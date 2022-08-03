https://ria.ru/20220803/tavrida-1806981384.html

На "Тавриде.АРТ" представят программы Университета креативных индустрий

На "Тавриде.АРТ" представят программы Университета креативных индустрий - РИА Новости, 03.08.2022

На "Тавриде.АРТ" представят программы Университета креативных индустрий

На "Фестивале креативного образования" на "Тавриде.АРТ" пройдет презентация образовательных программ Университета креативных индустрий, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 03.08.2022

2022-08-03T16:45

2022-08-03T16:45

2022-08-03T16:45

культура

новости культуры

фестиваль "таврида — арт"

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МОСКВА, 3 авг — РИА Новости. На "Фестивале креативного образования" на "Тавриде.АРТ" пройдет презентация образовательных программ Университета креативных индустрий, сообщает пресс-служба смотра. Кураторы расскажут о своих подшефных направлениях и о личном опыте в реализации практических кейсов. Среди наставников Сергей Шанович (дизайн), Сергей Сысоев (индустрия моды), Юлия Музыкантская и Александр Купалян (современное искусство), Игорь Бутман (исполнительское искусство и менеджмент музыкального рынка), Дмитрий Медников (мастерская современного видеоконтента), Кирилл Крок и Владимир Машков (театральный менеджмент). Отдельные образовательные программы Университета будут реализованы с участием специалистов VK, уточняют в пресс-службе."В современной ситуации ожесточенной конкуренции, в которой находится наша страна и мы с вами, всему рынку очевидно, что для развития и выживания нужны новые правила, новые идеи, новые социальные лифты, новая энергия молодых креативных профессионалов. Наша задача, я так полагаю, – протянуть руку этим самым молодым специалистам, дать им необходимые знания и возможности, поддержать их на пути познания и освоения профессией", – говорит Сергей Шанович.Также на презентации пройдет предпремьерный показ документального фильма "Университет креативных индустрий: искусство вместе"."Фестиваль креативного образования" на "Тавриде.АРТ" проведут с 15 по 18 августа.

https://ria.ru/20220803/festivali-1806600034.html

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2022

Елена Громова

Елена Громова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

новости культуры, фестиваль "таврида — арт"