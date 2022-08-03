https://ria.ru/20220803/stroitelstvo-1807019101.html
Проблемный ЖК "Университетский" достроили в Нижнем Новгороде
Проблемный ЖК "Университетский" достроили в Нижнем Новгороде - РИА Новости, 03.08.2022
Проблемный ЖК "Университетский" достроили в Нижнем Новгороде
Строительство проблемного жилого комплекса "Университетский" завершили в Нижнем Новгороде, сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области. РИА Новости, 03.08.2022
2022-08-03T17:16
2022-08-03T17:16
2022-08-03T17:17
нижегородская область
общество
глеб никитин
нижний новгород
нижегородская область
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 3 авг - РИА Новости. Строительство проблемного жилого комплекса "Университетский" завершили в Нижнем Новгороде, сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области.ЖК "Университетский" - это дом переменной этажности в пять, семь и девять этажей с подземной парковкой."Региональная дирекция по строительству, занимающаяся достройкой ЖК "Университетский" в Нижнем Новгороде на Казанском шоссе, завершила строительные работы на объекте. Министерством строительства области выдано разрешение на ввод данного объекта в эксплуатацию", - говорится в сообщении.Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин отметил, что предыдущий застройщик прекратил работы в начале 2017 года. На момент банкротства компании готовность дома составляла менее 1%, было частично выполнено устройство свайного поля. На тот момент деньги в покупку квартир в доме вложило около 80 дольщиков. Строительство ЖК было возобновлено осенью 2019 года и продолжалось, несмотря на коронавирусные ограничения."Здесь реализован региональный механизм достройки проблемного дома: новому застройщику предоставлен земельный участок, стоимость которого компенсирует затраты на достройку. Важно, что освоение участка он сможет начать только после того, как будут восстановлены права обманутых дольщиков. По такой же схеме уже достроен проблемный дом на Деловой и ЖК "Пражский квартал" на Большой Печерской", — цитирует пресс-служба слова Никитина.Отмечается, что на предоставленных застройщику компенсационных земельных участках по Казанскому шоссе, переданных региону из федеральной собственности, также предполагается строительство жилых домов. Средства от продажи помещений в них позволят компенсировать застройщику средства, направленные на достройку проблемного жилого комплекса.
https://ria.ru/20220802/arenda-1806639958.html
https://ria.ru/20220801/sad-1806514532.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, глеб никитин, нижний новгород, нижегородская область
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 3 авг - РИА Новости. Строительство проблемного жилого комплекса "Университетский" завершили в Нижнем Новгороде, сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области.
ЖК "Университетский" - это дом переменной этажности в пять, семь и девять этажей с подземной парковкой.
"Региональная дирекция по строительству, занимающаяся достройкой ЖК "Университетский" в Нижнем Новгороде
на Казанском шоссе, завершила строительные работы на объекте. Министерством строительства области выдано разрешение на ввод данного объекта в эксплуатацию", - говорится в сообщении.
Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин
отметил, что предыдущий застройщик прекратил работы в начале 2017 года. На момент банкротства компании готовность дома составляла менее 1%, было частично выполнено устройство свайного поля. На тот момент деньги в покупку квартир в доме вложило около 80 дольщиков. Строительство ЖК было возобновлено осенью 2019 года и продолжалось, несмотря на коронавирусные ограничения.
"Здесь реализован региональный механизм достройки проблемного дома: новому застройщику предоставлен земельный участок, стоимость которого компенсирует затраты на достройку. Важно, что освоение участка он сможет начать только после того, как будут восстановлены права обманутых дольщиков. По такой же схеме уже достроен проблемный дом на Деловой и ЖК "Пражский квартал" на Большой Печерской", — цитирует пресс-служба слова Никитина.
Отмечается, что на предоставленных застройщику компенсационных земельных участках по Казанскому шоссе, переданных региону из федеральной собственности, также предполагается строительство жилых домов. Средства от продажи помещений в них позволят компенсировать застройщику средства, направленные на достройку проблемного жилого комплекса.
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