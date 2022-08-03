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Продуктовая сделка помогла снизить цены на зерно в мире, заявили в ЮНКТАД - РИА Новости, 03.08.2022
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Продуктовая сделка помогла снизить цены на зерно в мире, заявили в ЮНКТАД
Продуктовая сделка помогла снизить цены на зерно в мире, заявили в ЮНКТАД - РИА Новости, 03.08.2022
Продуктовая сделка помогла снизить цены на зерно в мире, заявили в ЮНКТАД
"Продуктовая сделка" снизила цены на зерно в мире, заявила на брифинге генеральный секретарь Конференции ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД) Ребека Гринспен. РИА Новости, 03.08.2022
2022-08-03T20:13
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экономика
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стамбул
турция
в мире
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ООН, 3 авг – РИА Новости. "Продуктовая сделка" снизила цены на зерно в мире, заявила на брифинге генеральный секретарь Конференции ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД) Ребека Гринспен.В Стамбуле 22 июля состоялось подписание многосторонних соглашений о снятии ограничений на поставку российских продуктов на экспорт и о содействии России вывозу украинского зерна. Сделка, которую подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу.
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экономика, россия, оон, стамбул, турция, в мире
20:13 03.08.2022 (обновлено: 20:15 03.08.2022)
 
Продуктовая сделка помогла снизить цены на зерно в мире, заявили в ЮНКТАД

В ЮНКТАД заявили, что продуктовая сделка снизила цены на зерно в мире на шесть процентов

© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкЗерна пшеницы
Зерна пшеницы - РИА Новости, 1920, 03.08.2022
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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Зерна пшеницы. Архивное фото
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ООН, 3 авг – РИА Новости. "Продуктовая сделка" снизила цены на зерно в мире, заявила на брифинге генеральный секретарь Конференции ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД) Ребека Гринспен.
"Черноморская инициатива снизила цену на зерно на 6%", - сказала она, отметив, что "сегодня цены (на зерно) ниже, чем были до сделки".
В Стамбуле 22 июля состоялось подписание многосторонних соглашений о снятии ограничений на поставку российских продуктов на экспорт и о содействии России вывозу украинского зерна. Сделка, которую подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу.
Сергей Лавров и Энтони Блинкен - РИА Новости, 1920, 29.07.2022
29 июля, 20:45
Лавров изложил Блинкену детали продуктовой сделки
 
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