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Суд утвердил штраф Ройзману по делу о неуважении к власти - РИА Новости, 03.08.2022
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Суд утвердил штраф Ройзману по делу о неуважении к власти
Суд утвердил штраф Ройзману по делу о неуважении к власти - РИА Новости, 03.08.2022
Суд утвердил штраф Ройзману по делу о неуважении к власти
Свердловский областной суд отклонил жалобу защитника экс-мэра Екатеринбурга Евгения Ройзмана на штраф по административному протоколу о неуважении к власти в... РИА Новости, 03.08.2022
2022-08-03T13:04
2022-08-03T13:04
происшествия
сергей лавров
россия
екатеринбург
свердловский областной суд
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 3 авг – РИА Новости. Свердловский областной суд отклонил жалобу защитника экс-мэра Екатеринбурга Евгения Ройзмана на штраф по административному протоколу о неуважении к власти в лице главы МИД РФ Сергея Лаврова, сообщает пресс-служба суда.В мае суд оштрафовал Ройзмана на 85 тысяч рублей по протоколу по части 3 статьи 20.1КоАП РФ. Причиной разбирательства стала публикация экс-главы Екатеринбурга в соцсети информации, "выражающейся в неприличной форме, которая оскорбляет человеческое достоинство и выражает неуважение к органам власти РФ в лице министра иностранных дел Сергея Лаврова"."Проверив материалы дела, заслушав мнения сторон, Свердловский областной суд оставил постановление Октябрьского районного суда Екатеринбурга без изменений", - говорится в сообщении.В конце марта Октябрьский суд уральской столицы назначил Ройзману два штрафа по 50 тысяч рублей каждый, 7 апреля – еще один штраф на аналогичную сумму, все - по протоколам о публичной дискредитации Вооруженных сил РФ (часть 1 статьи 20.3.3 КоАП РФ). Защита экс-главы Екатеринбурга обжаловала решение о штрафах, однако облсуд оставил их в силе.
https://ria.ru/20220525/royzman-1790618614.html
https://ria.ru/20220407/royzman-1782294579.html
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происшествия, сергей лавров, россия, екатеринбург, свердловский областной суд
13:04 03.08.2022
 
Суд утвердил штраф Ройзману по делу о неуважении к власти

Суд утвердил штраф экс-мэру Екатеринбургу Ройзману по делу о неуважении к власти

© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкЕвгений Ройзман
Евгений Ройзман - РИА Новости, 1920, 03.08.2022
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Евгений Ройзман. Архивное фото
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 3 авг – РИА Новости. Свердловский областной суд отклонил жалобу защитника экс-мэра Екатеринбурга Евгения Ройзмана на штраф по административному протоколу о неуважении к власти в лице главы МИД РФ Сергея Лаврова, сообщает пресс-служба суда.
В мае суд оштрафовал Ройзмана на 85 тысяч рублей по протоколу по части 3 статьи 20.1КоАП РФ. Причиной разбирательства стала публикация экс-главы Екатеринбурга в соцсети информации, "выражающейся в неприличной форме, которая оскорбляет человеческое достоинство и выражает неуважение к органам власти РФ в лице министра иностранных дел Сергея Лаврова".
Евгений Ройзман вызван на допрос в Следственный комитет - РИА Новости, 1920, 03.08.2022
25 мая, 14:21
Суд оштрафовал Ройзмана за неуважение к Лаврову
"Проверив материалы дела, заслушав мнения сторон, Свердловский областной суд оставил постановление Октябрьского районного суда Екатеринбурга без изменений", - говорится в сообщении.
В конце марта Октябрьский суд уральской столицы назначил Ройзману два штрафа по 50 тысяч рублей каждый, 7 апреля – еще один штраф на аналогичную сумму, все - по протоколам о публичной дискредитации Вооруженных сил РФ (часть 1 статьи 20.3.3 КоАП РФ). Защита экс-главы Екатеринбурга обжаловала решение о штрафах, однако облсуд оставил их в силе.
Бывший мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман в суде - РИА Новости, 1920, 07.04.2022
7 апреля, 14:02
Ройзмана в третий раз оштрафовали за дискредитацию Вооруженных сил России
 
ПроисшествияСергей ЛавровРоссияЕкатеринбургСвердловский областной суд
 
 
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