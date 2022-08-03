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Нидерланды не запрещали использовать названия голландских сыров в России
Нидерланды не запрещали использовать названия голландских сыров в России - РИА Новости, 03.08.2022
Нидерланды не запрещали использовать названия голландских сыров в России
Посольство Нидерландов в Москве опровергло РИА Новости появившуюся ранее в СМИ информацию, что власти страны предупредили участников подмосковного фестиваля о... РИА Новости, 03.08.2022
2022-08-03T18:35
2022-08-03T18:35
2022-08-03T18:35
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МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Посольство Нидерландов в Москве опровергло РИА Новости появившуюся ранее в СМИ информацию, что власти страны предупредили участников подмосковного фестиваля о запрете использования российскими фермерами названий голландских сыров "Гауда", "Маасдам" и "Эдам".Запад ввел несколько пакетов санкций против РФ из-за Украины. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. Путин заявил также, что США и Евросоюз фактически объявили дефолт по обязательствам перед Россией, заморозив ее валютные резервы. Он добавил, что нынешние события подводят черту под глобальным доминированием Запада и в политике, и в экономике.
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в мире, россия, украина, сша, нидерланды
Нидерланды не запрещали использовать названия голландских сыров в России
Нидерланды не запрещали российским фермерам использовать названия голландских сыров