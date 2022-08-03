https://ria.ru/20220803/zaderzhanie-1806842076.html

В Хабаровске задержали грабителя Совкомбанка

В Хабаровске задержали грабителя Совкомбанка - РИА Новости, 03.08.2022

В Хабаровске задержали грабителя Совкомбанка

Задержан грабитель отделения Совкомбанка в Хабаровске, похитивший более 700 тысяч рублей, сообщил РИА Новости источник в силовых структурах. РИА Новости, 03.08.2022

2022-08-03T09:17

2022-08-03T09:17

2022-08-03T09:17

происшествия

россия

совкомбанк

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ХАБАРОВСК, 3 авг - РИА Новости. Задержан грабитель отделения Совкомбанка в Хабаровске, похитивший более 700 тысяч рублей, сообщил РИА Новости источник в силовых структурах.В минувшую субботу мэрия известила, что утром по улице Краснореченская, 211 было ограблено отделение Совкомбанка. В соцсетях появилась информация, что преступник угрожал сотруднику банка предметом, похожим на взрывное устройство, после чего был допущен к кассе."Задержан мужчина 30 лет - местный житель, работающий на гражданской должности в военном гарнизоне. Вычислить его помогли камеры видеонаблюдения. Он похитил порядка 750 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело по статье 162 УК РФ (разбой)", - рассказал источник.Мужчина, который уже успел потратить большую часть денег, заключен в изолятор временного содержания, добавил собеседник.

https://ria.ru/20220621/grabitel-1797114932.html

https://ria.ru/20220319/ograblenie-1779067980.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, россия, совкомбанк