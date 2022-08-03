https://ria.ru/20220803/shtraf-1806904502.html

Суд утвердил штраф Ройзману по делу о неуважении к власти

Суд утвердил штраф Ройзману по делу о неуважении к власти - РИА Новости, 03.08.2022

Суд утвердил штраф Ройзману по делу о неуважении к власти

Свердловский областной суд отклонил жалобу защитника экс-мэра Екатеринбурга Евгения Ройзмана на штраф по административному протоколу о неуважении к власти в... РИА Новости, 03.08.2022

2022-08-03T13:04

2022-08-03T13:04

2022-08-03T13:04

происшествия

сергей лавров

россия

екатеринбург

свердловский областной суд

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/97420/45/974204538_0:0:2839:1598_1920x0_80_0_0_0b7c15fe0a86a64d6412f0b6c76b93ac.jpg

ЕКАТЕРИНБУРГ, 3 авг – РИА Новости. Свердловский областной суд отклонил жалобу защитника экс-мэра Екатеринбурга Евгения Ройзмана на штраф по административному протоколу о неуважении к власти в лице главы МИД РФ Сергея Лаврова, сообщает пресс-служба суда.В мае суд оштрафовал Ройзмана на 85 тысяч рублей по протоколу по части 3 статьи 20.1КоАП РФ. Причиной разбирательства стала публикация экс-главы Екатеринбурга в соцсети информации, "выражающейся в неприличной форме, которая оскорбляет человеческое достоинство и выражает неуважение к органам власти РФ в лице министра иностранных дел Сергея Лаврова"."Проверив материалы дела, заслушав мнения сторон, Свердловский областной суд оставил постановление Октябрьского районного суда Екатеринбурга без изменений", - говорится в сообщении.В конце марта Октябрьский суд уральской столицы назначил Ройзману два штрафа по 50 тысяч рублей каждый, 7 апреля – еще один штраф на аналогичную сумму, все - по протоколам о публичной дискредитации Вооруженных сил РФ (часть 1 статьи 20.3.3 КоАП РФ). Защита экс-главы Екатеринбурга обжаловала решение о штрафах, однако облсуд оставил их в силе.

https://ria.ru/20220525/royzman-1790618614.html

https://ria.ru/20220407/royzman-1782294579.html

россия

екатеринбург

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, сергей лавров, россия, екатеринбург, свердловский областной суд