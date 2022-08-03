https://ria.ru/20220803/svyaz-1806944869.html
В Харьковской области протестируют мобильную связь от российских операторов
В Харьковской области протестируют мобильную связь от российских операторов - РИА Новости, 03.08.2022
В Харьковской области протестируют мобильную связь от российских операторов
Тестовые запуски мобильной связи от российских операторов проводят на освобожденных территориях Харьковской области, сообщили РИА Новости в пресс-службе... РИА Новости, 03.08.2022
2022-08-03T14:35
2022-08-03T14:35
2022-08-03T14:35
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МОСКВА, 3 авг – РИА Новости. Тестовые запуски мобильной связи от российских операторов проводят на освобожденных территориях Харьковской области, сообщили РИА Новости в пресс-службе региона.По словам собеседника агентства, на освобожденных территориях Харьковской области идет работа по налаживанию мобильной связи."В данным момент проводятся технические работы специалистами российских мобильных операторов, ведутся тестовые работы по запуску. Сегодня тестовое включение, ловит сеть российских операторов", - сообщили в администрации. Какие именно операторы "ловятся" в Харьковской области, собеседник агентства не уточнил.В ведомстве отметили, что если тестовый запуск будет удачным, то проблем с мобильной связью в регионе больше не будет.В ходе спецоперации на Украине силы России и ЛНР взяли под контроль часть Харьковской области. Администрация Харьковской области создала четыре районные администрации на подконтрольных территориях с административными центрами в городах Волчанск, Изюм, Купянск и поселке Казачья Лопань. В регионе используется бивалютная система - в ходу как украинская гривна, так и российский рубль. Жителям этих районов выплачиваются единоразовые пособия.
https://ria.ru/20220803/remont-1806821069.html
https://radiosputnik.ria.ru/20220802/grazhdanstvo-1806798213.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, харьковская область, украина, россия
В Харьковской области протестируют мобильную связь от российских операторов
В Харьковской области проводят тестовые запуски мобильной связи от российских операторов