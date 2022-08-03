https://ria.ru/20220803/spetsoperatsiya-1807099847.html
В Донбассе обезвредили более 198 тысяч взрывоопасных предметов
В Донбассе обезвредили более 198 тысяч взрывоопасных предметов - РИА Новости, 03.08.2022
В Донбассе обезвредили более 198 тысяч взрывоопасных предметов
Российские военные саперы обезвредили в Донбассе более 198 тысяч взрывоопасных предметов, сообщил в среду руководитель Межведомственного координационного штаба... РИА Новости, 03.08.2022
2022-08-03T21:38
2022-08-03T21:38
2022-08-03T21:38
специальная военная операция на украине
россия
луганская народная республика
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
вооруженные силы украины
украина
михаил мизинцев
национальный центр управления обороной рф
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МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Российские военные саперы обезвредили в Донбассе более 198 тысяч взрывоопасных предметов, сообщил в среду руководитель Межведомственного координационного штаба Российской Федерации по гуманитарному реагированию – начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.Отряды разминирования Вооруженных Сил Российской Федерации и МЧС России продолжают выполнять задачи по очистке Донецкой и Луганской Народных Республик от взрывоопасных предметов."Всего проверено: 6 499,14 гектара территории, 620 зданий (из них 13 социально значимых объектов), четыре моста и 96,6 километра дорог. Обнаружено и обезврежено 198 068 взрывоопасных предметов", - сказал Мизинцев.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, луганская народная республика, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), вооруженные силы украины, украина, михаил мизинцев, национальный центр управления обороной рф
В Донбассе обезвредили более 198 тысяч взрывоопасных предметов
Минобороны: в Донбассе обезвредили более 198 тысяч взрывоопасных предметов