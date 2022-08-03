https://ria.ru/20220803/tayvan-1806910462.html

Эксперт сравнил эскалацию из-за визита Пелоси с Карибским кризисом

Эксперт сравнил эскалацию из-за визита Пелоси с Карибским кризисом - РИА Новости, 03.08.2022

Эксперт сравнил эскалацию из-за визита Пелоси с Карибским кризисом

Эскалация, спровоцированная визитом на Тайвань спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси, во многом напоминает Карибский кризис 1962 года между СССР и США, РИА Новости, 03.08.2022

2022-08-03T13:15

2022-08-03T13:15

2022-08-03T15:28

в мире

китай

тайвань

сша

нэнси пелоси

визит пелоси на тайвань

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/03/1806879134_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_9cc2d6f8cc39ee1707837652e77cb5c6.jpg

МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Эскалация, спровоцированная визитом на Тайвань спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси, во многом напоминает Карибский кризис 1962 года между СССР и США, в нынешних условиях лидеры Китая и США должны проявить ответственный подход, при этом Пекин вряд ли пойдет сейчас на решение тайваньского вопроса силовым путем, заявил директор Института стран Азии и Африки МГУ имени М.В. Ломоносова профессор Алексей Маслов."Не случайно говорят, что то, что сейчас происходит, очень похоже на Карибский кризис, когда важно сесть лицом к лицу или "телефон к телефону" и обсудить, готовы ли обе стороны обрушивать общемировую ситуацию, и это будет очень серьезно для всех, либо страны все-таки несут некую ответственность за судьбу мира, и тогда этот вопрос можно решать долго, но при этом мирным путем", - отметил эксперт в рамках круглого стола о китайско-американских отношениях в контексте визита Пелоси на Тайвань, организованного на площадке медиагруппы "Россия сегодня".По мнению эксперта, китайские власти едва ли прибегнут к силовому решению тайваньского вопроса. "Я думаю, что как раз Китай в самую последнюю очередь будет рассматривать именно силовой вариант, то есть прямую атаку на Тайвань, но надо понимать, что в Китае приближается двадцатый съезд КПК, это крайне важное событие, ...где лидер Китая Си Цзиньпин должен объяснить китайскому народу происходящие события, в том числе девяностомиллионной компартии Китая, как дальше будет развиваться", - сказал Маслов.Он упомянул, что за последние годы геополитическая ситуация вокруг Китая значительно ухудшилась, поскольку "США удалось построить эту антикитайскую коалицию, и это ухудшило общую ситуацию в Китае и вообще в АТР"."Нынешняя ситуация, визит Пелоси, по сути разделила мир на "до визита" и "после визита", он в этом плане исторический, и это лишь ускорит присоединение Тайваня. Это значит, что политическое решение в Китае принято, на мой взгляд, и во многом все будет зависеть от того, когда это произойдет", - заключил эксперт.Пелоси прилетела в Тайбэй во вторник вечером, в среду утром она провела встречу с главой администрации Тайваня Цай Инвэнь. Этот визит стал первой поездкой спикера палаты представителей США на Тайвань с 1997 года. Администрация США, которую председатель КНР предупредил, что "играющий с огнем рискует обжечься", заверила Пекин в неотступности от политики "одного Китая", но дистанцировалась от визита, заявив, что спикер принимает решения сама. В среду Пелоси завершила 20-часовой визит на Тайвань, вылетев с острова на самолете.КНР считает Тайвань своей провинцией и всегда выступает против любых контактов представителей Тайбэя с действующими чиновниками, особенно высокопоставленными, или военными из стран, с которыми у Пекина установлены дипломатические отношения. Китай не оставит пространства для действий силам, выступающим за независимость Тайваня, говорилось в заявлении главы МИД КНР Ван И, опубликованном накануне утром в ответ на визит Пелоси на Тайвань. Он заявил также, что воссоединение Китая с Тайванем - историческая неизбежность, а попытки использовать Тайвань для сдерживания Китая обречены на провал. В Китае призывали США прекратить разыгрывать карту Тайваня в попытке контролировать Пекин.

https://ria.ru/20220803/ssha-1806798419.html

https://ria.ru/20220802/kitay-1806513596.html

https://ria.ru/20220724/kitay-1804539684.html

китай

тайвань

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, китай, тайвань, сша, нэнси пелоси, визит пелоси на тайвань