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Проход сухогруза с украинским зерном через Босфор ожидают в 14:30 по Москве

Проход сухогруза с украинским зерном через Босфор ожидают в 14:30 по Москве - РИА Новости, 03.08.2022

Проход сухогруза с украинским зерном через Босфор ожидают в 14:30 по Москве

Проход первого сухогруза с украинским зерном через Босфорский пролив ожидается в 14.30 мск, сообщает сайт службы береговой охраны Турции. РИА Новости, 03.08.2022

2022-08-03T13:29

2022-08-03T13:29

2022-08-03T13:29

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СТАМБУЛ, 3 авг – РИА Новости. Проход первого сухогруза с украинским зерном через Босфорский пролив ожидается в 14.30 мск, сообщает сайт службы береговой охраны Турции.Сухогруз прибыл в Стамбул во вторник вечером. Ранее в Минобороны РФ сообщили, что первое судно с продовольствием - сухогруз "Разони" под флагом Сьерра-Леоне - вышел из порта Одессы в 9.20 мск в понедельник. Морской коридор, по которому шло груженное кукурузой судно, проходит в северо-западной части Черного моря. Гуманитарная операция спланирована при активном участии российских офицеров в составе Совместного координационного центра в Стамбуле. Досмотр сухогруза с участием представителей РФ прошел около часа.Согласно программе, проход сухогруза "Разони" ожидается в 14.30 по местному времени (совпадает с мск).В Стамбуле 22 июля состоялось подписание многосторонних соглашений о снятии ограничений на поставку российских продуктов на экспорт и о содействии России вывозу украинского зерна. Сделка, которую подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу.

https://ria.ru/20220801/zerno-1806491531.html

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