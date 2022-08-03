https://ria.ru/20220803/shveytsariya-1807021229.html
В Швейцарии заявили о нарушении конституции из-за санкций против России
В Швейцарии заявили о нарушении конституции из-за санкций против России - РИА Новости, 03.08.2022
В Швейцарии заявили о нарушении конституции из-за санкций против России
Принятие антироссийских санкций нарушает конституцию Швейцарии, заявила РИА Новости пресс-секретарь Швейцарской народной партии (UDC) — крупнейшей партии... РИА Новости, 03.08.2022
2022-08-03T17:20
2022-08-03T17:20
2022-08-03T18:14
в мире
швейцария
россия
санкции в отношении россии
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ЖЕНЕВА, 3 авг — РИА Новости. Принятие антироссийских санкций нарушает конституцию Швейцарии, заявила РИА Новости пресс-секретарь Швейцарской народной партии (UDC) — крупнейшей партии Федерального собрания Андреа Зомер."Введение санкций нарушает нейтралитет страны и, следовательно, ее конституцию. В конституции указано, что Швейцария нейтральна. Мы против санкций", — сказала она.Накануне Федеральный совет принял седьмой пакет рестрикций в отношении России, включая эмбарго на поставки золота. Сегодня также стало известно о решении властей заморозить активы Сбербанка и запретить операции с ним за исключением "упорядоченного закрытия сделок и продажи дочерних компаний" российской кредитной организации.После начала военной операции на Украине Запад усилил санкционное давление на Москву. Президент Владимир Путин заявил, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а ограничения нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель санкций — ухудшить жизнь миллионов людей.Швейцария находится среди 49 государств, внесенных правительством России в список недружественных стран. Замглавы российского МИД Евгений Иванов в апреле заявил, что после присоединения к европейским санкциям нейтралитет "остался только на словах".
https://ria.ru/20220730/sanktsii-1806077569.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, швейцария, россия, санкции в отношении россии
17:20 03.08.2022 (обновлено: 18:14 03.08.2022)
В Швейцарии заявили о нарушении конституции из-за санкций против России
Швейцарская партия UDC: принятие санкций против России нарушает конституцию страны
ЖЕНЕВА, 3 авг — РИА Новости. Принятие антироссийских санкций нарушает конституцию Швейцарии, заявила РИА Новости пресс-секретарь Швейцарской народной партии (UDC) — крупнейшей партии Федерального собрания Андреа Зомер.
"Введение санкций нарушает нейтралитет страны и, следовательно, ее конституцию. В конституции указано, что Швейцария
нейтральна. Мы против санкций", — сказала она.
Накануне Федеральный совет принял седьмой пакет рестрикций в отношении России, включая эмбарго на поставки золота. Сегодня также стало известно о решении властей заморозить активы Сбербанка и запретить операции с ним за исключением "упорядоченного закрытия сделок и продажи дочерних компаний" российской кредитной организации.
После начала военной операции на Украине Запад усилил санкционное давление на Москву
. Президент Владимир Путин
заявил, что политика сдерживания и ослабления России
— это долгосрочная стратегия Запада, а ограничения нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель санкций — ухудшить жизнь миллионов людей.
Швейцария находится среди 49 государств, внесенных правительством России в список недружественных стран. Замглавы российского МИД Евгений Иванов в апреле заявил, что после присоединения к европейским санкциям нейтралитет "остался только на словах".