https://ria.ru/20220803/zaderzhanie-1806881068.html

В Саратовской области задержали подозреваемую в убийстве детей и их тети

В Саратовской области задержали подозреваемую в убийстве детей и их тети - РИА Новости, 03.08.2022

В Саратовской области задержали подозреваемую в убийстве детей и их тети

Задержана подозреваемая в убийстве более семи месяцев назад трех детей и их тети в Саратовской области, их отравили, но чем - так до сих пор и не ясно, сообщили РИА Новости, 03.08.2022

2022-08-03T11:48

2022-08-03T11:48

2022-08-03T11:48

происшествия

саратовская область

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МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Задержана подозреваемая в убийстве более семи месяцев назад трех детей и их тети в Саратовской области, их отравили, но чем - так до сих пор и не ясно, сообщили в региональном управлении СК РФ.О гибели 3-летнего мальчика и 5-летней девочки в селе Александровка Марксовского района Саратовской области правоохранители сообщали в декабре, их 7-летний брат и 23-летняя тетя были госпитализированы в реанимацию с отравлением неизвестным веществом. Спасти их не удалось."Задержана подозреваемая в убийстве трех детей и девушки в Марксовском районе", - говорится в сообщении.В отношении 49-летней женщины возбуждено уголовное дело по статье об убийстве двух или более лиц, малолетнего или иного лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии.Многочисленные экспертизы подтвердили, что смерть наступила в результате отравления, но не смогли определить, каким веществом, отмечается в релизе.

https://ria.ru/20220423/ubiystvo-1785116414.html

саратовская область

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, саратовская область