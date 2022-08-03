https://ria.ru/20220803/zapad-1806896366.html
Запад вынуждает создавать новую инфраструктуру отношений, заявили в МИД
Запад вынуждает создавать новую инфраструктуру отношений, заявили в МИД - РИА Новости, 03.08.2022
Запад вынуждает создавать новую инфраструктуру отношений, заявили в МИД
Разобщающая политика Запада поставила мир в условия, при которых должна быть сформирована "новая инфраструктура международных отношений", заявил директор... РИА Новости, 03.08.2022
2022-08-03T12:40
2022-08-03T12:40
2022-08-03T12:40
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всемирная торговая организация (вто)
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МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Разобщающая политика Запада поставила мир в условия, при которых должна быть сформирована "новая инфраструктура международных отношений", заявил директор Департамента внешнеполитического планирования МИД России Алексей Дробинин."Как бы ни сложилась дальнейшая судьба ООН, ВТО, МВФ, Всемирного банка, "Группы двадцати" и других объединений универсального охвата (Россия играла и играет в них конструктивную роль), разобщающая политика Запада делает абсолютным императивом на ближайшие годы формирование новой инфраструктуры международных отношений в политической, экономической, торговой, валютно-финансовой и культурно-гуманитарной сферах, а также в области международной безопасности", - отметил дипломат в статье "Уроки истории и образ будущего: размышления о внешней политике России".Он также подчеркнул, что одним из условий "новой инфраструктуры" международных отношений является ее соответствие реальному положению дел в мировой политике, а ее основным свойством, по оценке дипломата, должны быть "инклюзивность", "добровольное участие" в ней, отказ от принятия "внешнего диктата" и "независимость от капризов западных коллег".
https://ria.ru/20220803/ssha-1806798419.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, оон, всемирная торговая организация (вто), мвф
Запад вынуждает создавать новую инфраструктуру отношений, заявили в МИД
МИД России: Запад вынуждает мир сформировать новую инфраструктуру международных отношений