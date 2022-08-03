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МИД Тайваня заявил, что Китай подрывает мир в Тайваньском проливе - РИА Новости, 03.08.2022
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МИД Тайваня заявил, что Китай подрывает мир в Тайваньском проливе
МИД Тайваня заявил, что Китай подрывает мир в Тайваньском проливе - РИА Новости, 03.08.2022
МИД Тайваня заявил, что Китай подрывает мир в Тайваньском проливе
Китай своими действиями "подрывает мир и стабильность" в Тайваньском проливе, говорится в заявлении тайваньского МИД, опубликованного в среду. РИА Новости, 03.08.2022
2022-08-03T09:10
2022-08-03T09:10
визит пелоси на тайвань
народно-освободительная армия китая
оон
сша
тайвань
китай
нэнси пелоси
чжан цзюнь
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ПЕКИН, 3 авг – РИА Новости. Китай своими действиями "подрывает мир и стабильность" в Тайваньском проливе, говорится в заявлении тайваньского МИД, опубликованного в среду."Что касается недавней преднамеренной эскалации военных мероприятий Китая в отношении Тайваня, МИД подчеркивает, что провокационные действия Китая бросают вызов международному порядку и подрывают мир и стабильность в Тайваньском проливе и регионе", - говорится в заявлении, опубликованном на официальном сайте тайваньского ведомства.В заявлении отмечается, что объявленные Китаем военные учения окажут "серьезное влияние на международные торгово-экономические связи" из-за закрытия некоторых районов морской акватории Китая.Народно-освободительная армия Китая (НОАК) во вторник начала серию военных операций и учений в северной, юго-западной и юго-восточной акваториях у берегов Тайваня, сообщало ранее Центральное телевидение Китая со ссылкой на официального представителя Восточной зоны боевого командования Народно-освободительной армии Китая (НОАК) Ши И.Второго августа спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси приземлилась в аэропорту Тайбэя. Администрация США, которую председатель КНР предупредил, что "играющий с огнем рискует обжечься", заверила Пекин в неотступности от политики "одного Китая", но дистанцировалась от визита, заявив, что спикер принимает решения сама.Китай уже заявил, что примет решительные меры для защиты государственного суверенитета и территориальной целостности в случае визита Пелоси на Тайвань. По словам постпреда КНР при ООН Чжан Цзюня, "Тайвань - неотъемлемая часть территории Китая" и вопрос территориальной целостности является красной линией.КНР считает остров своей провинцией и всегда выступает против любых контактов представителей Тайбэя с действующими чиновниками, особенно высокопоставленными, или военными из стран, с которыми у Пекина установлены дипломатические отношения.Официальные отношения между центральным правительством КНР и его островной провинцией прервались в 1949 году, после того как потерпевшие поражение в гражданской войне с Компартией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Деловые и неформальные контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. С начала 1990-х годов стороны стали контактировать через неправительственные организации – пекинскую Ассоциацию развития отношений через Тайваньский пролив и тайбэйский Фонд обменов через пролив.
https://ria.ru/20220803/kitay-1806837299.html
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визит пелоси на тайвань, народно-освободительная армия китая, оон, сша, тайвань, китай, нэнси пелоси, чжан цзюнь, в мире
09:10 03.08.2022
 
МИД Тайваня заявил, что Китай подрывает мир в Тайваньском проливе

МИД Тайваня заявил, что Китай подрывает мир и стабильность в Тайваньском проливе

© AP Photo / Chiang Ying-yingВоеннослужащий армии Тайваня во время учений
Военнослужащий армии Тайваня во время учений - РИА Новости, 1920, 03.08.2022
© AP Photo / Chiang Ying-ying
Военнослужащий армии Тайваня во время учений. Архивное фото
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ПЕКИН, 3 авг – РИА Новости. Китай своими действиями "подрывает мир и стабильность" в Тайваньском проливе, говорится в заявлении тайваньского МИД, опубликованного в среду.
"Что касается недавней преднамеренной эскалации военных мероприятий Китая в отношении Тайваня, МИД подчеркивает, что провокационные действия Китая бросают вызов международному порядку и подрывают мир и стабильность в Тайваньском проливе и регионе", - говорится в заявлении, опубликованном на официальном сайте тайваньского ведомства.
Военные учения армии Китая вблизи Тайваня - РИА Новости, 1920, 03.08.2022
Вчера, 09:04
Армия Китая опубликовала фотографии с военных учений вблизи Тайваня
В заявлении отмечается, что объявленные Китаем военные учения окажут "серьезное влияние на международные торгово-экономические связи" из-за закрытия некоторых районов морской акватории Китая.
Народно-освободительная армия Китая (НОАК) во вторник начала серию военных операций и учений в северной, юго-западной и юго-восточной акваториях у берегов Тайваня, сообщало ранее Центральное телевидение Китая со ссылкой на официального представителя Восточной зоны боевого командования Народно-освободительной армии Китая (НОАК) Ши И.
Второго августа спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси приземлилась в аэропорту Тайбэя. Администрация США, которую председатель КНР предупредил, что "играющий с огнем рискует обжечься", заверила Пекин в неотступности от политики "одного Китая", но дистанцировалась от визита, заявив, что спикер принимает решения сама.
Китай уже заявил, что примет решительные меры для защиты государственного суверенитета и территориальной целостности в случае визита Пелоси на Тайвань. По словам постпреда КНР при ООН Чжан Цзюня, "Тайвань - неотъемлемая часть территории Китая" и вопрос территориальной целостности является красной линией.
КНР считает остров своей провинцией и всегда выступает против любых контактов представителей Тайбэя с действующими чиновниками, особенно высокопоставленными, или военными из стран, с которыми у Пекина установлены дипломатические отношения.
Официальные отношения между центральным правительством КНР и его островной провинцией прервались в 1949 году, после того как потерпевшие поражение в гражданской войне с Компартией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Деловые и неформальные контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. С начала 1990-х годов стороны стали контактировать через неправительственные организации – пекинскую Ассоциацию развития отношений через Тайваньский пролив и тайбэйский Фонд обменов через пролив.
Нэнси Пелоси в аэропорту Тайбэя, Тайвань
Вчера, 08:18
В МИД назвали визит Пелоси на Тайвань дикой акцией
 
Визит Пелоси на ТайваньНародно-освободительная армия КитаяООНСШАТайваньКитайНэнси ПелосиЧжан ЦзюньВ мире
 
 
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