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Воробьев проверил строительства школы и ДОУ в ЖК "Гусарская баллада" - РИА Новости, 03.08.2022
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Новости Подмосковья
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Воробьев проверил строительства школы и ДОУ в ЖК "Гусарская баллада"
Воробьев проверил строительства школы и ДОУ в ЖК "Гусарская баллада" - РИА Новости, 03.08.2022
Воробьев проверил строительства школы и ДОУ в ЖК "Гусарская баллада"
Губернатор Московской области Андрей Воробьев проверил ход строительства детского сада на 400 мест и школы на 2,2 тысячи мест в ЖК "Гусарская баллада". РИА Новости, 03.08.2022
2022-08-03T12:56
2022-08-03T12:56
новости подмосковья
общество
жилье
московская область (подмосковье)
андрей воробьев
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ОДИНЦОВО, 3 авг – РИА Новости. Губернатор Московской области Андрей Воробьев проверил ход строительства детского сада на 400 мест и школы на 2,2 тысячи мест в ЖК "Гусарская баллада".В ЖК "Гусарская баллада" 29 многоквартирных домов, около 20 тысяч жильцов. Строящийся детский сад и школа будут образовывать многофункциональный образовательный кластер.
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московская область (подмосковье)
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общество, жилье, московская область (подмосковье), андрей воробьев
12:56 03.08.2022
 

Воробьев проверил строительства школы и ДОУ в ЖК "Гусарская баллада"

© Министерство строительного комплекса Московской областиДетский сад на 400 мест и школы на 2,2 тысячи мест в ЖК "Гусарская баллада"
Детский сад на 400 мест и школы на 2,2 тысячи мест в ЖК Гусарская баллада
© Министерство строительного комплекса Московской области
Детский сад на 400 мест и школы на 2,2 тысячи мест в ЖК "Гусарская баллада"
Читать ria.ru в
ОДИНЦОВО, 3 авг – РИА Новости. Губернатор Московской области Андрей Воробьев проверил ход строительства детского сада на 400 мест и школы на 2,2 тысячи мест в ЖК "Гусарская баллада".
В ЖК "Гусарская баллада" 29 многоквартирных домов, около 20 тысяч жильцов. Строящийся детский сад и школа будут образовывать многофункциональный образовательный кластер.
"Когда новые микрорайоны растут, заселяются, но вокруг них, по каким-то непонятным причинам, нет школ, детских садов, поликлиник – это доставляет неудобство. Мы сейчас восполняем этот дефицит. Здесь будет школа, которую мы откроем 1 сентября 2023 года, а детский сад - 1 января 2023 года, то есть через 4-5 месяцев детский сад уже будет работать и снимет важную потребность всех тех, кто живет вокруг", - сказал Воробьев журналистам.
Губернатор Московской области Андрей Воробьев проверил ход работ в ЖК Лайково - РИА Новости, 1920, 29.07.2022
29 июля, 16:05Новости Подмосковья
Губернатор Подмосковья проверил ход работ в ЖК "Лайково"
 
Новости ПодмосковьяОбществоЖильеМосковская область (Подмосковье)Андрей Воробьев
 
 
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