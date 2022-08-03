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Швеция не разместит на своей территории ядерное оружие, заявила глава МИД - РИА Новости, 03.08.2022
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Швеция не разместит на своей территории ядерное оружие, заявила глава МИД
Швеция не разместит на своей территории ядерное оружие, заявила глава МИД - РИА Новости, 03.08.2022
Швеция не разместит на своей территории ядерное оружие, заявила глава МИД
Швеция хочет принимать полноценное участие во всех структурах НАТО, но не будет размещать ядерное оружие на своей территории после вступления в альянс, заявила... РИА Новости, 03.08.2022
2022-08-03T16:40
2022-08-03T16:46
в мире
швеция
нато
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ООН, 3 авг - РИА Новости. Швеция хочет принимать полноценное участие во всех структурах НАТО, но не будет размещать ядерное оружие на своей территории после вступления в альянс, заявила журналистам глава шведского МИД Анн Линде."На данный момент мы ждем ратификации. И мы не являемся членом НАТО до тех пор, пока решение не будет ратифицировано", - сказала Линде."Мы хотим принимать полноценное участие во всех структурах НАТО. Но мы не будем размещать какое-либо ядерное оружие на нашей территории", - сказала она, отвечая на вопрос РИА Новости о том, какие конкретно шаги Швеция планирует предпринимать после вступления в НАТО.
https://ria.ru/20220803/nato-1806815472.html
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в мире, швеция, нато
16:40 03.08.2022 (обновлено: 16:46 03.08.2022)
 
Швеция не разместит на своей территории ядерное оружие, заявила глава МИД

Линде: Стокгольм не разместит на своей территории ядерное оружие после вступления в НАТО

CC BY-SA 2.0 / Guillaume Baviere / Stockholm. På SaltsjönФлаг Швеции
Флаг Швеции - РИА Новости, 1920, 03.08.2022
CC BY-SA 2.0 / Guillaume Baviere / Stockholm. På Saltsjön
Флаг Швеции. Архивное фото
Читать ria.ru в
ООН, 3 авг - РИА Новости. Швеция хочет принимать полноценное участие во всех структурах НАТО, но не будет размещать ядерное оружие на своей территории после вступления в альянс, заявила журналистам глава шведского МИД Анн Линде.
"На данный момент мы ждем ратификации. И мы не являемся членом НАТО до тех пор, пока решение не будет ратифицировано", - сказала Линде.
"Мы хотим принимать полноценное участие во всех структурах НАТО. Но мы не будем размещать какое-либо ядерное оружие на нашей территории", - сказала она, отвечая на вопрос РИА Новости о том, какие конкретно шаги Швеция планирует предпринимать после вступления в НАТО.
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