Рейтинг@Mail.ru
В МИД России заявили о завершении эпохи сотрудничества с Западом - РИА Новости, 03.08.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220803/sotrudnichestvo-1806867486.html
В МИД России заявили о завершении эпохи сотрудничества с Западом
В МИД России заявили о завершении эпохи сотрудничества с Западом - РИА Новости, 03.08.2022
В МИД России заявили о завершении эпохи сотрудничества с Западом
Эпоха сотрудничества с Западом завершена, пришло время избавиться от иллюзий и понять, что возвращения к ситуации до 24 февраля в отношениях с Европой и США не... РИА Новости, 03.08.2022
2022-08-03T11:06
2022-08-03T14:01
в мире
украина
россия
сша
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/1f/1792112033_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_6c51463e7dc85dd794675031254e07ed.jpg
МОСКВА, 3 авг — РИА Новости. Эпоха сотрудничества с Западом завершена, пришло время избавиться от иллюзий и понять, что возвращения к ситуации до 24 февраля в отношениях с Европой и США не будет, заявил директор департамента внешнеполитического планирования МИД России Алексей Дробинин."Независимо от продолжительности и исхода СВО (российской военной операции на Украине. — Прим. ред.) уже сейчас можно констатировать, что тридцатилетняя эпоха в целом конструктивного, хотя и небеспроблемного сотрудничества с Западом бесповоротно завершена", — написал дипломат в своей статье "Уроки истории и образ будущего: размышления о внешней политике России".По его мнению, сейчас для российских властей представилась возможность окончательно избавиться от иллюзий и выйти "за рамки парадигмы "дружественного поглощения", из раза в раз воспроизводившейся западными коллегами после 1992 года"."Понятно, что возвращения к ситуации до 24 февраля в отношениях со странами Северной Америки и Европы не будет", — утверждает Дробинин.Как добавил представитель ведомства, Россия "вступила в острую фазу единоборства с агрессивным альянсом недружественных государств" во главе с США. Цель объединения, как считает дипломат, — устранить Россию как геополитического конкурента.После начала боевых действий на Украине Запад усилил санкционное давление на Москву. Многие страны объявили о заморозке российских активов и начали прорабатывать способы отказаться от энергоносителей из России. Эти меры обернулись проблемами для Европы и США, спровоцировав рост цен на продукты питания и топливо.В Кремле эти меры назвали экономической войной. Как отмечал президент Владимир Путин, санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике, а основная цель Запада — ухудшить жизнь миллионов людей.
https://ria.ru/20220803/sanktsii-1806822994.html
https://radiosputnik.ria.ru/20220803/samsung-1806860803.html
украина
россия
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/1f/1792112033_111:0:2842:2048_1920x0_80_0_0_85bfa5f06bd5684d02e50198009bac36.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, россия, сша, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
11:06 03.08.2022 (обновлено: 14:01 03.08.2022)
 
В МИД России заявили о завершении эпохи сотрудничества с Западом

МИД России: эпоха конструктивного сотрудничества Москвы и Запада бесповоротно завершена

© AP Photo / Pavel GolovkinЗдание МИД России в Москве
Здание МИД России в Москве - РИА Новости, 1920, 03.08.2022
© AP Photo / Pavel Golovkin
Здание МИД России в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 авг — РИА Новости. Эпоха сотрудничества с Западом завершена, пришло время избавиться от иллюзий и понять, что возвращения к ситуации до 24 февраля в отношениях с Европой и США не будет, заявил директор департамента внешнеполитического планирования МИД России Алексей Дробинин.
"Независимо от продолжительности и исхода СВО (российской военной операции на Украине. — Прим. ред.) уже сейчас можно констатировать, что тридцатилетняя эпоха в целом конструктивного, хотя и небеспроблемного сотрудничества с Западом бесповоротно завершена", — написал дипломат в своей статье "Уроки истории и образ будущего: размышления о внешней политике России".
Посол РФ в США Анатолий Антонов - РИА Новости, 1920, 03.08.2022
Вчера, 04:53
Антонов заявил, что новые санкции США против России вредят мировым рынкам
По его мнению, сейчас для российских властей представилась возможность окончательно избавиться от иллюзий и выйти "за рамки парадигмы "дружественного поглощения", из раза в раз воспроизводившейся западными коллегами после 1992 года".
"Понятно, что возвращения к ситуации до 24 февраля в отношениях со странами Северной Америки и Европы не будет", — утверждает Дробинин.
Как добавил представитель ведомства, Россия "вступила в острую фазу единоборства с агрессивным альянсом недружественных государств" во главе с США. Цель объединения, как считает дипломат, — устранить Россию как геополитического конкурента.
После начала боевых действий на Украине Запад усилил санкционное давление на Москву. Многие страны объявили о заморозке российских активов и начали прорабатывать способы отказаться от энергоносителей из России. Эти меры обернулись проблемами для Европы и США, спровоцировав рост цен на продукты питания и топливо.
В Кремле эти меры назвали экономической войной. Как отмечал президент Владимир Путин, санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике, а основная цель Запада — ухудшить жизнь миллионов людей.
Логотип компании Samsung - РИА Новости, 1920, 03.08.2022
Вчера, 10:43Сказано в эфире
"Изящный обход санкций": эксперт о поставках ремкомплектов Samsung в РФ
 
В миреУкраинаРоссияСШАМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала