https://ria.ru/20220803/shveytsariya-1807021229.html

В Швейцарии заявили о нарушении конституции из-за санкций против России

В Швейцарии заявили о нарушении конституции из-за санкций против России - РИА Новости, 03.08.2022

В Швейцарии заявили о нарушении конституции из-за санкций против России

Принятие антироссийских санкций нарушает конституцию Швейцарии, заявила РИА Новости пресс-секретарь Швейцарской народной партии (UDC) — крупнейшей партии... РИА Новости, 03.08.2022

2022-08-03T17:20

2022-08-03T17:20

2022-08-03T18:14

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швейцария

россия

санкции в отношении россии

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ЖЕНЕВА, 3 авг — РИА Новости. Принятие антироссийских санкций нарушает конституцию Швейцарии, заявила РИА Новости пресс-секретарь Швейцарской народной партии (UDC) — крупнейшей партии Федерального собрания Андреа Зомер."Введение санкций нарушает нейтралитет страны и, следовательно, ее конституцию. В конституции указано, что Швейцария нейтральна. Мы против санкций", — сказала она.Накануне Федеральный совет принял седьмой пакет рестрикций в отношении России, включая эмбарго на поставки золота. Сегодня также стало известно о решении властей заморозить активы Сбербанка и запретить операции с ним за исключением "упорядоченного закрытия сделок и продажи дочерних компаний" российской кредитной организации.После начала военной операции на Украине Запад усилил санкционное давление на Москву. Президент Владимир Путин заявил, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а ограничения нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель санкций — ухудшить жизнь миллионов людей.Швейцария находится среди 49 государств, внесенных правительством России в список недружественных стран. Замглавы российского МИД Евгений Иванов в апреле заявил, что после присоединения к европейским санкциям нейтралитет "остался только на словах".

https://ria.ru/20220730/sanktsii-1806077569.html

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Кирилл Волков

в мире, швейцария, россия, санкции в отношении россии