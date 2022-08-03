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Во Львове хотят присвоить бригаде десантников имя Шухевича - РИА Новости, 03.08.2022
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Во Львове хотят присвоить бригаде десантников имя Шухевича
Во Львове хотят присвоить бригаде десантников имя Шухевича - РИА Новости, 03.08.2022
Во Львове хотят присвоить бригаде десантников имя Шухевича
Глава Львовской облгосадминистрации Максим Козицкий призвал власти поддержать присуждение имени нацистского коллаборанта Романа Шухевича украинской 80-й... РИА Новости, 03.08.2022
2022-08-03T17:14
2022-08-03T17:14
в мире
роман шухевич
россия
организация украинских националистов
украинская повстанческая армия
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МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Глава Львовской облгосадминистрации Максим Козицкий призвал власти поддержать присуждение имени нацистского коллаборанта Романа Шухевича украинской 80-й отдельной десантно-штурмовой бригаде.Роман Шухевич – один из бывших руководителей запрещенных в России националистических организаций ОУН-УПА*, признанных в материалах Нюрнбергского процесса пособниками немецких фашистов в период Второй мировой войны."Поддерживаю предложение предоставить 80-й отдельной десантно-штурмовой бригаде имя Романа Шухевича. Полностью согласен с аргументами воинов, которые предложили эту идею. Призываю всех уполномоченных поддержать идею", - заявил Козицкий в Telegram-канале.В заявления десантников, опубликованном Козицким, говорится, что нынешняя львовская бригада стремится соответствовать статусу "борцов за независимость Украины". В заявлении указано, что Шухевич - единственный украинский полководец такого уровня, "стиль жизни и моральные принципы которого достойны подражания для украинских солдат".* Организация признана экстремистской и запрещена в РоссииДанная информация опубликована исключительно в информационных целях и имеет своей целью осуждение нацизма в любых его формах и проявлениях.
https://ria.ru/20220118/kiev-1768407965.html
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в мире, роман шухевич, россия, организация украинских националистов, украинская повстанческая армия
17:14 03.08.2022
 
Во Львове хотят присвоить бригаде десантников имя Шухевича

Во Львове хотят присвоить бригаде десантников имя нацистского коллаборанта Шухевича

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaУкраинские военнослужащие
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 03.08.2022
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Украинские военнослужащие. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Глава Львовской облгосадминистрации Максим Козицкий призвал власти поддержать присуждение имени нацистского коллаборанта Романа Шухевича украинской 80-й отдельной десантно-штурмовой бригаде.
Роман Шухевич – один из бывших руководителей запрещенных в России националистических организаций ОУН-УПА*, признанных в материалах Нюрнбергского процесса пособниками немецких фашистов в период Второй мировой войны.
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В Киеве трамвайную остановку имени Ватутина переименовали в честь Шухевича
"Поддерживаю предложение предоставить 80-й отдельной десантно-штурмовой бригаде имя Романа Шухевича. Полностью согласен с аргументами воинов, которые предложили эту идею. Призываю всех уполномоченных поддержать идею", - заявил Козицкий в Telegram-канале.
В заявления десантников, опубликованном Козицким, говорится, что нынешняя львовская бригада стремится соответствовать статусу "борцов за независимость Украины". В заявлении указано, что Шухевич - единственный украинский полководец такого уровня, "стиль жизни и моральные принципы которого достойны подражания для украинских солдат".
* Организация признана экстремистской и запрещена в России
Данная информация опубликована исключительно в информационных целях и имеет своей целью осуждение нацизма в любых его формах и проявлениях.
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В миреРоман ШухевичРоссияОрганизация украинских националистовУкраинская повстанческая армия
 
 
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