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ВС Китая направил 27 самолетов в опознавательную зону ПВО Тайваня - РИА Новости, 03.08.2022
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ВС Китая направил 27 самолетов в опознавательную зону ПВО Тайваня
ВС Китая направил 27 самолетов в опознавательную зону ПВО Тайваня - РИА Новости, 03.08.2022
ВС Китая направил 27 самолетов в опознавательную зону ПВО Тайваня
Двадцать семь самолетов Народно-освободительной армии Китая (НОАК) вошли в опознавательную зону ПВО Тайваня в среду, сообщает оборонное ведомство острова. РИА Новости, 03.08.2022
2022-08-03T16:30
2022-08-03T16:48
в мире
китай
тайвань
нэнси пелоси
цай инвэнь
мид кнр
сша
визит пелоси на тайвань
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ПЕКИН, 3 авг – РИА Новости. Двадцать семь самолетов Народно-освободительной армии Китая (НОАК) вошли в опознавательную зону ПВО Тайваня в среду, сообщает оборонное ведомство острова.В частности в операции приняли участие шесть истребителей J-11, пять многоцелевых истребителей J-16 и 16 многоцелевых истребителей SU-30. По данным ведомства, Тайвань направил воздушный патруль для наблюдения за ситуацией, а также развернул зенитно-ракетные комплексы.Истребители вошли в опознавательную зону ПВО Тайваня на фоне визита на Тайвань делегации США во главе со спикером палаты представителей Нэнси Пелоси 2-3 августа.Пелоси прилетела в аэропорт Тайбэя во вторник вечером, в среду она провела встречи с главой администрации Тайваня Цай Инвэнь, вице-спикером тайваньского парламента, продемократическим активистами, после чего на самолете направилась в Южную Корею.Визит Пелоси длился 19 часов 20 минут, и его результатом стала значительная эскалация ситуации вокруг острова. Китайская армия объявила о проведении масштабных учений с боевыми стрельбами в шести акваториях вокруг Тайваня с 4 по 7 августа, Пекин ввел санкции против двух тайваньских фондов, приостановил экспорт природного песка на остров и импорт с Тайваня цитрусовых и некоторых видов рыбной продукции, а МИД КНР заявил, что Китай намерен принять решительные и жесткие меры, а также дал понять, что все негативные последствия визита, против которого Пекин выступал несколько месяцев, еще впереди, и ответственность за них будут нести Вашингтон и Тайбэй.Визит Пелоси визит стал первой поездкой спикера палаты представителей США на Тайвань с 1997 года, она стала самым высокопоставленным американским чиновником, посетившим остров за последние 25 лет. Администрация США, которую председатель КНР предупредил, что "играющий с огнем рискует обжечься", заверила Пекин в неотступности от политики "одного Китая", но дистанцировалась от визита, заявив, что спикер принимает решения сама.
https://radiosputnik.ria.ru/20220803/knr-1806876738.html
https://radiosputnik.ria.ru/20220803/kitay-1806847314.html
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в мире, китай, тайвань, нэнси пелоси, цай инвэнь, мид кнр, сша, визит пелоси на тайвань
16:30 03.08.2022 (обновлено: 16:48 03.08.2022)
 
ВС Китая направил 27 самолетов в опознавательную зону ПВО Тайваня

В Минобороны Тайваня заявили о входе в опознавательную зону ПВО 27 китайских самолетов

© Фото : Министерство обороны РФКитайский многоцелевой ударный истребитель Шэньян J-16
Китайский многоцелевой ударный истребитель Шэньян J-16 - РИА Новости, 1920, 03.08.2022
© Фото : Министерство обороны РФ
Китайский многоцелевой ударный истребитель Шэньян J-16. Архивное фото
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ПЕКИН, 3 авг – РИА Новости. Двадцать семь самолетов Народно-освободительной армии Китая (НОАК) вошли в опознавательную зону ПВО Тайваня в среду, сообщает оборонное ведомство острова.
В частности в операции приняли участие шесть истребителей J-11, пять многоцелевых истребителей J-16 и 16 многоцелевых истребителей SU-30. По данным ведомства, Тайвань направил воздушный патруль для наблюдения за ситуацией, а также развернул зенитно-ракетные комплексы.
Женщина с флагами Тайваня - РИА Новости, 1920, 03.08.2022
Вчера, 11:32В мире
США вдохновляют Тайвань на эскалацию отношений с Китаем, заявила КНР
Истребители вошли в опознавательную зону ПВО Тайваня на фоне визита на Тайвань делегации США во главе со спикером палаты представителей Нэнси Пелоси 2-3 августа.
Пелоси прилетела в аэропорт Тайбэя во вторник вечером, в среду она провела встречи с главой администрации Тайваня Цай Инвэнь, вице-спикером тайваньского парламента, продемократическим активистами, после чего на самолете направилась в Южную Корею.
Визит Пелоси длился 19 часов 20 минут, и его результатом стала значительная эскалация ситуации вокруг острова. Китайская армия объявила о проведении масштабных учений с боевыми стрельбами в шести акваториях вокруг Тайваня с 4 по 7 августа, Пекин ввел санкции против двух тайваньских фондов, приостановил экспорт природного песка на остров и импорт с Тайваня цитрусовых и некоторых видов рыбной продукции, а МИД КНР заявил, что Китай намерен принять решительные и жесткие меры, а также дал понять, что все негативные последствия визита, против которого Пекин выступал несколько месяцев, еще впереди, и ответственность за них будут нести Вашингтон и Тайбэй.
Визит Пелоси визит стал первой поездкой спикера палаты представителей США на Тайвань с 1997 года, она стала самым высокопоставленным американским чиновником, посетившим остров за последние 25 лет. Администрация США, которую председатель КНР предупредил, что "играющий с огнем рискует обжечься", заверила Пекин в неотступности от политики "одного Китая", но дистанцировалась от визита, заявив, что спикер принимает решения сама.
Самолет Boeing 737 в аэропорту Суншань в Тайбэе, Тайвань
Вчера, 09:35В мире
Китай предупредил о необходимости избегать полетов около Тайваня
 
В миреКитайТайваньНэнси ПелосиЦай ИнвэньМИД КНРСШАВизит Пелоси на Тайвань
 
 
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