https://ria.ru/20220803/sklad-1806923838.html

На загоревшемся в Подмосковье складе Ozon рухнула часть кровли

На загоревшемся в Подмосковье складе Ozon рухнула часть кровли - РИА Новости, 03.08.2022

На загоревшемся в Подмосковье складе Ozon рухнула часть кровли

Часть кровли горящего склада компании Ozon обрушилась из-за пожара в Истринском районе Московской области, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб. РИА Новости, 03.08.2022

2022-08-03T13:45

2022-08-03T13:45

2022-08-03T17:46

происшествия

пожар на складе ozon в подмосковье

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МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Часть кровли горящего склада компании Ozon обрушилась из-за пожара в Истринском районе Московской области, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб."Произошло обрушение части кровли", - сказал собеседник агентства.Он уточнил, что по предварительным данным пострадавших в результате пожара нет.

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Кадры пожара склада Озон с дрона Площадь пожара в здании склада компании Ozon в Истринском районе Московской области увеличилось до 35 тысяч квадратных метров, рассказали РИА Новости в пресс-службе регионального главка МЧС. 2022-08-03T13:45 true PT0M22S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, пожар на складе ozon в подмосковье, видео