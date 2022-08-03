Цискаридзе неоднозначно высказался о женщинах

"Ну, Бунин! Как точно!", "Так, а как хороший арбуз-то выбрать, Николай?", "Иногда, неправильный выбор арбуза может стать страшнее, чем неправильный выбор человека", "У Бунина было немало женщин. И любимые тоже были! Он же сам писал об этом!" – заявили подписчики.