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Власти Запорожской области заявили, что у Украины нет прав на регион - РИА Новости, 03.08.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220803/zaporozhe-1806848321.html
Власти Запорожской области заявили, что у Украины нет прав на регион
Власти Запорожской области заявили, что у Украины нет прав на регион - РИА Новости, 03.08.2022
Власти Запорожской области заявили, что у Украины нет прав на регион
У Украины нет никаких моральных, исторических и законных прав на Запорожскую область, заявил член главного совета администрации региона Владимир Рогов. РИА Новости, 03.08.2022
2022-08-03T09:46
2022-08-03T09:46
специальная военная операция на украине
запорожская область
украина
россия
в мире
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 авг – РИА Новости. У Украины нет никаких моральных, исторических и законных прав на Запорожскую область, заявил член главного совета администрации региона Владимир Рогов."Нынешняя Украина не имеет никаких моральных, исторических и законных прав на Запорожскую область. Города Северного Причерноморья - Запорожье, Херсон, Николаев и Одесса - никогда по определению не являлись украинской землей. Все это русские города, созданные российскими царями и государственными деятелями, и не Украине распоряжаться судьбой этих земель", - сказал РИА Новости Рогов.По его словам, Запорожская область была отнесена к УССР при создании одного единого большого государства - СССР."Запорожская область затем фактически оказалась в заложниках на долгие годы. В составе Украины нас пытались заставить забыть свой родной русский язык и культуру. Навязывали искусственно созданную химеру политического украинства. Последние восемь лет эта тенденция набрала колоссальные масштабы. По сути, все русско-ориентированные люди были подвержены репрессиям, а их дети лишены права обучаться на родном языке", - сказал Рогов.Теперь, по его словам, историческая справедливость наконец-то восторжествовала в отношении Запорожской и Херсонской области."Мы возвращаемся домой, в Россию. Режим Зеленского не вправе препятствовать нашему самоопределению. Регионы объявили о планах войти в состав России, а многие тысячи их жителей уже получили российское гражданство или подали документы на его получение. Мы возвращаемся домой", - сказал Рогов.В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области. В обоих регионах сформированы новые администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, восстанавливаются торговые связи с Крымом. Регионы объявили о планах войти в состав России.
https://radiosputnik.ria.ru/20220802/fermery-1806640337.html
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запорожская область, украина, россия, в мире
09:46 03.08.2022
 
Власти Запорожской области заявили, что у Украины нет прав на регион

Член администрации Запорожья Рогов заявил, что у Украины нет прав на регион

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкБердянск
Бердянск - РИА Новости, 1920, 03.08.2022
© РИА Новости / Алексей Майшев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 авг – РИА Новости. У Украины нет никаких моральных, исторических и законных прав на Запорожскую область, заявил член главного совета администрации региона Владимир Рогов.
"Нынешняя Украина не имеет никаких моральных, исторических и законных прав на Запорожскую область. Города Северного Причерноморья - Запорожье, Херсон, Николаев и Одесса - никогда по определению не являлись украинской землей. Все это русские города, созданные российскими царями и государственными деятелями, и не Украине распоряжаться судьбой этих земель", - сказал РИА Новости Рогов.
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По его словам, Запорожская область была отнесена к УССР при создании одного единого большого государства - СССР.
"Запорожская область затем фактически оказалась в заложниках на долгие годы. В составе Украины нас пытались заставить забыть свой родной русский язык и культуру. Навязывали искусственно созданную химеру политического украинства. Последние восемь лет эта тенденция набрала колоссальные масштабы. По сути, все русско-ориентированные люди были подвержены репрессиям, а их дети лишены права обучаться на родном языке", - сказал Рогов.
Теперь, по его словам, историческая справедливость наконец-то восторжествовала в отношении Запорожской и Херсонской области.
"Мы возвращаемся домой, в Россию. Режим Зеленского не вправе препятствовать нашему самоопределению. Регионы объявили о планах войти в состав России, а многие тысячи их жителей уже получили российское гражданство или подали документы на его получение. Мы возвращаемся домой", - сказал Рогов.
В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области. В обоих регионах сформированы новые администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, восстанавливаются торговые связи с Крымом. Регионы объявили о планах войти в состав России.
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