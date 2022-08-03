https://ria.ru/20220803/sotrudnichestvo-1806867486.html

В МИД России заявили о завершении эпохи сотрудничества с Западом

В МИД России заявили о завершении эпохи сотрудничества с Западом - РИА Новости, 03.08.2022

В МИД России заявили о завершении эпохи сотрудничества с Западом

Эпоха сотрудничества с Западом завершена, пришло время избавиться от иллюзий и понять, что возвращения к ситуации до 24 февраля в отношениях с Европой и США не... РИА Новости, 03.08.2022

2022-08-03T11:06

2022-08-03T11:06

2022-08-03T14:01

в мире

украина

россия

сша

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

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МОСКВА, 3 авг — РИА Новости. Эпоха сотрудничества с Западом завершена, пришло время избавиться от иллюзий и понять, что возвращения к ситуации до 24 февраля в отношениях с Европой и США не будет, заявил директор департамента внешнеполитического планирования МИД России Алексей Дробинин."Независимо от продолжительности и исхода СВО (российской военной операции на Украине. — Прим. ред.) уже сейчас можно констатировать, что тридцатилетняя эпоха в целом конструктивного, хотя и небеспроблемного сотрудничества с Западом бесповоротно завершена", — написал дипломат в своей статье "Уроки истории и образ будущего: размышления о внешней политике России".По его мнению, сейчас для российских властей представилась возможность окончательно избавиться от иллюзий и выйти "за рамки парадигмы "дружественного поглощения", из раза в раз воспроизводившейся западными коллегами после 1992 года"."Понятно, что возвращения к ситуации до 24 февраля в отношениях со странами Северной Америки и Европы не будет", — утверждает Дробинин.Как добавил представитель ведомства, Россия "вступила в острую фазу единоборства с агрессивным альянсом недружественных государств" во главе с США. Цель объединения, как считает дипломат, — устранить Россию как геополитического конкурента.После начала боевых действий на Украине Запад усилил санкционное давление на Москву. Многие страны объявили о заморозке российских активов и начали прорабатывать способы отказаться от энергоносителей из России. Эти меры обернулись проблемами для Европы и США, спровоцировав рост цен на продукты питания и топливо.В Кремле эти меры назвали экономической войной. Как отмечал президент Владимир Путин, санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике, а основная цель Запада — ухудшить жизнь миллионов людей.

https://ria.ru/20220803/sanktsii-1806822994.html

https://radiosputnik.ria.ru/20220803/samsung-1806860803.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, украина, россия, сша, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)