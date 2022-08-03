https://ria.ru/20220803/ubiystvo-1806834119.html

Девушку из Железногорска, исчезнувшую в июле, нашли мертвой

Девушку из Железногорска, исчезнувшую в июле, нашли мертвой - РИА Новости, 03.08.2022

Девушку из Железногорска, исчезнувшую в июле, нашли мертвой

Девушку из красноярского Железногорска, исчезнувшую в конце июля, нашли мертвой с признаками насильственной смерти, сообщает региональный главк СК. РИА Новости, 03.08.2022

2022-08-03T08:36

2022-08-03T08:36

2022-08-03T08:36

происшествия

железногорск

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КРАСНОЯРСК, 3 авг - РИА Новости. Девушку из красноярского Железногорска, исчезнувшую в конце июля, нашли мертвой с признаками насильственной смерти, сообщает региональный главк СК.Девушка 30 июля с подругами направилась на празднование дня города Железногорска, после чего ночью ушла в неизвестном направлении и не вернулась домой, ее бабушка обратилась в правоохранительные органы."Первого августа 2022 года в правоохранительные органы поступило сообщение о безвестном исчезновении 16-летней жительницы города Железногорска… В результате поисковых мероприятий тело девушки с признаками насильственной смерти обнаружено на берегу озера в парке культуры и отдыха города Железногорска", - говорится в сообщении.Следователи заявили о возбуждении уголовного дела об убийстве. В данный момент следователи устанавливают обстоятельства преступления.

https://ria.ru/20220709/devushka-1801361473.html

железногорск

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, железногорск