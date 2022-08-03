Власти Запорожской области заявили, что у Украины нет прав на регион
Член администрации Запорожья Рогов заявил, что у Украины нет прав на регион
Бердянск. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 авг – РИА Новости. У Украины нет никаких моральных, исторических и законных прав на Запорожскую область, заявил член главного совета администрации региона Владимир Рогов.
"Нынешняя Украина не имеет никаких моральных, исторических и законных прав на Запорожскую область. Города Северного Причерноморья - Запорожье, Херсон, Николаев и Одесса - никогда по определению не являлись украинской землей. Все это русские города, созданные российскими царями и государственными деятелями, и не Украине распоряжаться судьбой этих земель", - сказал РИА Новости Рогов.
По его словам, Запорожская область была отнесена к УССР при создании одного единого большого государства - СССР.
"Запорожская область затем фактически оказалась в заложниках на долгие годы. В составе Украины нас пытались заставить забыть свой родной русский язык и культуру. Навязывали искусственно созданную химеру политического украинства. Последние восемь лет эта тенденция набрала колоссальные масштабы. По сути, все русско-ориентированные люди были подвержены репрессиям, а их дети лишены права обучаться на родном языке", - сказал Рогов.
Теперь, по его словам, историческая справедливость наконец-то восторжествовала в отношении Запорожской и Херсонской области.
"Мы возвращаемся домой, в Россию. Режим Зеленского не вправе препятствовать нашему самоопределению. Регионы объявили о планах войти в состав России, а многие тысячи их жителей уже получили российское гражданство или подали документы на его получение. Мы возвращаемся домой", - сказал Рогов.
В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области. В обоих регионах сформированы новые администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, восстанавливаются торговые связи с Крымом. Регионы объявили о планах войти в состав России.