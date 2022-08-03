https://ria.ru/20220803/tayvan-1806996916.html

ВС Китая направил 27 самолетов в опознавательную зону ПВО Тайваня

ВС Китая направил 27 самолетов в опознавательную зону ПВО Тайваня - РИА Новости, 03.08.2022

ВС Китая направил 27 самолетов в опознавательную зону ПВО Тайваня

Двадцать семь самолетов Народно-освободительной армии Китая (НОАК) вошли в опознавательную зону ПВО Тайваня в среду, сообщает оборонное ведомство острова. РИА Новости, 03.08.2022

2022-08-03T16:30

2022-08-03T16:30

2022-08-03T16:48

в мире

китай

тайвань

нэнси пелоси

цай инвэнь

мид кнр

сша

визит пелоси на тайвань

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ПЕКИН, 3 авг – РИА Новости. Двадцать семь самолетов Народно-освободительной армии Китая (НОАК) вошли в опознавательную зону ПВО Тайваня в среду, сообщает оборонное ведомство острова.В частности в операции приняли участие шесть истребителей J-11, пять многоцелевых истребителей J-16 и 16 многоцелевых истребителей SU-30. По данным ведомства, Тайвань направил воздушный патруль для наблюдения за ситуацией, а также развернул зенитно-ракетные комплексы.Истребители вошли в опознавательную зону ПВО Тайваня на фоне визита на Тайвань делегации США во главе со спикером палаты представителей Нэнси Пелоси 2-3 августа.Пелоси прилетела в аэропорт Тайбэя во вторник вечером, в среду она провела встречи с главой администрации Тайваня Цай Инвэнь, вице-спикером тайваньского парламента, продемократическим активистами, после чего на самолете направилась в Южную Корею.Визит Пелоси длился 19 часов 20 минут, и его результатом стала значительная эскалация ситуации вокруг острова. Китайская армия объявила о проведении масштабных учений с боевыми стрельбами в шести акваториях вокруг Тайваня с 4 по 7 августа, Пекин ввел санкции против двух тайваньских фондов, приостановил экспорт природного песка на остров и импорт с Тайваня цитрусовых и некоторых видов рыбной продукции, а МИД КНР заявил, что Китай намерен принять решительные и жесткие меры, а также дал понять, что все негативные последствия визита, против которого Пекин выступал несколько месяцев, еще впереди, и ответственность за них будут нести Вашингтон и Тайбэй.Визит Пелоси визит стал первой поездкой спикера палаты представителей США на Тайвань с 1997 года, она стала самым высокопоставленным американским чиновником, посетившим остров за последние 25 лет. Администрация США, которую председатель КНР предупредил, что "играющий с огнем рискует обжечься", заверила Пекин в неотступности от политики "одного Китая", но дистанцировалась от визита, заявив, что спикер принимает решения сама.

https://radiosputnik.ria.ru/20220803/knr-1806876738.html

https://radiosputnik.ria.ru/20220803/kitay-1806847314.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, китай, тайвань, нэнси пелоси, цай инвэнь, мид кнр, сша, визит пелоси на тайвань