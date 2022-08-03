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В Саратовской области задержали подозреваемую в убийстве детей и их тети - РИА Новости, 03.08.2022
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В Саратовской области задержали подозреваемую в убийстве детей и их тети
В Саратовской области задержали подозреваемую в убийстве детей и их тети - РИА Новости, 03.08.2022
В Саратовской области задержали подозреваемую в убийстве детей и их тети
Задержана подозреваемая в убийстве более семи месяцев назад трех детей и их тети в Саратовской области, их отравили, но чем - так до сих пор и не ясно, сообщили РИА Новости, 03.08.2022
2022-08-03T11:48
2022-08-03T11:48
происшествия
саратовская область
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МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Задержана подозреваемая в убийстве более семи месяцев назад трех детей и их тети в Саратовской области, их отравили, но чем - так до сих пор и не ясно, сообщили в региональном управлении СК РФ.О гибели 3-летнего мальчика и 5-летней девочки в селе Александровка Марксовского района Саратовской области правоохранители сообщали в декабре, их 7-летний брат и 23-летняя тетя были госпитализированы в реанимацию с отравлением неизвестным веществом. Спасти их не удалось."Задержана подозреваемая в убийстве трех детей и девушки в Марксовском районе", - говорится в сообщении.В отношении 49-летней женщины возбуждено уголовное дело по статье об убийстве двух или более лиц, малолетнего или иного лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии.Многочисленные экспертизы подтвердили, что смерть наступила в результате отравления, но не смогли определить, каким веществом, отмечается в релизе.
https://ria.ru/20220423/ubiystvo-1785116414.html
саратовская область
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Дарья Буймова
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происшествия, саратовская область
11:48 03.08.2022
 
В Саратовской области задержали подозреваемую в убийстве детей и их тети

В Саратовской области задержали подозреваемую в убийстве трех детей и их тети

© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкПолицейский
Полицейский - РИА Новости, 1920, 03.08.2022
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Задержана подозреваемая в убийстве более семи месяцев назад трех детей и их тети в Саратовской области, их отравили, но чем - так до сих пор и не ясно, сообщили в региональном управлении СК РФ.
О гибели 3-летнего мальчика и 5-летней девочки в селе Александровка Марксовского района Саратовской области правоохранители сообщали в декабре, их 7-летний брат и 23-летняя тетя были госпитализированы в реанимацию с отравлением неизвестным веществом. Спасти их не удалось.
"Задержана подозреваемая в убийстве трех детей и девушки в Марксовском районе", - говорится в сообщении.
В отношении 49-летней женщины возбуждено уголовное дело по статье об убийстве двух или более лиц, малолетнего или иного лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии.
Многочисленные экспертизы подтвердили, что смерть наступила в результате отравления, но не смогли определить, каким веществом, отмечается в релизе.
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