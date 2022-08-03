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Москвичей предупредили о жаре до 33 градусов - РИА Новости, 03.08.2022
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Москвичей предупредили о жаре до 33 градусов
Москвичей предупредили о жаре до 33 градусов - РИА Новости, 03.08.2022
Москвичей предупредили о жаре до 33 градусов
Сильная жара, до 30-33 градусов, будет в столице с 3 по 6 августа, предупреждает столичный главк МЧС России. РИА Новости, 03.08.2022
2022-08-03T09:46
2022-08-03T14:30
общество
москва
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
гидрометцентр
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МОСКВА, 3 авг — РИА Новости. Сильная жара, до 30-33 градусов, будет в столице с 3 по 6 августа, предупреждает столичный главк МЧС России."По информации синоптиков Росгидромета, в дневные часы 3-6 августа в Москве ожидается сильная жара с максимальной температурой воздуха 30-33 градуса", — говорится в сообщении.Уточняется, что в связи с жаркой погодой Главное управление МЧС России по Москве рекомендует быть осторожными и внимательными. Необходимо избегать перегрева на солнце, надевать одежду светлых тонов и головной убор, пить больше воды.
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общество, москва, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), гидрометцентр
09:46 03.08.2022 (обновлено: 14:30 03.08.2022)
 
Москвичей предупредили о жаре до 33 градусов

В Москве 3-6 августа ожидают жару до 33 градусов

© РИА Новости / Владимир Вяткин / Перейти в фотобанкЛюди возле фонтана "Дружба народов" на ВДНХ в Москве
Люди возле фонтана Дружба народов на ВДНХ в Москве - РИА Новости, 1920, 03.08.2022
© РИА Новости / Владимир Вяткин
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Люди возле фонтана "Дружба народов" на ВДНХ в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 3 авг — РИА Новости. Сильная жара, до 30-33 градусов, будет в столице с 3 по 6 августа, предупреждает столичный главк МЧС России.
"По информации синоптиков Росгидромета, в дневные часы 3-6 августа в Москве ожидается сильная жара с максимальной температурой воздуха 30-33 градуса", — говорится в сообщении.
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Уточняется, что в связи с жаркой погодой Главное управление МЧС России по Москве рекомендует быть осторожными и внимательными. Необходимо избегать перегрева на солнце, надевать одежду светлых тонов и головной убор, пить больше воды.
 
ОбществоМоскваРоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Гидрометцентр
 
 
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