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Россия с февраля провела более 40 встреч с ООН и МККК по Украине
Россия с февраля провела более 40 встреч с ООН и МККК по Украине - РИА Новости, 03.08.2022
Россия с февраля провела более 40 встреч с ООН и МККК по Украине
Россия провела с февраля 2022 года более 40 встреч с представителями ООН и Международного комитета Красного Креста для обсуждения гуманитарных вопросов,... РИА Новости, 03.08.2022
2022-08-03T17:36
2022-08-03T17:36
2022-08-03T17:36
специальная военная операция на украине
в мире
международный комитет красного креста (мккк)
ситуация в днр и лнр
россия
сергей шойгу
владимир путин
оон
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МОСКВА, 3 авг – РИА Новости. Россия провела с февраля 2022 года более 40 встреч с представителями ООН и Международного комитета Красного Креста для обсуждения гуманитарных вопросов, связанных с ситуацией на Украине, сообщил в среду замминистра обороны РФ Александр Фомин.По его словам, Россия с начала военной операции предприняла всеобъемлющие меры по соблюдению норм международного гуманитарного права - соответствующие указания российским военнослужащим были отданы президентом РФ Владимиром Путиным и министром обороны Сергеем Шойгу.Фомин уточнил, что Россия ведет кропотливую работу по обращению с задержанными украинцами в соответствии с нормами международного гуманитарного права, в первую очередь Женевской конвенции об обращении с военнопленными.Замминистра рассказал, что в российском военном ведомстве сформировано справочное бюро по делам военнопленных. По линии этого бюро в МККК передаются сведения об украинских военнопленных, находящихся в распоряжении России.В соответствии Женевской конвенцией, организованы посещения сотрудниками МККК мест содержания задержанных. Задержанным предоставлена возможность связи с родными, они совершают международные звонки, также передано более 1,5 тысяч писем, отметил Фомин.
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в мире, международный комитет красного креста (мккк), ситуация в днр и лнр, россия, сергей шойгу, владимир путин, оон
Россия с февраля провела более 40 встреч с ООН и МККК по Украине
Минобороны сообщило, что Россия с февраля провела более 40 встреч с ООН и МККК по Украине
МОСКВА, 3 авг – РИА Новости. Россия провела с февраля 2022 года более 40 встреч с представителями ООН и Международного комитета Красного Креста для обсуждения гуманитарных вопросов, связанных с ситуацией на Украине, сообщил в среду замминистра обороны РФ Александр Фомин.
"На регулярной основе, в еженедельном формате, проводятся встречи с представителями международных организаций, в первую очередь - ООН
и МККК
, для обсуждения наиболее актуальных гуманитарных вопросов на украинском направлении. С февраля 2022 года проведены более 40 таких встреч", - сказал Фомин на брифинге для иностранных военных атташе.
По его словам, Россия
с начала военной операции предприняла всеобъемлющие меры по соблюдению норм международного гуманитарного права - соответствующие указания российским военнослужащим были отданы президентом РФ Владимиром Путиным
и министром обороны Сергеем Шойгу
.
Фомин уточнил, что Россия ведет кропотливую работу по обращению с задержанными украинцами в соответствии с нормами международного гуманитарного права, в первую очередь Женевской конвенции об обращении с военнопленными.
Замминистра рассказал, что в российском военном ведомстве сформировано справочное бюро по делам военнопленных. По линии этого бюро в МККК передаются сведения об украинских военнопленных, находящихся в распоряжении России.
В соответствии Женевской конвенцией, организованы посещения сотрудниками МККК мест содержания задержанных. Задержанным предоставлена возможность связи с родными, они совершают международные звонки, также передано более 1,5 тысяч писем, отметил Фомин.