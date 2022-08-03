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Российские военные уничтожили более 50 украинских националистов в ДНР - РИА Новости, 03.08.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
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Российские военные уничтожили более 50 украинских националистов в ДНР
Российские военные уничтожили более 50 украинских националистов в ДНР - РИА Новости, 03.08.2022
Российские военные уничтожили более 50 украинских националистов в ДНР
ВКС России высокоточным ударом уничтожили свыше 50 украинских националистов и шесть единиц техники в результате удара по пункту временной дислокации 81-й... РИА Новости, 03.08.2022
2022-08-03T12:02
2022-08-03T12:11
специальная военная операция на украине
в мире
россия
войска воздушно-космической обороны
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. ВКС России высокоточным ударом уничтожили свыше 50 украинских националистов и шесть единиц техники в результате удара по пункту временной дислокации 81-й аэромобильной бригады украинских войск в Николаевке в ДНР, сообщили в среду в Минобороны России."В результате высокоточного удара ВКС России по пункту временной дислокации подразделения 81-й аэромобильной бригады ВСУ в Николаевке Донецкой Народной Республики уничтожено свыше 50 националистов и шесть единиц автомобильной техники", - сообщили в ведомстве.
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в мире, россия, войска воздушно-космической обороны, вооруженные силы украины
12:02 03.08.2022 (обновлено: 12:11 03.08.2022)
 
Российские военные уничтожили более 50 украинских националистов в ДНР

Минобороны заявило об уничтожении более 50 украинских националистов в Николаевке в ДНР

© РИА НовостиВоеннослужащий десантной противотанковой батареи ВДВ управляет с боевой машины десанта противотанковой ракетой "Корнет
Военнослужащий десантной противотанковой батареи ВДВ управляет с боевой машины десанта противотанковой ракетой Корнет - РИА Новости, 1920, 03.08.2022
© РИА Новости
Военнослужащий десантной противотанковой батареи ВДВ управляет с боевой машины десанта противотанковой ракетой "Корнет. Архивное фото
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МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. ВКС России высокоточным ударом уничтожили свыше 50 украинских националистов и шесть единиц техники в результате удара по пункту временной дислокации 81-й аэромобильной бригады украинских войск в Николаевке в ДНР, сообщили в среду в Минобороны России.
"В результате высокоточного удара ВКС России по пункту временной дислокации подразделения 81-й аэромобильной бригады ВСУ в Николаевке Донецкой Народной Республики уничтожено свыше 50 националистов и шесть единиц автомобильной техники", - сообщили в ведомстве.
Военнослужащие десантной противотанковой батареи ВДВ на южном направлении специальной военной операции на Украине - РИА Новости, 1920, 03.08.2022
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