут аэрацию на улицах Москвы из-за жары, сообщил заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
"При температуре выше плюс 25 градусов производится аэрация воздуха. Сегодня повторим ее трижды. При аэрации струи воды поливомоечной техники направляются вверх, таким образом, они охлаждают не только дорожное полотно, но и воздух, который нагревается от асфальта", – рассказал Бирюков, чьи слова приводятся в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства.
Отмечается, что при длительном воздействии прямых солнечных лучей и высокой транспортной нагрузке асфальт сильнее подвержен пластической деформации. Благодаря регулярному поливу в жаркие дни ее уровень удается существенно снизить.
Уточняется, что к первой за сегодня аэрации специалисты приступят в 11.00, процедуру повторят в 13.00 и 15.00.
"Просим автомобилистов с понимаем отнестись к работе городских служб и не препятствовать движению колонн техники. С 21.00 до 06.00 обильно поливаем деревья, кустарники и цветники", - добавили в сообщении.
 
ОбществоГородское хозяйство МосквыМосква
 
 
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