https://ria.ru/20220803/ubiystvo-1807085717.html

СК озвучил версию убийства участкового врача в Оренбурге

СК озвучил версию убийства участкового врача в Оренбурге - РИА Новости, 03.08.2022

СК озвучил версию убийства участкового врача в Оренбурге

Задержанный в Оренбурге по подозрению в убийстве девушки-терапевта 28-летний мужчина действовал из личной неприязни и нанес девушке не менее 30 ножевых ударов,... РИА Новости, 03.08.2022

2022-08-03T20:21

2022-08-03T20:21

2022-08-03T20:34

происшествия

оренбург

россия

следственный комитет россии (ск рф)

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МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Задержанный в Оренбурге по подозрению в убийстве девушки-терапевта 28-летний мужчина действовал из личной неприязни и нанес девушке не менее 30 ножевых ударов, сообщает СК РФ.Ранее СК информировал, что 2 августа в подъезде жилого дома в Оренбурге обнаружено тело участкового терапевта со следами насильственной смерти. Следователи возбудили уголовное дело. В МВД по региону заявили, что полицейские в Оренбурге задержали в своей квартире подозреваемого в убийстве, он передан органам следствия.СК информирует, что "установлено лицо, причастное к убийству девушки... в многоквартирном доме по улице Волгоградской"."...Задержан 28-летний мужчина, который, по версии следствия, из личной неприязни нанес девушке не менее 30 ножевых ранений, вследствие чего наступила смерть потерпевшей", - информирует СК РФ на своем сайте.По данным следствия, с задержанным проводятся следственные действия, назначены экспертизы, идет сбор доказательств.Убитая девушка работала участковым терапевтом в оренбургской поликлинике №3. Руководство и коллектив клинической больнице имени Пирогова в Оренбурге на официальной странице в соцсети "ВКонтакте" выразили соболезнование родным и близким погибшей.

https://ria.ru/20220612/ubiystvo-1794960033.html

https://ria.ru/20220304/ubiystvo-1776569809.html

оренбург

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, оренбург, россия, следственный комитет россии (ск рф)