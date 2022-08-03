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Помощника депутата Рады задержали за поддержку российской спецоперации - РИА Новости, 03.08.2022
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Помощника депутата Рады задержали за поддержку российской спецоперации
Помощника депутата Рады задержали за поддержку российской спецоперации - РИА Новости, 03.08.2022
Помощника депутата Рады задержали за поддержку российской спецоперации
Помощник депутата Верховной рады Украины, депутат Черкасского горсовета задержан за поддержку российской спецоперации, сообщили в среду в Службе безопасности. РИА Новости, 03.08.2022
2022-08-03T12:54
2022-08-03T12:54
в мире
владимир путин
украина
россия
донбасс
служба безопасности украины
оппозиционная платформа - за жизнь
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МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Помощник депутата Верховной рады Украины, депутат Черкасского горсовета задержан за поддержку российской спецоперации, сообщили в среду в Службе безопасности."Сотрудники СБУ задержали депутата Черкасского горсовета, который возглавлял фракцию "Оппозиционная платформа – За жизнь" до запрета этой партии, и одновременно работал помощником действующего нардепа. Мужчина не только оправдывал агрессию РФ против нашего государства, но и планировал возглавить оккупационную администрацию в Черкасской области, если бы врагу удалось захватить регион", - говорится в сообщении СБУ в Telegram-канале.По информации ведомства, подозреваемый проводил "информационно-подрывную деятельность в пользу РФ", осуждал действия украинских властей.Помощник депутата пытался бежать за границу. "СБУ задержала депутата накануне выезда в США", - добавили в Службе безопасности.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220717/ukraina-1803046991.html
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в мире, владимир путин, украина, россия, донбасс, служба безопасности украины, оппозиционная платформа - за жизнь
12:54 03.08.2022
 
Помощника депутата Рады задержали за поддержку российской спецоперации

Помощника депутата Рады из фракции ОПЗЖ задержали за поддержку российской спецоперации

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкАвтомобиль украинской полиции в Киеве
Автомобиль украинской полиции в Киеве - РИА Новости, 1920, 03.08.2022
© РИА Новости / Стрингер
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Автомобиль украинской полиции в Киеве. Архивное фото
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МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Помощник депутата Верховной рады Украины, депутат Черкасского горсовета задержан за поддержку российской спецоперации, сообщили в среду в Службе безопасности.
"Сотрудники СБУ задержали депутата Черкасского горсовета, который возглавлял фракцию "Оппозиционная платформа – За жизнь" до запрета этой партии, и одновременно работал помощником действующего нардепа. Мужчина не только оправдывал агрессию РФ против нашего государства, но и планировал возглавить оккупационную администрацию в Черкасской области, если бы врагу удалось захватить регион", - говорится в сообщении СБУ в Telegram-канале.
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По информации ведомства, подозреваемый проводил "информационно-подрывную деятельность в пользу РФ", осуждал действия украинских властей.
Помощник депутата пытался бежать за границу. "СБУ задержала депутата накануне выезда в США", - добавили в Службе безопасности.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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