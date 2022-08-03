Цискаридзе неоднозначно высказался о женщинах
Николай Цискаридзе в социальных сетях неоднозначно высказался о женщинах
© Пресс-служба ВГТРКНиколай Цискаридзе
© Пресс-служба ВГТРК
МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Николай Цискаридзе неоднозначно высказался в социальных сетях о женщинах, повторив цитату писателя Ивана Бунина.
"Нет ничего более трудного, чем распознать хороший арбуз и порядочную женщину", — писал Иван Бунин. <…> Желаю вам, друзья, ни в арбузах, ни в людях никогда не ошибаться", – сообщил танцор.
В комментариях пользователи разошлись во мнениях и устроили обсуждения.
"Ну, Бунин! Как точно!", "Так, а как хороший арбуз-то выбрать, Николай?", "Иногда, неправильный выбор арбуза может стать страшнее, чем неправильный выбор человека", "У Бунина было немало женщин. И любимые тоже были! Он же сам писал об этом!" – заявили подписчики.
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