https://ria.ru/20220803/spetsoperatsiya-1807099847.html

В Донбассе обезвредили более 198 тысяч взрывоопасных предметов

В Донбассе обезвредили более 198 тысяч взрывоопасных предметов - РИА Новости, 03.08.2022

В Донбассе обезвредили более 198 тысяч взрывоопасных предметов

Российские военные саперы обезвредили в Донбассе более 198 тысяч взрывоопасных предметов, сообщил в среду руководитель Межведомственного координационного штаба... РИА Новости, 03.08.2022

2022-08-03T21:38

2022-08-03T21:38

2022-08-03T21:38

специальная военная операция на украине

россия

луганская народная республика

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

вооруженные силы украины

украина

михаил мизинцев

национальный центр управления обороной рф

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МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Российские военные саперы обезвредили в Донбассе более 198 тысяч взрывоопасных предметов, сообщил в среду руководитель Межведомственного координационного штаба Российской Федерации по гуманитарному реагированию – начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.Отряды разминирования Вооруженных Сил Российской Федерации и МЧС России продолжают выполнять задачи по очистке Донецкой и Луганской Народных Республик от взрывоопасных предметов."Всего проверено: 6 499,14 гектара территории, 620 зданий (из них 13 социально значимых объектов), четыре моста и 96,6 километра дорог. Обнаружено и обезврежено 198 068 взрывоопасных предметов", - сказал Мизинцев.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

россия

луганская народная республика

украина

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Наталья Макарова

россия, луганская народная республика, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), вооруженные силы украины, украина, михаил мизинцев, национальный центр управления обороной рф