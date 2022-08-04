https://ria.ru/20220804/aeratsiya-1807145702.html
На улицах Москвы за день трижды проведут аэрацию
На улицах Москвы за день трижды проведут аэрацию - РИА Новости, 04.08.2022
На улицах Москвы за день трижды проведут аэрацию
Специалисты трижды за день проведут аэрацию на улицах Москвы из-за жары, сообщил заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. РИА Новости, 04.08.2022
2022-08-04T10:08
2022-08-04T10:08
2022-08-04T10:08
общество
городское хозяйство москвы
москва
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МОСКВА, 4 авг – РИА Новости. Специалисты трижды за день проведут аэрацию на улицах Москвы из-за жары, сообщил заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков."При температуре выше плюс 25 градусов производится аэрация воздуха. Сегодня повторим ее трижды. При аэрации струи воды поливомоечной техники направляются вверх, таким образом, они охлаждают не только дорожное полотно, но и воздух, который нагревается от асфальта", – рассказал Бирюков, чьи слова приводятся в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства.Отмечается, что при длительном воздействии прямых солнечных лучей и высокой транспортной нагрузке асфальт сильнее подвержен пластической деформации. Благодаря регулярному поливу в жаркие дни ее уровень удается существенно снизить.Уточняется, что к первой за сегодня аэрации специалисты приступят в 11.00, процедуру повторят в 13.00 и 15.00."Просим автомобилистов с понимаем отнестись к работе городских служб и не препятствовать движению колонн техники. С 21.00 до 06.00 обильно поливаем деревья, кустарники и цветники", - добавили в сообщении.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, городское хозяйство москвы, москва
На улицах Москвы за день трижды проведут аэрацию
На улицах Москвы за день трижды проведут аэрацию из-за жары
МОСКВА, 4 авг – РИА Новости.
Специалисты трижды за день проведут аэрацию на улицах Москвы из-за жары, сообщил
заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
"При температуре выше плюс 25 градусов производится аэрация воздуха. Сегодня повторим ее трижды. При аэрации струи воды поливомоечной техники направляются вверх, таким образом, они охлаждают не только дорожное полотно, но и воздух, который нагревается от асфальта", – рассказал Бирюков, чьи слова приводятся в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства.
Отмечается, что при длительном воздействии прямых солнечных лучей и высокой транспортной нагрузке асфальт сильнее подвержен пластической деформации. Благодаря регулярному поливу в жаркие дни ее уровень удается существенно снизить.
Уточняется, что к первой за сегодня аэрации специалисты приступят в 11.00, процедуру повторят в 13.00 и 15.00.
"Просим автомобилистов с понимаем отнестись к работе городских служб и не препятствовать движению колонн техники. С 21.00 до 06.00 обильно поливаем деревья, кустарники и цветники", - добавили в сообщении.