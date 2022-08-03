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Минздрав Татарстана изучит, почему скорая отказалась ехать к ребенку - РИА Новости, 03.08.2022
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Минздрав Татарстана изучит, почему скорая отказалась ехать к ребенку
Минздрав Татарстана изучит, почему скорая отказалась ехать к ребенку - РИА Новости, 03.08.2022
Минздрав Татарстана изучит, почему скорая отказалась ехать к ребенку
Минздрав Татарстана организовал проверку действий диспетчера "скорой" Ютазинского района, где, по данным прессы, отказались приехать на вызов к покусанному... РИА Новости, 03.08.2022
2022-08-03T16:36
2022-08-03T16:36
происшествия
здоровье - общество
республика татарстан (татарстан)
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КАЗАНЬ, 3 авг – РИА Новости. Минздрав Татарстана организовал проверку действий диспетчера "скорой" Ютазинского района, где, по данным прессы, отказались приехать на вызов к покусанному собакой малышу, сообщил представитель Минздрава.Ранее в местных СМИ появилась информация о том, что в Ютазинском районе Татарстана собака покусала пятилетнего мальчика. Родители позвонили в районную станцию скорой помощи, но им отказали. Помощь ребенку оказали приехавшие специалисты службы "112"."Выражаем искреннее сожаление о сложившейся ситуации… На данный момент организована проверка действий диспетчера, принимавшего звонок от родителей. Запрос об анализе ситуации направлен главному врачу центральной районной больницы", - сказал собеседник агентства.Представитель Минздрава также отметил, что сотрудниками Лениногорской центральной районной больницы, где ребенок находится в настоящее время, приняты все меры для спасения его жизни и здоровья. Ситуация находится на контроле у министра здравоохранения Татарстана.
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происшествия, здоровье - общество, республика татарстан (татарстан)
16:36 03.08.2022
 
Минздрав Татарстана изучит, почему скорая отказалась ехать к ребенку

Минздрав Татарстана изучит, почему скорая отказалась ехать к покусанному собакой ребенку

© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкМашины скорой помощи в Казани
Машины скорой помощи в Казани - РИА Новости, 1920, 03.08.2022
© РИА Новости / Максим Богодвид
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Машины скорой помощи в Казани. Архивное фото
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КАЗАНЬ, 3 авг – РИА Новости. Минздрав Татарстана организовал проверку действий диспетчера "скорой" Ютазинского района, где, по данным прессы, отказались приехать на вызов к покусанному собакой малышу, сообщил представитель Минздрава.
Ранее в местных СМИ появилась информация о том, что в Ютазинском районе Татарстана собака покусала пятилетнего мальчика. Родители позвонили в районную станцию скорой помощи, но им отказали. Помощь ребенку оказали приехавшие специалисты службы "112".
"Выражаем искреннее сожаление о сложившейся ситуации… На данный момент организована проверка действий диспетчера, принимавшего звонок от родителей. Запрос об анализе ситуации направлен главному врачу центральной районной больницы", - сказал собеседник агентства.
Представитель Минздрава также отметил, что сотрудниками Лениногорской центральной районной больницы, где ребенок находится в настоящее время, приняты все меры для спасения его жизни и здоровья. Ситуация находится на контроле у министра здравоохранения Татарстана.
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