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Запад вынуждает создавать новую инфраструктуру отношений, заявили в МИД - РИА Новости, 03.08.2022
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Запад вынуждает создавать новую инфраструктуру отношений, заявили в МИД
Запад вынуждает создавать новую инфраструктуру отношений, заявили в МИД - РИА Новости, 03.08.2022
Запад вынуждает создавать новую инфраструктуру отношений, заявили в МИД
Разобщающая политика Запада поставила мир в условия, при которых должна быть сформирована "новая инфраструктура международных отношений", заявил директор... РИА Новости, 03.08.2022
2022-08-03T12:40
2022-08-03T12:40
россия
оон
всемирная торговая организация (вто)
мвф
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МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Разобщающая политика Запада поставила мир в условия, при которых должна быть сформирована "новая инфраструктура международных отношений", заявил директор Департамента внешнеполитического планирования МИД России Алексей Дробинин."Как бы ни сложилась дальнейшая судьба ООН, ВТО, МВФ, Всемирного банка, "Группы двадцати" и других объединений универсального охвата (Россия играла и играет в них конструктивную роль), разобщающая политика Запада делает абсолютным императивом на ближайшие годы формирование новой инфраструктуры международных отношений в политической, экономической, торговой, валютно-финансовой и культурно-гуманитарной сферах, а также в области международной безопасности", - отметил дипломат в статье "Уроки истории и образ будущего: размышления о внешней политике России".Он также подчеркнул, что одним из условий "новой инфраструктуры" международных отношений является ее соответствие реальному положению дел в мировой политике, а ее основным свойством, по оценке дипломата, должны быть "инклюзивность", "добровольное участие" в ней, отказ от принятия "внешнего диктата" и "независимость от капризов западных коллег".
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россия, оон, всемирная торговая организация (вто), мвф
12:40 03.08.2022
 
Запад вынуждает создавать новую инфраструктуру отношений, заявили в МИД

МИД России: Запад вынуждает мир сформировать новую инфраструктуру международных отношений

© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкЗдание Министерства иностранных дел в Москве
Здание Министерства иностранных дел в Москве - РИА Новости, 1920, 03.08.2022
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Здание Министерства иностранных дел в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Разобщающая политика Запада поставила мир в условия, при которых должна быть сформирована "новая инфраструктура международных отношений", заявил директор Департамента внешнеполитического планирования МИД России Алексей Дробинин.
"Как бы ни сложилась дальнейшая судьба ООН, ВТО, МВФ, Всемирного банка, "Группы двадцати" и других объединений универсального охвата (Россия играла и играет в них конструктивную роль), разобщающая политика Запада делает абсолютным императивом на ближайшие годы формирование новой инфраструктуры международных отношений в политической, экономической, торговой, валютно-финансовой и культурно-гуманитарной сферах, а также в области международной безопасности", - отметил дипломат в статье "Уроки истории и образ будущего: размышления о внешней политике России".
Он также подчеркнул, что одним из условий "новой инфраструктуры" международных отношений является ее соответствие реальному положению дел в мировой политике, а ее основным свойством, по оценке дипломата, должны быть "инклюзивность", "добровольное участие" в ней, отказ от принятия "внешнего диктата" и "независимость от капризов западных коллег".
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