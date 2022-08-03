https://ria.ru/20220803/shtraf-1806904502.html
Суд утвердил штраф Ройзману по делу о неуважении к власти
Суд утвердил штраф Ройзману по делу о неуважении к власти - РИА Новости, 03.08.2022
Суд утвердил штраф Ройзману по делу о неуважении к власти
Свердловский областной суд отклонил жалобу защитника экс-мэра Екатеринбурга Евгения Ройзмана на штраф по административному протоколу о неуважении к власти в... РИА Новости, 03.08.2022
2022-08-03T13:04
2022-08-03T13:04
2022-08-03T13:04
происшествия
сергей лавров
россия
екатеринбург
свердловский областной суд
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/97420/45/974204538_0:0:2839:1598_1920x0_80_0_0_0b7c15fe0a86a64d6412f0b6c76b93ac.jpg
ЕКАТЕРИНБУРГ, 3 авг – РИА Новости. Свердловский областной суд отклонил жалобу защитника экс-мэра Екатеринбурга Евгения Ройзмана на штраф по административному протоколу о неуважении к власти в лице главы МИД РФ Сергея Лаврова, сообщает пресс-служба суда.В мае суд оштрафовал Ройзмана на 85 тысяч рублей по протоколу по части 3 статьи 20.1КоАП РФ. Причиной разбирательства стала публикация экс-главы Екатеринбурга в соцсети информации, "выражающейся в неприличной форме, которая оскорбляет человеческое достоинство и выражает неуважение к органам власти РФ в лице министра иностранных дел Сергея Лаврова"."Проверив материалы дела, заслушав мнения сторон, Свердловский областной суд оставил постановление Октябрьского районного суда Екатеринбурга без изменений", - говорится в сообщении.В конце марта Октябрьский суд уральской столицы назначил Ройзману два штрафа по 50 тысяч рублей каждый, 7 апреля – еще один штраф на аналогичную сумму, все - по протоколам о публичной дискредитации Вооруженных сил РФ (часть 1 статьи 20.3.3 КоАП РФ). Защита экс-главы Екатеринбурга обжаловала решение о штрафах, однако облсуд оставил их в силе.
https://ria.ru/20220525/royzman-1790618614.html
https://ria.ru/20220407/royzman-1782294579.html
россия
екатеринбург
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/97420/45/974204538_60:0:2791:2048_1920x0_80_0_0_aa97ed07c95433aeae0367f89b7f8b0e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, сергей лавров, россия, екатеринбург, свердловский областной суд
Суд утвердил штраф Ройзману по делу о неуважении к власти
Суд утвердил штраф экс-мэру Екатеринбургу Ройзману по делу о неуважении к власти