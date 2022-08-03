16:30 03.08.2022 (обновлено: 16:48 03.08.2022)
ВС Китая направил 27 самолетов в опознавательную зону ПВО Тайваня
В Минобороны Тайваня заявили о входе в опознавательную зону ПВО 27 китайских самолетов
© Фото : Министерство обороны РФКитайский многоцелевой ударный истребитель Шэньян J-16
© Фото : Министерство обороны РФ
Китайский многоцелевой ударный истребитель Шэньян J-16. Архивное фото
ПЕКИН, 3 авг – РИА Новости. Двадцать семь самолетов Народно-освободительной армии Китая (НОАК) вошли в опознавательную зону ПВО Тайваня в среду, сообщает оборонное ведомство острова.
В частности в операции приняли участие шесть истребителей J-11, пять многоцелевых истребителей J-16 и 16 многоцелевых истребителей SU-30. По данным ведомства, Тайвань направил воздушный патруль для наблюдения за ситуацией, а также развернул зенитно-ракетные комплексы.
Истребители вошли в опознавательную зону ПВО Тайваня на фоне визита на Тайвань делегации США во главе со спикером палаты представителей Нэнси Пелоси 2-3 августа.
Пелоси прилетела в аэропорт Тайбэя во вторник вечером, в среду она провела встречи с главой администрации Тайваня Цай Инвэнь, вице-спикером тайваньского парламента, продемократическим активистами, после чего на самолете направилась в Южную Корею.
Визит Пелоси длился 19 часов 20 минут, и его результатом стала значительная эскалация ситуации вокруг острова. Китайская армия объявила о проведении масштабных учений с боевыми стрельбами в шести акваториях вокруг Тайваня с 4 по 7 августа, Пекин ввел санкции против двух тайваньских фондов, приостановил экспорт природного песка на остров и импорт с Тайваня цитрусовых и некоторых видов рыбной продукции, а МИД КНР заявил, что Китай намерен принять решительные и жесткие меры, а также дал понять, что все негативные последствия визита, против которого Пекин выступал несколько месяцев, еще впереди, и ответственность за них будут нести Вашингтон и Тайбэй.
Визит Пелоси визит стал первой поездкой спикера палаты представителей США на Тайвань с 1997 года, она стала самым высокопоставленным американским чиновником, посетившим остров за последние 25 лет. Администрация США, которую председатель КНР предупредил, что "играющий с огнем рискует обжечься", заверила Пекин в неотступности от политики "одного Китая", но дистанцировалась от визита, заявив, что спикер принимает решения сама.