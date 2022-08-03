https://ria.ru/20220803/tavrida-1806981384.html
На "Тавриде.АРТ" представят программы Университета креативных индустрий
На "Тавриде.АРТ" представят программы Университета креативных индустрий - РИА Новости, 03.08.2022
На "Тавриде.АРТ" представят программы Университета креативных индустрий
На "Фестивале креативного образования" на "Тавриде.АРТ" пройдет презентация образовательных программ Университета креативных индустрий, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 03.08.2022
2022-08-03T16:45
2022-08-03T16:45
2022-08-03T16:45
культура
новости культуры
фестиваль "таврида — арт"
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МОСКВА, 3 авг — РИА Новости. На "Фестивале креативного образования" на "Тавриде.АРТ" пройдет презентация образовательных программ Университета креативных индустрий, сообщает пресс-служба смотра. Кураторы расскажут о своих подшефных направлениях и о личном опыте в реализации практических кейсов. Среди наставников Сергей Шанович (дизайн), Сергей Сысоев (индустрия моды), Юлия Музыкантская и Александр Купалян (современное искусство), Игорь Бутман (исполнительское искусство и менеджмент музыкального рынка), Дмитрий Медников (мастерская современного видеоконтента), Кирилл Крок и Владимир Машков (театральный менеджмент). Отдельные образовательные программы Университета будут реализованы с участием специалистов VK, уточняют в пресс-службе."В современной ситуации ожесточенной конкуренции, в которой находится наша страна и мы с вами, всему рынку очевидно, что для развития и выживания нужны новые правила, новые идеи, новые социальные лифты, новая энергия молодых креативных профессионалов. Наша задача, я так полагаю, – протянуть руку этим самым молодым специалистам, дать им необходимые знания и возможности, поддержать их на пути познания и освоения профессией", – говорит Сергей Шанович.Также на презентации пройдет предпремьерный показ документального фильма "Университет креативных индустрий: искусство вместе"."Фестиваль креативного образования" на "Тавриде.АРТ" проведут с 15 по 18 августа.
https://ria.ru/20220803/festivali-1806600034.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости культуры, фестиваль "таврида — арт"
На "Тавриде.АРТ" представят программы Университета креативных индустрий
На "Тавриде.АРТ" представят образовательные программы Университета креативных индустрий
МОСКВА, 3 авг — РИА Новости. На "Фестивале креативного образования" на "Тавриде.АРТ" пройдет презентация образовательных программ Университета креативных индустрий, сообщает пресс-служба смотра.
Кураторы расскажут о своих подшефных направлениях и о личном опыте в реализации практических кейсов.
Среди наставников Сергей Шанович (дизайн), Сергей Сысоев (индустрия моды), Юлия Музыкантская и Александр Купалян (современное искусство), Игорь Бутман (исполнительское искусство и менеджмент музыкального рынка), Дмитрий Медников (мастерская современного видеоконтента), Кирилл Крок и Владимир Машков (театральный менеджмент).
Отдельные образовательные программы Университета будут реализованы с участием специалистов VK, уточняют в пресс-службе.
"В современной ситуации ожесточенной конкуренции, в которой находится наша страна и мы с вами, всему рынку очевидно, что для развития и выживания нужны новые правила, новые идеи, новые социальные лифты, новая энергия молодых креативных профессионалов. Наша задача, я так полагаю, – протянуть руку этим самым молодым специалистам, дать им необходимые знания и возможности, поддержать их на пути познания и освоения профессией", – говорит Сергей Шанович.
Также на презентации пройдет предпремьерный показ документального фильма "Университет креативных индустрий: искусство вместе".
"Фестиваль креативного образования" на "Тавриде.АРТ" проведут с 15 по 18 августа.