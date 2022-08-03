https://ria.ru/20220803/skoraya-1806999854.html

Минздрав Татарстана изучит, почему скорая отказалась ехать к ребенку

Минздрав Татарстана изучит, почему скорая отказалась ехать к ребенку - РИА Новости, 03.08.2022

Минздрав Татарстана изучит, почему скорая отказалась ехать к ребенку

Минздрав Татарстана организовал проверку действий диспетчера "скорой" Ютазинского района, где, по данным прессы, отказались приехать на вызов к покусанному... РИА Новости, 03.08.2022

2022-08-03T16:36

2022-08-03T16:36

2022-08-03T16:36

происшествия

здоровье - общество

республика татарстан (татарстан)

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КАЗАНЬ, 3 авг – РИА Новости. Минздрав Татарстана организовал проверку действий диспетчера "скорой" Ютазинского района, где, по данным прессы, отказались приехать на вызов к покусанному собакой малышу, сообщил представитель Минздрава.Ранее в местных СМИ появилась информация о том, что в Ютазинском районе Татарстана собака покусала пятилетнего мальчика. Родители позвонили в районную станцию скорой помощи, но им отказали. Помощь ребенку оказали приехавшие специалисты службы "112"."Выражаем искреннее сожаление о сложившейся ситуации… На данный момент организована проверка действий диспетчера, принимавшего звонок от родителей. Запрос об анализе ситуации направлен главному врачу центральной районной больницы", - сказал собеседник агентства.Представитель Минздрава также отметил, что сотрудниками Лениногорской центральной районной больницы, где ребенок находится в настоящее время, приняты все меры для спасения его жизни и здоровья. Ситуация находится на контроле у министра здравоохранения Татарстана.

https://ria.ru/20220724/sobaka-1804577812.html

республика татарстан (татарстан)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

происшествия, здоровье - общество, республика татарстан (татарстан)