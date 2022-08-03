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СК озвучил версию убийства участкового врача в Оренбурге - РИА Новости, 03.08.2022
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СК озвучил версию убийства участкового врача в Оренбурге
СК озвучил версию убийства участкового врача в Оренбурге - РИА Новости, 03.08.2022
СК озвучил версию убийства участкового врача в Оренбурге
Задержанный в Оренбурге по подозрению в убийстве девушки-терапевта 28-летний мужчина действовал из личной неприязни и нанес девушке не менее 30 ножевых ударов,... РИА Новости, 03.08.2022
2022-08-03T20:21
2022-08-03T20:34
происшествия
оренбург
россия
следственный комитет россии (ск рф)
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МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Задержанный в Оренбурге по подозрению в убийстве девушки-терапевта 28-летний мужчина действовал из личной неприязни и нанес девушке не менее 30 ножевых ударов, сообщает СК РФ.Ранее СК информировал, что 2 августа в подъезде жилого дома в Оренбурге обнаружено тело участкового терапевта со следами насильственной смерти. Следователи возбудили уголовное дело. В МВД по региону заявили, что полицейские в Оренбурге задержали в своей квартире подозреваемого в убийстве, он передан органам следствия.СК информирует, что "установлено лицо, причастное к убийству девушки... в многоквартирном доме по улице Волгоградской"."...Задержан 28-летний мужчина, который, по версии следствия, из личной неприязни нанес девушке не менее 30 ножевых ранений, вследствие чего наступила смерть потерпевшей", - информирует СК РФ на своем сайте.По данным следствия, с задержанным проводятся следственные действия, назначены экспертизы, идет сбор доказательств.Убитая девушка работала участковым терапевтом в оренбургской поликлинике №3. Руководство и коллектив клинической больнице имени Пирогова в Оренбурге на официальной странице в соцсети "ВКонтакте" выразили соболезнование родным и близким погибшей.
https://ria.ru/20220612/ubiystvo-1794960033.html
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происшествия, оренбург, россия, следственный комитет россии (ск рф)
20:21 03.08.2022 (обновлено: 20:34 03.08.2022)
 
СК озвучил версию убийства участкового врача в Оренбурге

СК: подозреваемый в убийстве девушки-терапевта в Оренбурге действовал из личной неприязни

© Фото : СУСК РФ по Вологодской В подъезде жилого дома в Оренбурге обнаружено тело 25-летней девушки
В подъезде жилого дома в Оренбурге обнаружено тело 25-летней девушки - РИА Новости, 1920, 03.08.2022
© Фото : СУСК РФ по Вологодской
В подъезде жилого дома в Оренбурге обнаружено тело 25-летней девушки
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Задержанный в Оренбурге по подозрению в убийстве девушки-терапевта 28-летний мужчина действовал из личной неприязни и нанес девушке не менее 30 ножевых ударов, сообщает СК РФ.
Ранее СК информировал, что 2 августа в подъезде жилого дома в Оренбурге обнаружено тело участкового терапевта со следами насильственной смерти. Следователи возбудили уголовное дело. В МВД по региону заявили, что полицейские в Оренбурге задержали в своей квартире подозреваемого в убийстве, он передан органам следствия.
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СК информирует, что "установлено лицо, причастное к убийству девушки... в многоквартирном доме по улице Волгоградской".
"...Задержан 28-летний мужчина, который, по версии следствия, из личной неприязни нанес девушке не менее 30 ножевых ранений, вследствие чего наступила смерть потерпевшей", - информирует СК РФ на своем сайте.
По данным следствия, с задержанным проводятся следственные действия, назначены экспертизы, идет сбор доказательств.
Убитая девушка работала участковым терапевтом в оренбургской поликлинике №3. Руководство и коллектив клинической больнице имени Пирогова в Оренбурге на официальной странице в соцсети "ВКонтакте" выразили соболезнование родным и близким погибшей.
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ПроисшествияОренбургРоссияСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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