https://ria.ru/20220803/skver-1807105276.html

В микрорайоне Мигалово в Твери благоустроят новый сквер

В микрорайоне Мигалово в Твери благоустроят новый сквер - РИА Новости, 03.08.2022

В микрорайоне Мигалово в Твери благоустроят новый сквер

В Твери благоустроят новый сквер в микрорайоне Мигалово, сообщает пресс-служба регионального правительства. РИА Новости, 03.08.2022

2022-08-03T22:12

2022-08-03T22:12

2022-08-03T22:12

тверская область

общество

игорь руденя

тверь

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ТВЕРЬ, 3 авг - РИА Новости. В Твери благоустроят новый сквер в микрорайоне Мигалово, сообщает пресс-служба регионального правительства.Глава региона Игорь Руденя в среду в рамках инспекционной поездки по Твери познакомился с ходом благоустройства зеленой зоны в микрорайоне Мигалово. Работы на общественной территории проходят в рамках национального проекта "Жилье и городская среда".На данный момент на объекте ведется планировка, установка малых архитектурных форм, детской и спортивных площадок, устройство пешеходных дорожек, велопарковок, продолжаются работы по озеленению и освещению. Руденя поручил включить в проект обустройство парковочных карманов на территории общественного пространства. Работы планируется завершить к началу сентября 2022 года.Проект обновления общественной зоны в Мигалово стал одним из победителей прошлогоднего онлайн-голосования за объекты благоустройства общественных территорий, набрав 5894 голоса."На всех площадках отмечаем высокие темпы проведения работ. Для нас важно, чтобы они были выполнены качественно и завершены в срок. Мы постепенно нарабатываем опыт работы по ключевым направлениям, в том числе, в сфере благоустройства территорий, что дает нам возможность создавать интересные пространства, где жители могут проводить свободное время", – отметил Руденя.

https://ria.ru/20220721/trassa-1804045703.html

https://ria.ru/20220617/park-1796233237.html

тверь

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общество, игорь руденя, тверь