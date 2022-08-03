Воробьев проверил строительства школы и ДОУ в ЖК "Гусарская баллада"
© Министерство строительного комплекса Московской областиДетский сад на 400 мест и школы на 2,2 тысячи мест в ЖК "Гусарская баллада"
Детский сад на 400 мест и школы на 2,2 тысячи мест в ЖК "Гусарская баллада"
ОДИНЦОВО, 3 авг – РИА Новости. Губернатор Московской области Андрей Воробьев проверил ход строительства детского сада на 400 мест и школы на 2,2 тысячи мест в ЖК "Гусарская баллада".
В ЖК "Гусарская баллада" 29 многоквартирных домов, около 20 тысяч жильцов. Строящийся детский сад и школа будут образовывать многофункциональный образовательный кластер.
"Когда новые микрорайоны растут, заселяются, но вокруг них, по каким-то непонятным причинам, нет школ, детских садов, поликлиник – это доставляет неудобство. Мы сейчас восполняем этот дефицит. Здесь будет школа, которую мы откроем 1 сентября 2023 года, а детский сад - 1 января 2023 года, то есть через 4-5 месяцев детский сад уже будет работать и снимет важную потребность всех тех, кто живет вокруг", - сказал Воробьев журналистам.