https://ria.ru/20220803/spetsoperatsiya-1806885377.html
Российские военные уничтожили более 50 украинских националистов в ДНР
Российские военные уничтожили более 50 украинских националистов в ДНР - РИА Новости, 03.08.2022
Российские военные уничтожили более 50 украинских националистов в ДНР
ВКС России высокоточным ударом уничтожили свыше 50 украинских националистов и шесть единиц техники в результате удара по пункту временной дислокации 81-й... РИА Новости, 03.08.2022
2022-08-03T12:02
2022-08-03T12:02
2022-08-03T12:11
специальная военная операция на украине
в мире
россия
войска воздушно-космической обороны
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. ВКС России высокоточным ударом уничтожили свыше 50 украинских националистов и шесть единиц техники в результате удара по пункту временной дислокации 81-й аэромобильной бригады украинских войск в Николаевке в ДНР, сообщили в среду в Минобороны России."В результате высокоточного удара ВКС России по пункту временной дислокации подразделения 81-й аэромобильной бригады ВСУ в Николаевке Донецкой Народной Республики уничтожено свыше 50 националистов и шесть единиц автомобильной техники", - сообщили в ведомстве.
https://ria.ru/20220803/spetsoperatsiya-1806887206.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, войска воздушно-космической обороны, вооруженные силы украины
12:02 03.08.2022 (обновлено: 12:11 03.08.2022)
Российские военные уничтожили более 50 украинских националистов в ДНР
Минобороны заявило об уничтожении более 50 украинских националистов в Николаевке в ДНР