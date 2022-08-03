https://ria.ru/20220803/shvetsiya-1807001206.html
Швеция не разместит на своей территории ядерное оружие, заявила глава МИД
Швеция не разместит на своей территории ядерное оружие, заявила глава МИД - РИА Новости, 03.08.2022
Швеция не разместит на своей территории ядерное оружие, заявила глава МИД
Швеция хочет принимать полноценное участие во всех структурах НАТО, но не будет размещать ядерное оружие на своей территории после вступления в альянс, заявила... РИА Новости, 03.08.2022
2022-08-03T16:40
2022-08-03T16:40
2022-08-03T16:46
в мире
швеция
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ООН, 3 авг - РИА Новости. Швеция хочет принимать полноценное участие во всех структурах НАТО, но не будет размещать ядерное оружие на своей территории после вступления в альянс, заявила журналистам глава шведского МИД Анн Линде."На данный момент мы ждем ратификации. И мы не являемся членом НАТО до тех пор, пока решение не будет ратифицировано", - сказала Линде."Мы хотим принимать полноценное участие во всех структурах НАТО. Но мы не будем размещать какое-либо ядерное оружие на нашей территории", - сказала она, отвечая на вопрос РИА Новости о том, какие конкретно шаги Швеция планирует предпринимать после вступления в НАТО.
https://ria.ru/20220803/nato-1806815472.html
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в мире, швеция, нато
16:40 03.08.2022 (обновлено: 16:46 03.08.2022)
Швеция не разместит на своей территории ядерное оружие, заявила глава МИД
Линде: Стокгольм не разместит на своей территории ядерное оружие после вступления в НАТО