https://ria.ru/20220803/ukraina-1807028045.html

Россия с февраля провела более 40 встреч с ООН и МККК по Украине

Россия с февраля провела более 40 встреч с ООН и МККК по Украине - РИА Новости, 03.08.2022

Россия с февраля провела более 40 встреч с ООН и МККК по Украине

Россия провела с февраля 2022 года более 40 встреч с представителями ООН и Международного комитета Красного Креста для обсуждения гуманитарных вопросов,... РИА Новости, 03.08.2022

2022-08-03T17:36

2022-08-03T17:36

2022-08-03T17:36

специальная военная операция на украине

в мире

международный комитет красного креста (мккк)

ситуация в днр и лнр

россия

сергей шойгу

владимир путин

оон

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МОСКВА, 3 авг – РИА Новости. Россия провела с февраля 2022 года более 40 встреч с представителями ООН и Международного комитета Красного Креста для обсуждения гуманитарных вопросов, связанных с ситуацией на Украине, сообщил в среду замминистра обороны РФ Александр Фомин.По его словам, Россия с начала военной операции предприняла всеобъемлющие меры по соблюдению норм международного гуманитарного права - соответствующие указания российским военнослужащим были отданы президентом РФ Владимиром Путиным и министром обороны Сергеем Шойгу.Фомин уточнил, что Россия ведет кропотливую работу по обращению с задержанными украинцами в соответствии с нормами международного гуманитарного права, в первую очередь Женевской конвенции об обращении с военнопленными.Замминистра рассказал, что в российском военном ведомстве сформировано справочное бюро по делам военнопленных. По линии этого бюро в МККК передаются сведения об украинских военнопленных, находящихся в распоряжении России.В соответствии Женевской конвенцией, организованы посещения сотрудниками МККК мест содержания задержанных. Задержанным предоставлена возможность связи с родными, они совершают международные звонки, также передано более 1,5 тысяч писем, отметил Фомин.

https://ria.ru/20220731/elenovka-1806273900.html

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в мире, международный комитет красного креста (мккк), ситуация в днр и лнр, россия, сергей шойгу, владимир путин, оон