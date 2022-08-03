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На загоревшемся в Подмосковье складе Ozon рухнула часть кровли - РИА Новости, 03.08.2022
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На загоревшемся в Подмосковье складе Ozon рухнула часть кровли
На загоревшемся в Подмосковье складе Ozon рухнула часть кровли - РИА Новости, 03.08.2022
На загоревшемся в Подмосковье складе Ozon рухнула часть кровли
Часть кровли горящего склада компании Ozon обрушилась из-за пожара в Истринском районе Московской области, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб. РИА Новости, 03.08.2022
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происшествия
пожар на складе ozon в подмосковье
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МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Часть кровли горящего склада компании Ozon обрушилась из-за пожара в Истринском районе Московской области, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб."Произошло обрушение части кровли", - сказал собеседник агентства.Он уточнил, что по предварительным данным пострадавших в результате пожара нет.
РИА Новости
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РИА Новости
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5
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Кадры пожара склада Озон с дрона
Площадь пожара в здании склада компании Ozon в Истринском районе Московской области увеличилось до 35 тысяч квадратных метров, рассказали РИА Новости в пресс-службе регионального главка МЧС.
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происшествия, пожар на складе ozon в подмосковье, видео
На загоревшемся в Подмосковье складе Ozon рухнула часть кровли
МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Часть кровли горящего склада компании Ozon обрушилась из-за пожара в Истринском районе Московской области, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб.
2022-08-03T13:45
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13:45 03.08.2022 (обновлено: 17:46 03.08.2022)
 
На загоревшемся в Подмосковье складе Ozon рухнула часть кровли

На загоревшемся в Истринском районе складе Ozon рухнула часть кровли

© РИА НовостиДым от пожара на складе Ozon в Подмосковье. Кадр из видео
Дым от пожара на складе Ozon в Подмосковье. Кадр из видео
© РИА Новости
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Часть кровли горящего склада компании Ozon обрушилась из-за пожара в Истринском районе Московской области, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб.
"Произошло обрушение части кровли", - сказал собеседник агентства.
Он уточнил, что по предварительным данным пострадавших в результате пожара нет.
 
ПроисшествияПожар на складе Ozon в Подмосковье
 
 
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