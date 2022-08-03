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Проход сухогруза с украинским зерном через Босфор ожидают в 14:30 по Москве - РИА Новости, 03.08.2022
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Проход сухогруза с украинским зерном через Босфор ожидают в 14:30 по Москве
Проход сухогруза с украинским зерном через Босфор ожидают в 14:30 по Москве - РИА Новости, 03.08.2022
Проход сухогруза с украинским зерном через Босфор ожидают в 14:30 по Москве
Проход первого сухогруза с украинским зерном через Босфорский пролив ожидается в 14.30 мск, сообщает сайт службы береговой охраны Турции. РИА Новости, 03.08.2022
2022-08-03T13:29
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СТАМБУЛ, 3 авг – РИА Новости. Проход первого сухогруза с украинским зерном через Босфорский пролив ожидается в 14.30 мск, сообщает сайт службы береговой охраны Турции.Сухогруз прибыл в Стамбул во вторник вечером. Ранее в Минобороны РФ сообщили, что первое судно с продовольствием - сухогруз "Разони" под флагом Сьерра-Леоне - вышел из порта Одессы в 9.20 мск в понедельник. Морской коридор, по которому шло груженное кукурузой судно, проходит в северо-западной части Черного моря. Гуманитарная операция спланирована при активном участии российских офицеров в составе Совместного координационного центра в Стамбуле. Досмотр сухогруза с участием представителей РФ прошел около часа.Согласно программе, проход сухогруза "Разони" ожидается в 14.30 по местному времени (совпадает с мск).В Стамбуле 22 июля состоялось подписание многосторонних соглашений о снятии ограничений на поставку российских продуктов на экспорт и о содействии России вывозу украинского зерна. Сделка, которую подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу.
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россия, стамбул, турция, оон
13:29 03.08.2022
 
Проход сухогруза с украинским зерном через Босфор ожидают в 14:30 по Москве

Береговая охрана Турции: проход сухогруза с зерном через Босфор ожидают в 14:30 по Москве

© Sputnik / Бурджу Окутан / Перейти в фотобанкСухогруз Razoni
Сухогруз Razoni - РИА Новости, 1920, 03.08.2022
© Sputnik / Бурджу Окутан
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Сухогруз Razoni. Архивное фото
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СТАМБУЛ, 3 авг – РИА Новости. Проход первого сухогруза с украинским зерном через Босфорский пролив ожидается в 14.30 мск, сообщает сайт службы береговой охраны Турции.
Сухогруз прибыл в Стамбул во вторник вечером. Ранее в Минобороны РФ сообщили, что первое судно с продовольствием - сухогруз "Разони" под флагом Сьерра-Леоне - вышел из порта Одессы в 9.20 мск в понедельник. Морской коридор, по которому шло груженное кукурузой судно, проходит в северо-западной части Черного моря. Гуманитарная операция спланирована при активном участии российских офицеров в составе Совместного координационного центра в Стамбуле. Досмотр сухогруза с участием представителей РФ прошел около часа.
Согласно программе, проход сухогруза "Разони" ожидается в 14.30 по местному времени (совпадает с мск).
В Стамбуле 22 июля состоялось подписание многосторонних соглашений о снятии ограничений на поставку российских продуктов на экспорт и о содействии России вывозу украинского зерна. Сделка, которую подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу.
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш - РИА Новости, 1920, 01.08.2022
1 августа, 17:40
Генсек ООН назвал отправку первого судна с зерном из Одессы важным началом
 
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