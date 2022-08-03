Во Львове хотят присвоить бригаде десантников имя Шухевича
Во Львове хотят присвоить бригаде десантников имя нацистского коллаборанта Шухевича
© AP Photo / Evgeniy MaloletkaУкраинские военнослужащие
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Украинские военнослужащие. Архивное фото
МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Глава Львовской облгосадминистрации Максим Козицкий призвал власти поддержать присуждение имени нацистского коллаборанта Романа Шухевича украинской 80-й отдельной десантно-штурмовой бригаде.
Роман Шухевич – один из бывших руководителей запрещенных в России националистических организаций ОУН-УПА*, признанных в материалах Нюрнбергского процесса пособниками немецких фашистов в период Второй мировой войны.
"Поддерживаю предложение предоставить 80-й отдельной десантно-штурмовой бригаде имя Романа Шухевича. Полностью согласен с аргументами воинов, которые предложили эту идею. Призываю всех уполномоченных поддержать идею", - заявил Козицкий в Telegram-канале.
В заявления десантников, опубликованном Козицким, говорится, что нынешняя львовская бригада стремится соответствовать статусу "борцов за независимость Украины". В заявлении указано, что Шухевич - единственный украинский полководец такого уровня, "стиль жизни и моральные принципы которого достойны подражания для украинских солдат".
* Организация признана экстремистской и запрещена в России
Данная информация опубликована исключительно в информационных целях и имеет своей целью осуждение нацизма в любых его формах и проявлениях.
27 июня, 12:05Донбасс. Геноцид. 2014-2022Нацизм против мрамора: какие памятники разрушали на УкраинеЕвропа в русофобском угаре крушит и демонтирует памятники советским солдатам-освободителям. Латвия, Польша, Литва, Эстония анонсируют новые планы по уничтожению мемориалов. Эта тенденция берет начало на Украине, где уже который год всеми возможными способами уничтожают памятниками воинам, поэтам, полководцам, жертвам Холокоста.