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Выплату на питание ребенка оформили 140 тысяч семей в МО - РИА Новости, 03.08.2022
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Новости Подмосковья
https://ria.ru/20220803/vyplata-1807001096.html
Выплату на питание ребенка оформили 140 тысяч семей в МО
Выплату на питание ребенка оформили 140 тысяч семей в МО - РИА Новости, 03.08.2022
Выплату на питание ребенка оформили 140 тысяч семей в МО
Некоторые категории семей Московской области могут получить выплату на питание ребенка. Такую меру поддержки уже оформили 140 тысяч семей. Об этом сообщил... РИА Новости, 03.08.2022
2022-08-03T16:40
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новости подмосковья
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 3 авг — РИА Новости. Некоторые категории семей Московской области могут получить выплату на питание ребенка. Такую меру поддержки уже оформили 140 тысяч семей. Об этом сообщил телеканал "360".По словам вице-губернатора региона Ирины Каклюгиной, эта выплата – одна из самых востребованных в МО."Ее могут получить беременные женщины, кормящие матери, а также дети в возрасте до трех лет. Размер выплаты составляет от 400 до 1000 рублей", – рассказала она.Заявку на получение выплаты можно подать онлайн, теперь для этого не нужно посещать МФЦ. После подачи заявки выплата назначается автоматически в течение семи рабочих дней.
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московская область (подмосковье)
16:40 03.08.2022
 

Выплату на питание ребенка оформили 140 тысяч семей в МО

© РИА Новости / Руслан КривобокДевочка обедает на кухне
Девочка обедает на кухне - РИА Новости, 1920, 03.08.2022
© РИА Новости / Руслан Кривобок
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 авг — РИА Новости. Некоторые категории семей Московской области могут получить выплату на питание ребенка. Такую меру поддержки уже оформили 140 тысяч семей. Об этом сообщил телеканал "360".
По словам вице-губернатора региона Ирины Каклюгиной, эта выплата – одна из самых востребованных в МО.
"Ее могут получить беременные женщины, кормящие матери, а также дети в возрасте до трех лет. Размер выплаты составляет от 400 до 1000 рублей", – рассказала она.
Заявку на получение выплаты можно подать онлайн, теперь для этого не нужно посещать МФЦ. После подачи заявки выплата назначается автоматически в течение семи рабочих дней.
 
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