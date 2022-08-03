https://ria.ru/20220803/zhara-1806848206.html
Москвичей предупредили о жаре до 33 градусов
Москвичей предупредили о жаре до 33 градусов - РИА Новости, 03.08.2022
Москвичей предупредили о жаре до 33 градусов
Сильная жара, до 30-33 градусов, будет в столице с 3 по 6 августа, предупреждает столичный главк МЧС России. РИА Новости, 03.08.2022
2022-08-03T09:46
2022-08-03T09:46
2022-08-03T14:30
общество
москва
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
гидрометцентр
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МОСКВА, 3 авг — РИА Новости. Сильная жара, до 30-33 градусов, будет в столице с 3 по 6 августа, предупреждает столичный главк МЧС России."По информации синоптиков Росгидромета, в дневные часы 3-6 августа в Москве ожидается сильная жара с максимальной температурой воздуха 30-33 градуса", — говорится в сообщении.Уточняется, что в связи с жаркой погодой Главное управление МЧС России по Москве рекомендует быть осторожными и внимательными. Необходимо избегать перегрева на солнце, надевать одежду светлых тонов и головной убор, пить больше воды.
https://ria.ru/20220728/moskva-1805598433.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, москва, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), гидрометцентр
09:46 03.08.2022 (обновлено: 14:30 03.08.2022)
Москвичей предупредили о жаре до 33 градусов
В Москве 3-6 августа ожидают жару до 33 градусов