https://ria.ru/20220803/spetsoperatsiya-1806885377.html

Российские военные уничтожили более 50 украинских националистов в ДНР

Российские военные уничтожили более 50 украинских националистов в ДНР - РИА Новости, 03.08.2022

Российские военные уничтожили более 50 украинских националистов в ДНР

ВКС России высокоточным ударом уничтожили свыше 50 украинских националистов и шесть единиц техники в результате удара по пункту временной дислокации 81-й... РИА Новости, 03.08.2022

2022-08-03T12:02

2022-08-03T12:02

2022-08-03T12:11

специальная военная операция на украине

в мире

россия

войска воздушно-космической обороны

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. ВКС России высокоточным ударом уничтожили свыше 50 украинских националистов и шесть единиц техники в результате удара по пункту временной дислокации 81-й аэромобильной бригады украинских войск в Николаевке в ДНР, сообщили в среду в Минобороны России."В результате высокоточного удара ВКС России по пункту временной дислокации подразделения 81-й аэромобильной бригады ВСУ в Николаевке Донецкой Народной Республики уничтожено свыше 50 националистов и шесть единиц автомобильной техники", - сообщили в ведомстве.

https://ria.ru/20220803/spetsoperatsiya-1806887206.html

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, россия, войска воздушно-космической обороны, вооруженные силы украины