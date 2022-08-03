Руденя поддержал предложения о сотрудничестве школьников Верхневолжья и ДНР
© Фото предоставлено пресс-службой правительства Тверской области Губернатор Тверской области Игорь Руденя на встрече с детьми из ДНР, прибывшими на отдых и оздоровление в Тверскую область
© Фото предоставлено пресс-службой правительства Тверской области
ТВЕРЬ, 3 авг – РИА Новости. Губернатор Тверской области Игорь Руденя в среду на встрече с детьми из ДНР, прибывшими на отдых и оздоровление в Тверскую область, поддержал предложения о совместных проектах школьников Верхневолжья и ДНР.
"Вы, молодое поколение Донбасса, и мы, поколение Центральной России – все одной крови. У нас одна история, одна вера, единая система ценностей. Здорово, что сегодня у вас есть возможность пообщаться, побыть вместе с нашими ребятами", - сказал Руденя.
Глава региона поддержал предложение о сотрудничестве отделений Российского движения детей и молодежи, которые планируется создать в регионе, и ДНР. Также планируется организовать товарищеский футбольный матч между ребятами из Донбасса и Тверской области и пригласить школьников Донбасса к участию в региональных мероприятиях. Одним из таких событий станет фестиваль детского кино осенью 2022 года.
Всего регион принял 65 ребят из Донецка и Макеевки в возрасте от 12 лет. Из них семеро детей из многодетных семей, восемь – из семей военнослужащих. Школьники являются призерами и победителями соревнований по разным видам спорта, предметных и творческих конкурсов, международной олимпиады по русскому языку.
Для ребят подготовлена культурная и образовательная программы с посещением музеев Тверской области, организаций региона. С начала учебного года дети из ДНР и ЛНР начнут посещать детские сады и школы, их обеспечат школьной формой и наборами принадлежностей для учебы.
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