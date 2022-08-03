https://ria.ru/20220803/sotrudnichestvo-1807102408.html

Руденя поддержал предложения о сотрудничестве школьников Верхневолжья и ДНР

Руденя поддержал предложения о сотрудничестве школьников Верхневолжья и ДНР - РИА Новости, 03.08.2022

Руденя поддержал предложения о сотрудничестве школьников Верхневолжья и ДНР

Губернатор Тверской области Игорь Руденя в среду на встрече с детьми из ДНР, прибывшими на отдых и оздоровление в Тверскую область, поддержал предложения о... РИА Новости, 03.08.2022

2022-08-03T22:05

2022-08-03T22:05

2022-08-03T22:05

тверская область

общество

донецкая народная республика

донбасс

донецк (днр)

игорь руденя

тверская область

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ТВЕРЬ, 3 авг – РИА Новости. Губернатор Тверской области Игорь Руденя в среду на встрече с детьми из ДНР, прибывшими на отдых и оздоровление в Тверскую область, поддержал предложения о совместных проектах школьников Верхневолжья и ДНР."Вы, молодое поколение Донбасса, и мы, поколение Центральной России – все одной крови. У нас одна история, одна вера, единая система ценностей. Здорово, что сегодня у вас есть возможность пообщаться, побыть вместе с нашими ребятами", - сказал Руденя.Глава региона поддержал предложение о сотрудничестве отделений Российского движения детей и молодежи, которые планируется создать в регионе, и ДНР. Также планируется организовать товарищеский футбольный матч между ребятами из Донбасса и Тверской области и пригласить школьников Донбасса к участию в региональных мероприятиях. Одним из таких событий станет фестиваль детского кино осенью 2022 года.Всего регион принял 65 ребят из Донецка и Макеевки в возрасте от 12 лет. Из них семеро детей из многодетных семей, восемь – из семей военнослужащих. Школьники являются призерами и победителями соревнований по разным видам спорта, предметных и творческих конкурсов, международной олимпиады по русскому языку.Для ребят подготовлена культурная и образовательная программы с посещением музеев Тверской области, организаций региона. С начала учебного года дети из ДНР и ЛНР начнут посещать детские сады и школы, их обеспечат школьной формой и наборами принадлежностей для учебы.

https://ria.ru/20220616/tver-1795937953.html

https://ria.ru/20220429/podderzhka-1786100538.html

донецкая народная республика

донбасс

донецк (днр)

тверская область

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

общество, донецкая народная республика, донбасс, донецк (днр), игорь руденя, тверская область