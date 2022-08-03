https://ria.ru/20220803/vyplata-1807001096.html

Выплату на питание ребенка оформили 140 тысяч семей в МО

Выплату на питание ребенка оформили 140 тысяч семей в МО - РИА Новости, 03.08.2022

Выплату на питание ребенка оформили 140 тысяч семей в МО

Некоторые категории семей Московской области могут получить выплату на питание ребенка. Такую меру поддержки уже оформили 140 тысяч семей. Об этом сообщил... РИА Новости, 03.08.2022

2022-08-03T16:40

2022-08-03T16:40

2022-08-03T16:40

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 3 авг — РИА Новости. Некоторые категории семей Московской области могут получить выплату на питание ребенка. Такую меру поддержки уже оформили 140 тысяч семей. Об этом сообщил телеканал "360".По словам вице-губернатора региона Ирины Каклюгиной, эта выплата – одна из самых востребованных в МО."Ее могут получить беременные женщины, кормящие матери, а также дети в возрасте до трех лет. Размер выплаты составляет от 400 до 1000 рублей", – рассказала она.Заявку на получение выплаты можно подать онлайн, теперь для этого не нужно посещать МФЦ. После подачи заявки выплата назначается автоматически в течение семи рабочих дней.

московская область (подмосковье)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

московская область (подмосковье)