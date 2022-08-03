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Эксперт сравнил эскалацию из-за визита Пелоси с Карибским кризисом - РИА Новости, 03.08.2022
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Эксперт сравнил эскалацию из-за визита Пелоси с Карибским кризисом
Эксперт сравнил эскалацию из-за визита Пелоси с Карибским кризисом - РИА Новости, 03.08.2022
Эксперт сравнил эскалацию из-за визита Пелоси с Карибским кризисом
Эскалация, спровоцированная визитом на Тайвань спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси, во многом напоминает Карибский кризис 1962 года между СССР и США, РИА Новости, 03.08.2022
2022-08-03T13:15
2022-08-03T15:28
в мире
китай
тайвань
сша
нэнси пелоси
визит пелоси на тайвань
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МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Эскалация, спровоцированная визитом на Тайвань спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси, во многом напоминает Карибский кризис 1962 года между СССР и США, в нынешних условиях лидеры Китая и США должны проявить ответственный подход, при этом Пекин вряд ли пойдет сейчас на решение тайваньского вопроса силовым путем, заявил директор Института стран Азии и Африки МГУ имени М.В. Ломоносова профессор Алексей Маслов."Не случайно говорят, что то, что сейчас происходит, очень похоже на Карибский кризис, когда важно сесть лицом к лицу или "телефон к телефону" и обсудить, готовы ли обе стороны обрушивать общемировую ситуацию, и это будет очень серьезно для всех, либо страны все-таки несут некую ответственность за судьбу мира, и тогда этот вопрос можно решать долго, но при этом мирным путем", - отметил эксперт в рамках круглого стола о китайско-американских отношениях в контексте визита Пелоси на Тайвань, организованного на площадке медиагруппы "Россия сегодня".По мнению эксперта, китайские власти едва ли прибегнут к силовому решению тайваньского вопроса. "Я думаю, что как раз Китай в самую последнюю очередь будет рассматривать именно силовой вариант, то есть прямую атаку на Тайвань, но надо понимать, что в Китае приближается двадцатый съезд КПК, это крайне важное событие, ...где лидер Китая Си Цзиньпин должен объяснить китайскому народу происходящие события, в том числе девяностомиллионной компартии Китая, как дальше будет развиваться", - сказал Маслов.Он упомянул, что за последние годы геополитическая ситуация вокруг Китая значительно ухудшилась, поскольку "США удалось построить эту антикитайскую коалицию, и это ухудшило общую ситуацию в Китае и вообще в АТР"."Нынешняя ситуация, визит Пелоси, по сути разделила мир на "до визита" и "после визита", он в этом плане исторический, и это лишь ускорит присоединение Тайваня. Это значит, что политическое решение в Китае принято, на мой взгляд, и во многом все будет зависеть от того, когда это произойдет", - заключил эксперт.Пелоси прилетела в Тайбэй во вторник вечером, в среду утром она провела встречу с главой администрации Тайваня Цай Инвэнь. Этот визит стал первой поездкой спикера палаты представителей США на Тайвань с 1997 года. Администрация США, которую председатель КНР предупредил, что "играющий с огнем рискует обжечься", заверила Пекин в неотступности от политики "одного Китая", но дистанцировалась от визита, заявив, что спикер принимает решения сама. В среду Пелоси завершила 20-часовой визит на Тайвань, вылетев с острова на самолете.КНР считает Тайвань своей провинцией и всегда выступает против любых контактов представителей Тайбэя с действующими чиновниками, особенно высокопоставленными, или военными из стран, с которыми у Пекина установлены дипломатические отношения. Китай не оставит пространства для действий силам, выступающим за независимость Тайваня, говорилось в заявлении главы МИД КНР Ван И, опубликованном накануне утром в ответ на визит Пелоси на Тайвань. Он заявил также, что воссоединение Китая с Тайванем - историческая неизбежность, а попытки использовать Тайвань для сдерживания Китая обречены на провал. В Китае призывали США прекратить разыгрывать карту Тайваня в попытке контролировать Пекин.
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в мире, китай, тайвань, сша, нэнси пелоси, визит пелоси на тайвань
13:15 03.08.2022 (обновлено: 15:28 03.08.2022)
 
Эксперт сравнил эскалацию из-за визита Пелоси с Карибским кризисом

Профессор МГУ Маслов сравнил эскалацию из-за визита Пелоси на Тайвань с Карибским кризисом

© AP Photo / Chiang Ying-yingРекламный щит, приветствующий спикера Палаты представителей США Нэнси Пелоси в Тайбэе
Рекламный щит, приветствующий спикера Палаты представителей США Нэнси Пелоси в Тайбэе - РИА Новости, 1920, 03.08.2022
© AP Photo / Chiang Ying-ying
Рекламный щит, приветствующий спикера Палаты представителей США Нэнси Пелоси в Тайбэе. Архивное фото
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МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Эскалация, спровоцированная визитом на Тайвань спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси, во многом напоминает Карибский кризис 1962 года между СССР и США, в нынешних условиях лидеры Китая и США должны проявить ответственный подход, при этом Пекин вряд ли пойдет сейчас на решение тайваньского вопроса силовым путем, заявил директор Института стран Азии и Африки МГУ имени М.В. Ломоносова профессор Алексей Маслов.
"Не случайно говорят, что то, что сейчас происходит, очень похоже на Карибский кризис, когда важно сесть лицом к лицу или "телефон к телефону" и обсудить, готовы ли обе стороны обрушивать общемировую ситуацию, и это будет очень серьезно для всех, либо страны все-таки несут некую ответственность за судьбу мира, и тогда этот вопрос можно решать долго, но при этом мирным путем", - отметил эксперт в рамках круглого стола о китайско-американских отношениях в контексте визита Пелоси на Тайвань, организованного на площадке медиагруппы "Россия сегодня".
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По мнению эксперта, китайские власти едва ли прибегнут к силовому решению тайваньского вопроса. "Я думаю, что как раз Китай в самую последнюю очередь будет рассматривать именно силовой вариант, то есть прямую атаку на Тайвань, но надо понимать, что в Китае приближается двадцатый съезд КПК, это крайне важное событие, ...где лидер Китая Си Цзиньпин должен объяснить китайскому народу происходящие события, в том числе девяностомиллионной компартии Китая, как дальше будет развиваться", - сказал Маслов.
Он упомянул, что за последние годы геополитическая ситуация вокруг Китая значительно ухудшилась, поскольку "США удалось построить эту антикитайскую коалицию, и это ухудшило общую ситуацию в Китае и вообще в АТР".
"Нынешняя ситуация, визит Пелоси, по сути разделила мир на "до визита" и "после визита", он в этом плане исторический, и это лишь ускорит присоединение Тайваня. Это значит, что политическое решение в Китае принято, на мой взгляд, и во многом все будет зависеть от того, когда это произойдет", - заключил эксперт.
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Пелоси прилетела в Тайбэй во вторник вечером, в среду утром она провела встречу с главой администрации Тайваня Цай Инвэнь. Этот визит стал первой поездкой спикера палаты представителей США на Тайвань с 1997 года. Администрация США, которую председатель КНР предупредил, что "играющий с огнем рискует обжечься", заверила Пекин в неотступности от политики "одного Китая", но дистанцировалась от визита, заявив, что спикер принимает решения сама. В среду Пелоси завершила 20-часовой визит на Тайвань, вылетев с острова на самолете.
КНР считает Тайвань своей провинцией и всегда выступает против любых контактов представителей Тайбэя с действующими чиновниками, особенно высокопоставленными, или военными из стран, с которыми у Пекина установлены дипломатические отношения. Китай не оставит пространства для действий силам, выступающим за независимость Тайваня, говорилось в заявлении главы МИД КНР Ван И, опубликованном накануне утром в ответ на визит Пелоси на Тайвань. Он заявил также, что воссоединение Китая с Тайванем - историческая неизбежность, а попытки использовать Тайвань для сдерживания Китая обречены на провал. В Китае призывали США прекратить разыгрывать карту Тайваня в попытке контролировать Пекин.
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