https://ria.ru/20220803/stroitelstvo-1806898100.html

Воробьев проверил строительства школы и ДОУ в ЖК "Гусарская баллада"

Воробьев проверил строительства школы и ДОУ в ЖК "Гусарская баллада" - РИА Новости, 03.08.2022

Воробьев проверил строительства школы и ДОУ в ЖК "Гусарская баллада"

Губернатор Московской области Андрей Воробьев проверил ход строительства детского сада на 400 мест и школы на 2,2 тысячи мест в ЖК "Гусарская баллада". РИА Новости, 03.08.2022

2022-08-03T12:56

2022-08-03T12:56

2022-08-03T12:56

новости подмосковья

общество

жилье

московская область (подмосковье)

андрей воробьев

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ОДИНЦОВО, 3 авг – РИА Новости. Губернатор Московской области Андрей Воробьев проверил ход строительства детского сада на 400 мест и школы на 2,2 тысячи мест в ЖК "Гусарская баллада".В ЖК "Гусарская баллада" 29 многоквартирных домов, около 20 тысяч жильцов. Строящийся детский сад и школа будут образовывать многофункциональный образовательный кластер.

https://ria.ru/20220729/stroitelstvo-1805898397.html

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Алёна Пава

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Алёна Пава

общество, жилье, московская область (подмосковье), андрей воробьев