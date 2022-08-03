https://ria.ru/20220803/ukraina-1807018093.html

Во Львове хотят присвоить бригаде десантников имя Шухевича

Во Львове хотят присвоить бригаде десантников имя Шухевича - РИА Новости, 03.08.2022

Во Львове хотят присвоить бригаде десантников имя Шухевича

Глава Львовской облгосадминистрации Максим Козицкий призвал власти поддержать присуждение имени нацистского коллаборанта Романа Шухевича украинской 80-й... РИА Новости, 03.08.2022

2022-08-03T17:14

2022-08-03T17:14

2022-08-03T17:14

в мире

роман шухевич

россия

организация украинских националистов

украинская повстанческая армия

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МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Глава Львовской облгосадминистрации Максим Козицкий призвал власти поддержать присуждение имени нацистского коллаборанта Романа Шухевича украинской 80-й отдельной десантно-штурмовой бригаде.Роман Шухевич – один из бывших руководителей запрещенных в России националистических организаций ОУН-УПА*, признанных в материалах Нюрнбергского процесса пособниками немецких фашистов в период Второй мировой войны."Поддерживаю предложение предоставить 80-й отдельной десантно-штурмовой бригаде имя Романа Шухевича. Полностью согласен с аргументами воинов, которые предложили эту идею. Призываю всех уполномоченных поддержать идею", - заявил Козицкий в Telegram-канале.В заявления десантников, опубликованном Козицким, говорится, что нынешняя львовская бригада стремится соответствовать статусу "борцов за независимость Украины". В заявлении указано, что Шухевич - единственный украинский полководец такого уровня, "стиль жизни и моральные принципы которого достойны подражания для украинских солдат".* Организация признана экстремистской и запрещена в РоссииДанная информация опубликована исключительно в информационных целях и имеет своей целью осуждение нацизма в любых его формах и проявлениях.

https://ria.ru/20220118/kiev-1768407965.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, роман шухевич, россия, организация украинских националистов, украинская повстанческая армия