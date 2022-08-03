https://ria.ru/20220803/zerno-1807084178.html

Продуктовая сделка помогла снизить цены на зерно в мире, заявили в ЮНКТАД

Продуктовая сделка помогла снизить цены на зерно в мире, заявили в ЮНКТАД - РИА Новости, 03.08.2022

Продуктовая сделка помогла снизить цены на зерно в мире, заявили в ЮНКТАД

"Продуктовая сделка" снизила цены на зерно в мире, заявила на брифинге генеральный секретарь Конференции ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД) Ребека Гринспен. РИА Новости, 03.08.2022

2022-08-03T20:13

2022-08-03T20:13

2022-08-03T20:15

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ООН, 3 авг – РИА Новости. "Продуктовая сделка" снизила цены на зерно в мире, заявила на брифинге генеральный секретарь Конференции ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД) Ребека Гринспен.В Стамбуле 22 июля состоялось подписание многосторонних соглашений о снятии ограничений на поставку российских продуктов на экспорт и о содействии России вывозу украинского зерна. Сделка, которую подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу.

https://ria.ru/20220729/lavrov-1805986223.html

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экономика, россия, оон, стамбул, турция, в мире