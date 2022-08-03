МИД Тайваня заявил, что Китай подрывает мир в Тайваньском проливе
МИД Тайваня заявил, что Китай подрывает мир и стабильность в Тайваньском проливе
© AP Photo / Chiang Ying-yingВоеннослужащий армии Тайваня во время учений
© AP Photo / Chiang Ying-ying
Военнослужащий армии Тайваня во время учений. Архивное фото
ПЕКИН, 3 авг – РИА Новости. Китай своими действиями "подрывает мир и стабильность" в Тайваньском проливе, говорится в заявлении тайваньского МИД, опубликованного в среду.
"Что касается недавней преднамеренной эскалации военных мероприятий Китая в отношении Тайваня, МИД подчеркивает, что провокационные действия Китая бросают вызов международному порядку и подрывают мир и стабильность в Тайваньском проливе и регионе", - говорится в заявлении, опубликованном на официальном сайте тайваньского ведомства.
В заявлении отмечается, что объявленные Китаем военные учения окажут "серьезное влияние на международные торгово-экономические связи" из-за закрытия некоторых районов морской акватории Китая.
Народно-освободительная армия Китая (НОАК) во вторник начала серию военных операций и учений в северной, юго-западной и юго-восточной акваториях у берегов Тайваня, сообщало ранее Центральное телевидение Китая со ссылкой на официального представителя Восточной зоны боевого командования Народно-освободительной армии Китая (НОАК) Ши И.
Второго августа спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси приземлилась в аэропорту Тайбэя. Администрация США, которую председатель КНР предупредил, что "играющий с огнем рискует обжечься", заверила Пекин в неотступности от политики "одного Китая", но дистанцировалась от визита, заявив, что спикер принимает решения сама.
Китай уже заявил, что примет решительные меры для защиты государственного суверенитета и территориальной целостности в случае визита Пелоси на Тайвань. По словам постпреда КНР при ООН Чжан Цзюня, "Тайвань - неотъемлемая часть территории Китая" и вопрос территориальной целостности является красной линией.
КНР считает остров своей провинцией и всегда выступает против любых контактов представителей Тайбэя с действующими чиновниками, особенно высокопоставленными, или военными из стран, с которыми у Пекина установлены дипломатические отношения.
Официальные отношения между центральным правительством КНР и его островной провинцией прервались в 1949 году, после того как потерпевшие поражение в гражданской войне с Компартией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Деловые и неформальные контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. С начала 1990-х годов стороны стали контактировать через неправительственные организации – пекинскую Ассоциацию развития отношений через Тайваньский пролив и тайбэйский Фонд обменов через пролив.